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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 3'
Борнмут
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 18 Владение мячом, % 82

Владение мячом

Прогнозы 124
Тоттенхэм 96.8% (120)
X 3.2% (4)
Борнмут 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Борнмут
6.50
4.70
6.75
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
23
Порро
Педро
14
Перишич
Иван
4
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
21
Кулушевски
Деян
7
Хын-Мин
Сон
10
Кейн
Гарри
13
Нето
Мурара
6
Мефам
Крис
3
Стивенс
Джек
5
Келли
Ллойд
16
Тавернер
Маркус
18
Винья
Матиас
14
Ротуэлл
Джо
8
Хефферсон
Лерма
10
Кристи
Райан
29
Биллинг
Филип
9
Соланке
Доминик
Тоттенхэм
3-4-2-1
Борнмут
3-4-2-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Борнмут

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

13 матчей

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ТМС
0:4
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

3.2
2.38

Среднее время на гол

28
37

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.63
0.4

Среднее время на гол

144
225

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.62
1.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 23 (4) 0.77
Хын-Мин Сон 7 0.23
Бентанкур Родриго 5 0.17
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.13
Кулушевски Деян 2 0.07
Дэвис Бен 2 0.07
Дайер Эрик 2 0.07
Эмерсон Жуниор 2 0.07
Сессеньон Райан 2 0.07
Перишич Иван 1 0.03
Порро Педро 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Хиль Бриан 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 7 0.23
Соланке Доминик 4 0.13
Тавернер Маркус 4 0.13
Мур Киффер 4 0.13
Хефферсон Лерма 3 0.1
Энтони Джейдон 3 0.1
Сенеси Маркос 2 0.07
Кристи Райан 1 0.03
Уттара Данго 0 0
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 1
Бентанкур Родриго 8 0
Перишич Иван 5 0
Кейн Гарри 5 0
Биссума Ив 5 0
Скипп Оливер 5 0
Дайер Эрик 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Дэвис Бен 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Ришарлисон 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Хын-Мин Сон 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиль Бриан 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 9 0
Мефам Крис 7 0
Биллинг Филип 5 0
Хефферсон Лерма 5 0
Нето Мурара 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Кук Льюис 3 0
Келли Ллойд 3 0
Стивенс Джек 2 0
Стэйси Джек 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Ротуэлл Джо 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

3
10
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Борнмут
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

19
12
Тоттенхэм
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
23% (7)
20% (6)
Борнмут
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

24
16

Волевые поражения

22
22

Голы по времени матча

Забито

31
15
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
4
13%
3
20%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
3
10%
1
7%
31-45
6
19%
5
33%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
7
23%
2
13%
76-90

Пропущено

17
36
11 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
4
24%
4
11%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
7
41%
8
22%
31-45
1
6%
3
8%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
3
18%
9
25%
76-90

Забито

23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
9%
1
6%
1-15
1
4%
6
38%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
9
39%
3
19%
61-75
3
13%
3
19%
76-90

Пропущено

26
18
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
4%
5
28%
1-15
5
19%
4
22%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
8
31%
2
11%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
27%
3
17%
76-90

Забито

54
31
19 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 12
6
11%
4
13%
1-15
5
9%
8
26%
16-30
8
15%
1
3%
31-45
9
17%
8
26%
46-60
16
30%
30%
5
16%
61-75
10
19%
5
16%
76-90

Пропущено

43
54
19 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
5
12%
9
17%
1-15
5
12%
10
19%
16-30
9
21%
11
20%
31-45
9
21%
5
9%
46-60
5
12%
7
13%
61-75
10
23%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Борнмут
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0
Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3

Результаты матчей

Тоттенхэм
Борнмут

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
9
6
1.5
5
10
4
11
2.5
1
14
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
8
7
8
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
16
14
16
14
1.5
9
21
7
23
2.5
3
27
4
26
3.5
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 0:1 Заявка 29 13 7 9 52 - 37 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 31 10 14 7 47 - 40 44
10.
Челси
 1:0 Заявка 31 11 9 11 30 - 31 42
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 30 11 7 12 39 - 40 40
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 31 8 10 13 29 - 40 34
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 31 8 8 15 24 - 42 32
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 31 6 10 15 23 - 43 28
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 31 6 6 19 24 - 51 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Челси
 1:0 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 16 6 3 7 13 - 19 21
15.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 16 5 4 7 13 - 17 19
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 16 2 5 9 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 15 6 4 5 27 - 23 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 5 3 7 18 - 19 18
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 16 3 8 5 18 - 24 17
10.
Челси
 1:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
13.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
14.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
16.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    7'
    Первый фол в нашей игре. Порро ударил по ногам Матиаса Виньи на чужой половине поля. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар.
  • 5'
    Матч проходит в Лондоне, где сегодня очень комфортные погодные условия для игры в футбол. Прогноз погоды переменная облачность + 13 градусов.
  • 4'
    Спокойный темп игры показывают команды не форсирую событий. Мяч перекатывается в центральной части поля, без конструктивных атак.
  • 2'
    Хозяева сегодня играют в белых футболках, а гостям выдан комплект красной формы. На первых порах игры хороший контроль мяча показывает команда "Борнмут", но пока без обостряющих действий.
  • Первый тайм начался
    1'
    Игра началась! Гости ввели мяч с центра поля. Поехали!
  • До матча
  • Матч отложен на 17:15 по техническим причинам.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

    Совсем скоро начнётся матч между командами: "Тоттенхэм" - "Борнмут" в рамках 31 тура АПЛ.


    Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся на яркую и интересную игру!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится ничьей.
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Тоттенхэм 0:0 Борнмут онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Борнмут

Исход игры
Тоттенхэм
96.8% (121)
Ничья
3.2% (4)
Борнмут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (64)
Меньше
46.67% (56)
Обе команды забьют
Да
49.17% (59)
Нет
50.83% (61)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
35.2% (44)
2:1 Тоттенхэм
32% (40)
3:1 Тоттенхэм
9.6% (12)
1:0 Тоттенхэм
8.8% (11)
3:0 Тоттенхэм
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
4:1 Тоттенхэм
1.6% (2)
4:0 Тоттенхэм
1.6% (2)
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