Первый тайм

7' Первый фол в нашей игре. Порро ударил по ногам Матиаса Виньи на чужой половине поля. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар.

5' Матч проходит в Лондоне, где сегодня очень комфортные погодные условия для игры в футбол. Прогноз погоды переменная облачность + 13 градусов.

4' Спокойный темп игры показывают команды не форсирую событий. Мяч перекатывается в центральной части поля, без конструктивных атак.

2' Хозяева сегодня играют в белых футболках, а гостям выдан комплект красной формы. На первых порах игры хороший контроль мяча показывает команда "Борнмут", но пока без обостряющих действий.