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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 20'
Кристал Пэлас
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 123
Саутгемптон 30.1% (37)
X 36.6% (45)
Кристал Пэлас 33.3% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Кристал Пэлас
2.98
3.30
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Базуну
Гэвин
3
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
35
Беднарек
Ян
37
Белла-Кочап
Армель
2
Уокер-Питерс
Кайл
8
Уорд-Праус
Джеймс
45
Лавия
Ромео
7
Арибо
Джо
32
Уолкотт
Тео
26
Алькарас
Карлос
20
Сулемана
Камалдин
21
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
15
Шлупп
Джеффри
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
7
Олисе
Майкл
22
Эдуар
Одсонн
9
Айю
Джордан
Саутгемптон
4-3-3
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Саутгемптон
Кристал Пэлас

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

29 матчей

51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:1
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
2:0
КC
2:0
Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.79
1.07

Среднее время на гол

50
84

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.41
1.03

Тотал матчей

2.5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (1) 0.23
Адамс Че 5 0.16
Перро Ромен 2 0.06
Арибо Джо 2 0.06
Алькарас Карлос 2 0.06
Мара Секу 1 0.03
Уолкотт Тео 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Дженепо Мусса 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.19
Эзе Эберечи 5 0.16
Эдуар Одсонн 4 0.13
Айю Джордан 3 0.1
Олисе Майкл 2 0.06
Шлупп Джеффри 2 0.06
Матета Жан-Филипп 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Гехи Марк 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Хьюз Уилл 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 6 0
Армстронг Стюарт 5 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Лянко Войнович 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Перро Ромен 3 0
Белла-Кочап Армель 3 0
Диалло Ибраима 3 0
Беднарек Ян 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Арибо Джо 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Армстронг Адам 1 0
Адамс Че 1 0
Алькарас Карлос 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 8 0
Андерсен Йоаким 6 0
Митчелл Тайрик 4 1
Уорд Джоэл 5 0
Шлупп Джеффри 5 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Айю Джордан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Ахамада Науиру 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Кристал Пэлас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

14
6
Саутгемптон
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Кристал Пэлас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
11

Волевые поражения

6
12
Саутгемптон
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Кристал Пэлас
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
57% (17)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

20
18

Голы по времени матча

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
5
29%
29%
3
20%
61-75
4
24%
3
20%
76-90

Пропущено

26
21
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
2
8%
4
19%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
8
31%
3
14%
46-60
6
23%
7
33%
61-75
4
15%
3
14%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
23 Не забивали 20
3
27%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Пропущено

21
19
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
5%
2
11%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
9
43%
4
21%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
3
14%
4
21%
76-90

Забито

28
29
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
11%
2
7%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
7
25%
6
21%
61-75
6
21%
7
24%
76-90

Пропущено

47
40
22 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 23
3
6%
6
15%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
13
28%
5
13%
31-45
10
21%
7
18%
46-60
8
17%
11
28%
61-75
7
15%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2

Результаты матчей

Саутгемптон
Кристал Пэлас

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
1:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
17
13
5
25
1.5
8
22
1
29
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 0:1 Заявка 29 13 7 9 52 - 37 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 31 10 14 7 47 - 40 44
10.
Челси
 1:0 Заявка 31 11 9 11 30 - 31 42
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 30 11 7 12 39 - 40 40
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 31 8 10 13 29 - 40 34
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 31 8 8 15 24 - 42 32
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 31 6 10 15 23 - 43 28
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 31 6 6 19 24 - 51 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Челси
 1:0 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 16 6 3 7 13 - 19 21
15.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 16 5 4 7 13 - 17 19
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 16 2 5 9 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 15 6 4 5 27 - 23 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 5 3 7 18 - 19 18
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 16 3 8 5 18 - 24 17
10.
Челси
 1:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
13.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
14.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
16.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Оооо... вот это был удар! Уолкотт Тео должен был забить с этой позиции.
  • 24'
    Уолкотт Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 24'
    Камальдин Сулемана создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 23'
    Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 22'
    Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 21'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Прогнозы 123
    Саутгемптон 30.1% (37)
    X 36.6% (45)
    Кристал Пэлас 33.3% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.98
    3.30
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Саутгемптон
    30.1% (37)
    Ничья
    36.6% (45)
    Кристал Пэлас
    33.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.07% (52)
    Меньше
    55.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    75.42% (89)
    Нет
    24.58% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.1% (37)
    1:2 Кристал Пэлас
    19.5% (24)
    2:1 Саутгемптон
    17.9% (22)
    1:0 Саутгемптон
    9.8% (12)
    0:1 Кристал Пэлас
    9.8% (12)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    0:2 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
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