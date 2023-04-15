Первый тайм

12' Второй свой момент в сегодняшнем матче реализует "Вилла", "Ньюкасл" же во втором матче кряду оказывается в роли догоняющего. Правда, "Брентфорд" удалось обыграть со счётом 2:1.

11' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДЖЕЙКОБ РАМСИ!

Уоткинс после подачи с правого фланга переигрывает в воздухе защитника и скидывает мяч чуть назад, а набежавший Рамси с десяти метров в касание поражает дальний угол ворот Поупа!

10' Угловой с левого фланга подает Триппьер, направляя мяч на дальнюю штангу, но на выходе мяч забирает Мартинес.

9' Исак получает мяч на правом краю штрафной после паса Триппьера и пробивает первым касанием под перекладину - Мартинес переводит снаряд на угловой.

8' Триппьер стал адресатом диагональной передачи от Лонгстаффа, однако добраться до мяча Кирану не удается.

7' Выпад хозяев через левый фланг завершается попыткой подачи, однако защитники "Ньюкасла" верх в своей штрафной снимают.