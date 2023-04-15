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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 13'
Ньюкасл
0'
1:0
11' Гол
Рамси Джакоб

Ход матча

11'
Рамси Джакоб
(Уоткинс Олли)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 131
Астон Вилла 17.6% (23)
X 29.8% (39)
Ньюкасл 52.7% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Ньюкасл
3.85
3.90
2.24
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
15
Морено
Алекс
7
Макгинн
Джон
32
Дендонкер
Леандер
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
8
Гордон
Энтони
Астон Вилла
4-4-2
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Астон Вилла
Ньюкасл

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:0
Ч
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.42

Среднее время на гол

67
216

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

1.92
0.58

Среднее время на гол

46
154

Всего голов

39
12

Голов в среднем за матч

1.63
0.5

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
180

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 12 (1) 0.4
Ингс Дэнни 6 (2) 0.2
Буэндия Эмилиано 5 0.17
Бэйли Леон 4 0.13
Соарес Дуглас 3 0.1
Рамси Джакоб 3 0.1
Траоре Бертран 2 0.07
Макгинн Джон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 11 0.38
Уилсон Каллум 10 (1) 0.34
Исак Александр 8 (2) 0.28
Жоэлинтон 4 0.14
Уиллок Джо 3 0.1
Гимараэс Бруно 3 0.1
Вуд Крис 2 (1) 0.07
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 4 1
Мартинес Эмилиано 5 0
Макгинн Джон 5 0
Конса Эзри 5 0
Динь Люка 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 11 0
Триппьер Киран 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Уиллок Джо 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Ньюкасл
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

7
3
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Ньюкасл
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

13
22
Астон Вилла
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Ньюкасл
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

26
24
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
9
35%
5
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
15%
9
38%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
7
27%
5
21%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
22%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
4
22%
3
23%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
6%
1
5%
1-15
5
29%
29%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
4
24%
5
23%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
5
25%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
2
10%
1
10%
76-90

Забито

43
46
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
10
23%
6
13%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
4
9%
12
26%
31-45
7
16%
8
17%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
11
26%
10
22%
76-90

Пропущено

38
23
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
9
24%
3
13%
1-15
4
11%
3
13%
16-30
9
24%
4
17%
31-45
4
11%
4
17%
46-60
6
16%
5
22%
61-75
6
16%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Ньюкасл

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
7
1.5
6
8
3
12
2.5
3
11
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
21
8
13
17
1.5
13
16
3
27
2.5
7
22
1
29
3.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 30 15 12 3 48 - 21 57
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 31 14 6 11 41 - 40 48
7.
Брайтон
 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 8 9 13 29 - 40 33
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 30 6 5 19 24 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 16 8 3 5 25 - 19 27
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 2 4 9 15 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 16 7 7 2 25 - 12 28
4.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 4 8 15 - 21 13
14.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Второй свой момент в сегодняшнем матче реализует "Вилла", "Ньюкасл" же во втором матче кряду оказывается в роли догоняющего. Правда, "Брентфорд" удалось обыграть со счётом 2:1.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДЖЕЙКОБ РАМСИ!
    Уоткинс после подачи с правого фланга переигрывает в воздухе защитника и скидывает мяч чуть назад, а набежавший Рамси с десяти метров в касание поражает дальний угол ворот Поупа!
  • Угловой
    10'
    Угловой с левого фланга подает Триппьер, направляя мяч на дальнюю штангу, но на выходе мяч забирает Мартинес.
  • Опасный момент
    9'
    Исак получает мяч на правом краю штрафной после паса Триппьера и пробивает первым касанием под перекладину - Мартинес переводит снаряд на угловой.
  • 8'
    Триппьер стал адресатом диагональной передачи от Лонгстаффа, однако добраться до мяча Кирану не удается.
  • 7'
    Выпад хозяев через левый фланг завершается попыткой подачи, однако защитники "Ньюкасла" верх в своей штрафной снимают.
  • 5'
    После навеса Триппьера и серии единоборств мяч отскочил во вратарскую, где на опережение успешно сыграл Мартинес.
  • Фол, нарушение
    4'
    Жоэлинтон оказывается на газоне на левом фланге атаки в борьбе с Макгинном, штрафной исполнят гости.
  • 3'
    Достойные соперники встречаются у нас сегодня, "Ньюкасл" занимает третью позицию и стремится к попаданию в Лигу чемпионов, "Астон Вилла" после назначения Унаи Эмери стремительно лезет вверх по турнирной лестнице, добираясь уже до шестого места.
  • 2'
    Ответная атака "сорок" завершается передачей Мёрфи с правого края штрафной, с которым защитники "Астон Виллы" справляются.
  • Штанга
    1'
    Уже на 27-й секунде Уоткинс вываливается на рандеву с Поупом и катит низом в дальний от себя угол - штанга спасает ворота "Ньюкасла"!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Ньюкасл

Исход игры
Астон Вилла
17.6% (23)
Ничья
29.8% (39)
Ньюкасл
52.7% (69)
Тотал 2.5
Больше
55.37% (67)
Меньше
44.63% (54)
Обе команды забьют
Да
80.99% (98)
Нет
19.01% (23)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
33.6% (44)
1:1 Ничья
23.7% (31)
0:1 Ньюкасл
9.9% (13)
2:1 Астон Вилла
7.6% (10)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:0 Астон Вилла
3.1% (4)
0:2 Ньюкасл
3.1% (4)
3:1 Астон Вилла
2.3% (3)
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