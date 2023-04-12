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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Астон Вилла
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 49
Астон Вилла 18.4% (9)
X 26.5% (13)
Ньюкасл 55.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Ньюкасл
3.72
3.75
2.21
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Астон Вилла
Ньюкасл

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:0
Ч
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.42

Среднее время на гол

67
216

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

1.92
0.58

Среднее время на гол

46
154

Всего голов

39
12

Голов в среднем за матч

1.63
0.5

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
180

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 12 (1) 0.4
Ингс Дэнни 6 (2) 0.2
Буэндия Эмилиано 5 0.17
Бэйли Леон 4 0.13
Соарес Дуглас 3 0.1
Рамси Джакоб 3 0.1
Траоре Бертран 2 0.07
Макгинн Джон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 11 0.38
Уилсон Каллум 10 (1) 0.34
Исак Александр 8 (2) 0.28
Жоэлинтон 4 0.14
Уиллок Джо 3 0.1
Гимараэс Бруно 3 0.1
Вуд Крис 2 (1) 0.07
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 4 1
Мартинес Эмилиано 5 0
Макгинн Джон 5 0
Конса Эзри 5 0
Динь Люка 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 11 0
Триппьер Киран 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Уиллок Джо 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Ньюкасл
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

7
3
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Ньюкасл
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

13
22
Астон Вилла
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Ньюкасл
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

26
24
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
9
35%
5
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
15%
9
38%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
7
27%
5
21%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
22%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
4
22%
3
23%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
6%
1
5%
1-15
5
29%
29%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
4
24%
5
23%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
5
25%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
2
10%
1
10%
76-90

Забито

43
46
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
10
23%
6
13%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
4
9%
12
26%
31-45
7
16%
8
17%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
11
26%
10
22%
76-90

Пропущено

38
23
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
9
24%
3
13%
1-15
4
11%
3
13%
16-30
9
24%
4
17%
31-45
4
11%
4
17%
46-60
6
16%
5
22%
61-75
6
16%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Ньюкасл

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
7
1.5
6
8
3
12
2.5
3
11
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
21
8
13
17
1.5
13
16
3
27
2.5
7
22
1
29
3.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 29 15 11 3 48 - 21 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 30 14 5 11 41 - 40 47
7.
Брайтон
 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 8 9 13 29 - 40 33
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 30 6 5 19 24 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 8 2 5 25 - 19 26
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 2 4 9 15 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
4.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 4 8 15 - 21 13
14.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 3 часа 40 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Ньюкасл.
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    2.13 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Астон Вилла 18.4% (9)
    X 26.5% (13)
    Ньюкасл 55.1% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Ньюкасл
    3.72
    3.75
    2.21
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Ньюкасл

    Исход игры
    Астон Вилла
    18.4% (9)
    Ничья
    26.5% (13)
    Ньюкасл
    55.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85.42% (41)
    Нет
    14.58% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    36.7% (18)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    2:1 Астон Вилла
    10.2% (5)
    0:1 Ньюкасл
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    1:0 Астон Вилла
    4.1% (2)
    0:2 Ньюкасл
    4.1% (2)
    1:3 Ньюкасл
    4.1% (2)
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