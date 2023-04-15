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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Серветт
0:0
Перерыв
Лугано
0'
42' Желтая карточка
Крешник Хайризи

Ход матча

42'
 
Крешник Хайризи

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лугано
2.45
3.62
3.73
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
3
Клиши
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
7
Флюке
Патрик
8
Конья
Тимоте
27
Кривелли
Энцо
29
Бедья
Крис
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
4
Крешник
Хайризи
30
Дапрела
Фабио
34
Allan
Arigoni
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
31
Алиседа
Игнасио
11
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
Серветт
4-1-2-1-2
Лугано
4-4-2

История личных встреч

Серветт
Лугано

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
0.94

Среднее время на гол

55
95

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.52
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 6 (1) 0.21
Стеванович Мирослав 5 0.18
Флюке Патрик 3 (1) 0.11
Валь Тео 3 0.11
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.11
Кривелли Энцо 3 0.11
Конья Тимоте 2 0.07
Кутеса Дерек 2 0.07
Антунес Алексис 2 0.07
Роделен Ронни 1 0.04
Бауэр Мориц 1 0.04
Дулин Давид 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Фрик Джереми 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Hussayn Touati 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (4) 0.46
Штеффен Ренато 4 0.14
Алиседа Игнасио 4 0.14
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0.11
Саббатини Хонатан 3 0.11
Циглер Рето 2 0.07
Думбия Усман 2 0.07
Бабич Борис 2 0.07
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Боттани Маттиа 1 0.04
Маю Хишам 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Де Кейрос Ноа 1 0.04
Бислими Уран 1 0.04
Махмуд Хадж 1 0.04
Мацек Роман 0 0
Allan Arigoni 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Мбабу Кевин 2 1
Кривелли Энцо 2 1
Клиши Гаэль 3 0
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Валь Тео 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 8 1
Allan Arigoni 8 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Маю Хишам 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Саббатини Хонатан 3 0
Думбия Усман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Бабич Борис 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Циглер Рето 1 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Мацек Роман 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0

Результаты матчей

Серветт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

7
8
Серветт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

15
15
Серветт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Лугано
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

22
23

Голы по времени матча

Забито

20
20
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
15%
2
10%
1-15
5
25%
3
15%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
30%
9
45%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
5
26%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
6
60%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
10%
1
5%
76-90

Забито

16
22
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
0
0%
4
18%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
1
6%
7
32%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
6
38%
4
18%
76-90

Пропущено

22
18
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
5
23%
6
33%
76-90

Забито

36
42
16 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 16
7 Не забивали 2
3
8%
6
14%
1-15
8
22%
6
14%
16-30
5
14%
12
29%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
12
33%
13
31%
76-90

Пропущено

32
37
10 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
1
3%
5
14%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
6
19%
6
16%
31-45
12
38%
4
11%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
6
19%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1
Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0 Специя - Серветт 3:0 Цюрих - Серветт 4:1
Лугано
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2
Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0 Лугано - Монца 1:0

Результаты матчей

Серветт
Лугано

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
3 раза 11%
1
14 раз 52%
2
8 раз 30%
0
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
6
8
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
5
8
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
25
2
11
16
1.5
11
16
3
24
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 9 2 62 - 19 57
2.
Серветт
 0:0 28 9 14 5 34 - 34 41
3.
Лугано
 0:0 28 9 10 9 40 - 39 37
4.
Санкт-Галлен
 27 9 9 9 49 - 39 36
5.
Люцерн
 27 9 9 9 39 - 38 36
6.
Базель
 27 8 11 8 36 - 32 35
7.
Грасcхоппер
 27 9 7 11 40 - 44 34
8.
Цюрих
 27 6 12 9 28 - 40 30
9.
Сьон
 27 6 9 12 34 - 52 27
10.
Винтертур
 27 6 8 13 23 - 48 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 3 0 40 - 7 36
2.
Серветт
 0:0 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 13 6 6 1 24 - 13 24
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 0:0 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 14 5 4 5 13 - 23 19
8.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
9.
Люцерн
 13 3 5 5 16 - 18 14
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 14 6 4 4 23 - 20 22
2.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
3.
Лугано
 0:0 14 4 5 5 19 - 20 17
4.
Сьон
 13 4 5 4 19 - 22 17
5.
Серветт
 0:0 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 13 3 5 5 12 - 20 14
8.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
9.
Грасcхоппер
 14 2 5 7 16 - 24 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 15 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    Kreshnik Hajrizi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лугано
2.45
3.62
3.73
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Где смотреть матч Серветт 0:0 Лугано онлайн

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Серветт
Лугано
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