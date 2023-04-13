Тур: 31. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Мэдли Анди
История личных встреч
Тоттенхэм
Борнмут
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
13 матчей
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
3.2
2.38
Среднее время на гол
28
37
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.63
0.4
Среднее время на гол
144
225
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.62
1.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|23 (4)
|0.77
|Хын-Мин Сон
|7
|0.23
|Бентанкур Родриго
|5
|0.17
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.13
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Дэвис Бен
|2
|0.07
|Дайер Эрик
|2
|0.07
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.07
|Сессеньон Райан
|2
|0.07
|Перишич Иван
|1
|0.03
|Порро Педро
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Скипп Оливер
|1
|0.03
|Ришарлисон
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|7
|0.23
|Соланке Доминик
|4
|0.13
|Тавернер Маркус
|4
|0.13
|Мур Киффер
|4
|0.13
|Хефферсон Лерма
|3
|0.1
|Энтони Джейдон
|3
|0.1
|Сенеси Маркос
|2
|0.07
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Уттара Данго
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|1
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Перишич Иван
|5
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Скипп Оливер
|5
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Дэвис Бен
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Стеллини Кристиан
|0
|1
|Лукас Моура
|0
|1
|Хын-Мин Сон
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|9
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Хефферсон Лерма
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
3
10
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Борнмут
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
19
12
Тоттенхэм
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
23% (7)
20% (6)
Борнмут
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
24
16
Волевые поражения
22
22
Голы по времени матча
Забито
31
15
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
4
13%
3
20%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
3
10%
1
7%
31-45
6
19%
5
33%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
7
23%
2
13%
76-90
Пропущено
17
36
11 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
4
24%
4
11%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
7
41%
8
22%
31-45
1
6%
3
8%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
3
18%
9
25%
76-90
Забито
23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
9%
1
6%
1-15
1
4%
6
38%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
9
39%
3
19%
61-75
3
13%
3
19%
76-90
Пропущено
26
18
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
4%
5
28%
1-15
5
19%
4
22%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
8
31%
2
11%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
27%
3
17%
76-90
Забито
54
31
19 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 12
6
11%
4
13%
1-15
5
9%
8
26%
16-30
8
15%
1
3%
31-45
9
17%
8
26%
46-60
16
30%
30%
5
16%
61-75
10
19%
5
16%
76-90
Пропущено
43
54
19 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
5
12%
9
17%
1-15
5
12%
10
19%
16-30
9
21%
11
20%
31-45
9
21%
5
9%
46-60
5
12%
7
13%
61-75
10
23%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Борнмут
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0
Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3
Результаты матчей
Тоттенхэм
Борнмут
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
96
510
411
114
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
78
78
411
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
1614
1614
921
723
327
426
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|75 - 27
|67
|3.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|48 - 21
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|41 - 40
|47
|7.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|52 - 36
|46
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|47 - 40
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|39 - 40
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|29 - 31
|39
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|29 - 40
|33
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|24 - 42
|31
|14.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|Заявка
|30
|6
|5
|19
|24 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 19
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|14 (4)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Борнмут
Исход игры
Тоттенхэм
95.7% (45)
Ничья
4.3% (2)
Борнмут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
36.96% (17)
Нет
63.04% (29)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
44.7% (21)
2:1 Тоттенхэм
27.7% (13)
1:0 Тоттенхэм
6.4% (3)
3:0 Тоттенхэм
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
4:0 Тоттенхэм
4.3% (2)
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