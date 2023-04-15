Тур: 31. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Мэдли Анди
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
18 Владение мячом, % 82
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дайер
Эрик
23
Порро
Педро
14
Перишич
Иван
10
Кейн
Гарри
13
Нето
Мурара
18
Винья
Матиас
14
Ротуэлл
Джо
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
23 Порро ПедроЗащитник
-
14 Перишич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллини Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Винья МатиасЗащитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тоттенхэм
Борнмут
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
13 матчей
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
3.2
2.38
Среднее время на гол
28
37
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.63
0.4
Среднее время на гол
144
225
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.62
1.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|23 (4)
|0.77
|Хын-Мин Сон
|7
|0.23
|Бентанкур Родриго
|5
|0.17
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.13
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Дэвис Бен
|2
|0.07
|Дайер Эрик
|2
|0.07
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.07
|Сессеньон Райан
|2
|0.07
|Перишич Иван
|1
|0.03
|Порро Педро
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Скипп Оливер
|1
|0.03
|Ришарлисон
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|7
|0.23
|Соланке Доминик
|4
|0.13
|Тавернер Маркус
|4
|0.13
|Мур Киффер
|4
|0.13
|Хефферсон Лерма
|3
|0.1
|Энтони Джейдон
|3
|0.1
|Сенеси Маркос
|2
|0.07
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Уттара Данго
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|1
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Перишич Иван
|5
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Скипп Оливер
|5
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Дэвис Бен
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Стеллини Кристиан
|0
|1
|Лукас Моура
|0
|1
|Хын-Мин Сон
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|9
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Хефферсон Лерма
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
3
10
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Борнмут
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
19
12
Тоттенхэм
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
23% (7)
20% (6)
Борнмут
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
24
16
Волевые поражения
22
22
Голы по времени матча
Забито
31
15
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
4
13%
3
20%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
3
10%
1
7%
31-45
6
19%
5
33%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
7
23%
2
13%
76-90
Пропущено
17
36
11 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
4
24%
4
11%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
7
41%
8
22%
31-45
1
6%
3
8%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
3
18%
9
25%
76-90
Забито
23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
9%
1
6%
1-15
1
4%
6
38%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
9
39%
3
19%
61-75
3
13%
3
19%
76-90
Пропущено
26
18
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
4%
5
28%
1-15
5
19%
4
22%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
8
31%
2
11%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
27%
3
17%
76-90
Забито
54
31
19 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 12
6
11%
4
13%
1-15
5
9%
8
26%
16-30
8
15%
1
3%
31-45
9
17%
8
26%
46-60
16
30%
30%
5
16%
61-75
10
19%
5
16%
76-90
Пропущено
43
54
19 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
5
12%
9
17%
1-15
5
12%
10
19%
16-30
9
21%
11
20%
31-45
9
21%
5
9%
46-60
5
12%
7
13%
61-75
10
23%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Борнмут
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0
Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3
Результаты матчей
Тоттенхэм
Борнмут
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
96
510
411
114
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
78
78
411
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
1614
1614
921
723
327
426
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|75 - 27
|67
|3.
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7.
|0:1 Заявка
|29
|13
|7
|9
|52 - 37
|46
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|0:0 Заявка
|31
|10
|14
|7
|47 - 40
|44
|10.
|1:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 31
|42
|11.
|0:0 Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 40
|40
|12.
|0:0 Заявка
|31
|8
|10
|13
|29 - 40
|34
|13.
|0:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|24 - 42
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|0:0 Заявка
|31
|6
|10
|15
|23 - 43
|28
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|0:0 Заявка
|31
|6
|6
|19
|24 - 51
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|9.
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|10.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 19
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|16.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 23
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|9.
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 24
|17
|10.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|11.
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 21
|14
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (6)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Борнмут
Исход игры
Тоттенхэм
96.8% (121)
Ничья
3.2% (4)
Борнмут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (64)
Меньше
46.67% (56)
Обе команды забьют
Да
49.17% (59)
Нет
50.83% (61)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
35.2% (44)
2:1 Тоттенхэм
32% (40)
3:1 Тоттенхэм
9.6% (12)
1:0 Тоттенхэм
8.8% (11)
3:0 Тоттенхэм
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
4:1 Тоттенхэм
1.6% (2)
4:0 Тоттенхэм
1.6% (2)
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