Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе

86' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Саутгемптон

84' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Олисе Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Саутгемптон

84' Матч возобновлен

83' Гехи Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Оооо... вот это был удар! Айю Джордан должен был забить с этой позиции.

82' Айю Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Олисе Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Хьюз Уилл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Базуну Гэвин взял и забрал мяч на выходе

80' Матч возобновлен

80' Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Армстронг Стюарт

80' Тактическая замена. Карлос Алькарас уходит с поля и его заменяет Эдози Самуэль

78' Уокер-Питерс Кайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Онуачу Пол нанес удар головой, но Сэм Джонстон спокойно отбил мяч.

77' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Белла-Кочап Армель пробует нанести удар издали, но Сэм Джонстон держит все под контролем

75' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Базуну Гэвин взял и забрал мяч на выходе

74' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Карлос Алькарас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

73' Гехи Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Близко! Карлос Алькарас нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

70' Уокер-Питерс Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

65' Белла-Кочап Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе

60' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Дукуре Шейк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Команда Кристал Пэлас забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

54' Г О О О О О Л - Эзе Эберечи из команды Кристал Пэлас легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

53' Удар от ворот произведет Саутгемптон

53' Эзе Эберечи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Лавия Ромео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Камальдин Сулемана наказан за толчок Олисе Майкл

48' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Шлупп Джеффри создает голевую возможность для своего партнера по команде.