Тур: 28. Стадион: Стад де Женев. Зрители: 4141
Ход матча
42'
75'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
12 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
417 Количество передач 464
-
52 Владение мячом, % 48
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
29
Бедья
Крис
20
Думбия
Усман
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
30 Samba Diba
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Серветт
Лугано
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
33 матча
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.63
0.94
Среднее время на гол
55
95
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.41
1.25
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.52
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
59
82
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|6 (1)
|0.21
|Стеванович Мирослав
|5
|0.18
|Флюке Патрик
|3 (1)
|0.11
|Валь Тео
|3
|0.11
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.11
|Кривелли Энцо
|3
|0.11
|Конья Тимоте
|2
|0.07
|Кутеса Дерек
|2
|0.07
|Антунес Алексис
|2
|0.07
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Бауэр Мориц
|1
|0.04
|Дулин Давид
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Фрик Джереми
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
|Hussayn Touati
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (4)
|0.46
|Штеффен Ренато
|4
|0.14
|Алиседа Игнасио
|4
|0.14
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0.11
|Саббатини Хонатан
|3
|0.11
|Циглер Рето
|2
|0.07
|Думбия Усман
|2
|0.07
|Бабич Борис
|2
|0.07
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Маю Хишам
|1
|0.04
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.04
|Бислими Уран
|1
|0.04
|Махмуд Хадж
|1
|0.04
|Мацек Роман
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Мбабу Кевин
|2
|1
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|8
|1
|Allan Arigoni
|8
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Маю Хишам
|3
|1
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Мацек Роман
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
7
8
Серветт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
15
15
Серветт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Лугано
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
22
23
Голы по времени матча
Забито
20
20
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
3
15%
2
10%
1-15
5
25%
3
15%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
30%
9
45%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
5
26%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
6
60%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
10%
1
5%
76-90
Забито
16
22
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
0
0%
4
18%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
1
6%
7
32%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
6
38%
4
18%
76-90
Пропущено
22
18
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
5
23%
6
33%
76-90
Забито
36
42
16 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
3
8%
6
14%
1-15
8
22%
6
14%
16-30
5
14%
12
29%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
12
33%
13
31%
76-90
Пропущено
32
37
10 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
1
3%
5
14%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
6
19%
6
16%
31-45
12
38%
4
11%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
6
19%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1
Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0 Специя - Серветт 3:0 Цюрих - Серветт 4:1
Лугано
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2
Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0 Лугано - Монца 1:0
Результаты матчей
Серветт
Лугано
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
3 раза 11%
1
14 раз 50%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Серветт
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
68
68
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
253
1117
1117
325
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|9
|2
|62 - 19
|57
|2.
|28
|9
|14
|5
|34 - 34
|41
|3.
|1:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 38
|39
|4.
|28
|9
|10
|9
|40 - 39
|37
|5.
|27
|9
|9
|9
|49 - 39
|36
|6.
|27
|8
|11
|8
|36 - 32
|35
|7.
|27
|9
|7
|11
|40 - 44
|34
|8.
|0:1
|28
|6
|12
|10
|28 - 41
|30
|9.
|27
|6
|9
|12
|34 - 52
|27
|10.
|27
|6
|8
|13
|23 - 48
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|40 - 7
|36
|2.
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|24 - 20
|23
|5.
|13
|5
|6
|2
|22 - 14
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|7.
|14
|5
|4
|5
|13 - 23
|19
|8.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|9.
|0:1
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|10.
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|2.
|13
|5
|6
|2
|22 - 12
|21
|3.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|4.
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|5.
|14
|3
|7
|4
|16 - 22
|16
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|7.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|8.
|14
|3
|3
|8
|25 - 26
|12
|9.
|14
|2
|5
|7
|16 - 24
|11
|10.
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|15 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|9 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8