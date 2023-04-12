Тур: 31. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Брукс Джон
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Астон Вилла
Ньюкасл
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.42
Среднее время на гол
67
216
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
1.92
0.58
Среднее время на гол
46
154
Всего голов
39
12
Голов в среднем за матч
1.63
0.5
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
180
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|12 (1)
|0.4
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.2
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.17
|Бэйли Леон
|4
|0.13
|Соарес Дуглас
|3
|0.1
|Рамси Джакоб
|3
|0.1
|Траоре Бертран
|2
|0.07
|Макгинн Джон
|1
|0.03
|Янг Эшли
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|11
|0.38
|Уилсон Каллум
|10 (1)
|0.34
|Исак Александр
|8 (2)
|0.28
|Жоэлинтон
|4
|0.14
|Уиллок Джо
|3
|0.1
|Гимараэс Бруно
|3
|0.1
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.07
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|4
|1
|Мартинес Эмилиано
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Янг Эшли
|3
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Морено Алекс
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Чамберс Калум
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|11
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Ньюкасл
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
7
3
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Ньюкасл
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
13
22
Астон Вилла
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Ньюкасл
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
20
25
Голы по времени матча
Забито
26
24
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
9
35%
5
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
15%
9
38%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
7
27%
5
21%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
22%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
4
22%
3
23%
76-90
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
6%
1
5%
1-15
5
29%
29%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
4
24%
5
23%
76-90
Пропущено
20
10
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
5
25%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
2
10%
1
10%
76-90
Забито
43
46
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
10
23%
6
13%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
4
9%
12
26%
31-45
7
16%
8
17%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
11
26%
10
22%
76-90
Пропущено
38
23
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
9
24%
3
13%
1-15
4
11%
3
13%
16-30
9
24%
4
17%
31-45
4
11%
4
17%
46-60
6
16%
5
22%
61-75
6
16%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Ньюкасл
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
87
68
312
311
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
510
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
218
1317
1316
327
722
129
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|75 - 27
|67
|3.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|48 - 21
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|41 - 40
|47
|7.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|52 - 36
|46
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|47 - 40
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|39 - 40
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|29 - 31
|39
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|29 - 40
|33
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|24 - 42
|31
|14.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|Заявка
|30
|6
|5
|19
|24 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 19
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|14 (4)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла - Ньюкасл
Исход игры
Астон Вилла
18.4% (9)
Ничья
26.5% (13)
Ньюкасл
55.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
85.42% (41)
Нет
14.58% (7)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
36.7% (18)
1:1 Ничья
20.4% (10)
2:1 Астон Вилла
10.2% (5)
0:1 Ньюкасл
6.1% (3)
2:2 Ничья
6.1% (3)
1:0 Астон Вилла
4.1% (2)
0:2 Ньюкасл
4.1% (2)
1:3 Ньюкасл
4.1% (2)
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