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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 4141
Серветт
0:0
Конец матча
Лугано
0'
42' Желтая карточка
Крешник Хайризи
90' Желтая карточка
Мацек Роман
90'+4

Ход матча

42'
 
Крешник Хайризи
56'
 
Бабич Борис
Алиседа Игнасио
56'
 
Бислими Уран
Эль-Амин Амура Мохамед
56'
 
Мацек Роман
Боттани Маттиа
60'
Кутеса Дерек
Кривелли Энцо
 
75'
Валь Тео
Флюке Патрик
 
75'
Антунес Алексис
Конья Тимоте
 
76'
 
Фаччинетти Микаэль
Allan Arigoni
83'
 
Махмуд Хадж
Думбия Усман
86'
Фофана Бубакар
Бедья Крис
 
90'
 
Мацек Роман

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 417 Количество передач 464
  • 52 Владение мячом, % 48
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
3
Клиши
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
7
Флюке
Патрик
8
Конья
Тимоте
27
Кривелли
Энцо
29
Бедья
Крис
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
4
Крешник
Хайризи
30
Дапрела
Фабио
34
Allan
Arigoni
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
31
Алиседа
Игнасио
11
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
Серветт
4-1-2-1-2
Лугано
4-4-2

История личных встреч

Серветт
Лугано

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
0.94

Среднее время на гол

55
95

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.52
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 6 (1) 0.21
Стеванович Мирослав 5 0.18
Флюке Патрик 3 (1) 0.11
Валь Тео 3 0.11
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.11
Кривелли Энцо 3 0.11
Конья Тимоте 2 0.07
Кутеса Дерек 2 0.07
Антунес Алексис 2 0.07
Роделен Ронни 1 0.04
Бауэр Мориц 1 0.04
Дулин Давид 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Фрик Джереми 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Hussayn Touati 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (4) 0.46
Штеффен Ренато 4 0.14
Алиседа Игнасио 4 0.14
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0.11
Саббатини Хонатан 3 0.11
Циглер Рето 2 0.07
Думбия Усман 2 0.07
Бабич Борис 2 0.07
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Боттани Маттиа 1 0.04
Маю Хишам 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Де Кейрос Ноа 1 0.04
Бислими Уран 1 0.04
Махмуд Хадж 1 0.04
Мацек Роман 0 0
Allan Arigoni 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Мбабу Кевин 2 1
Кривелли Энцо 2 1
Клиши Гаэль 3 0
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Валь Тео 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 8 1
Allan Arigoni 8 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Крешник Хайризи 5 0
Маю Хишам 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Саббатини Хонатан 3 0
Думбия Усман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Бабич Борис 2 0
Мацек Роман 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Циглер Рето 1 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0

Результаты матчей

Серветт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

7
8
Серветт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

15
15
Серветт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Лугано
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

22
23

Голы по времени матча

Забито

20
20
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
3
15%
2
10%
1-15
5
25%
3
15%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
30%
9
45%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
5
26%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
6
60%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
10%
1
5%
76-90

Забито

16
22
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
0
0%
4
18%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
1
6%
7
32%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
6
38%
4
18%
76-90

Пропущено

22
18
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
5
23%
6
33%
76-90

Забито

36
42
16 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
3
8%
6
14%
1-15
8
22%
6
14%
16-30
5
14%
12
29%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
12
33%
13
31%
76-90

Пропущено

32
37
10 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
1
3%
5
14%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
6
19%
6
16%
31-45
12
38%
4
11%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
6
19%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1
Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0 Специя - Серветт 3:0 Цюрих - Серветт 4:1
Лугано
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2
Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0 Лугано - Монца 1:0

Результаты матчей

Серветт
Лугано

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
3 раза 11%
1
14 раз 50%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
6
8
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
25
3
11
17
1.5
11
17
3
25
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 9 2 62 - 19 57
2.
Серветт
 28 9 14 5 34 - 34 41
3.
Люцерн
 1:0 28 10 9 9 40 - 38 39
4.
Лугано
 28 9 10 9 40 - 39 37
5.
Санкт-Галлен
 27 9 9 9 49 - 39 36
6.
Базель
 27 8 11 8 36 - 32 35
7.
Грасcхоппер
 27 9 7 11 40 - 44 34
8.
Цюрих
 0:1 28 6 12 10 28 - 41 30
9.
Сьон
 27 6 9 12 34 - 52 27
10.
Винтертур
 27 6 8 13 23 - 48 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 3 0 40 - 7 36
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 13 6 6 1 24 - 13 24
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 14 5 4 5 13 - 23 19
8.
Люцерн
 1:0 14 4 5 5 17 - 18 17
9.
Цюрих
 0:1 14 3 7 4 16 - 20 16
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 1:0 14 6 4 4 23 - 20 22
2.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
3.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
4.
Сьон
 13 4 5 4 19 - 22 17
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 0:1 14 3 5 6 12 - 21 14
8.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
9.
Грасcхоппер
 14 2 5 7 16 - 24 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 15 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Kreshnik Hajrizi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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