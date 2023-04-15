Тур: 31. Стадион: Сент-Мэрис. Зрители: 30309 Главный судья: Оливер Майкл
0:2
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
52' Желтая карточкаЛавия Ромео
0:1
54' ГолЭзе Эберечи
0:2
68' ГолЭзе Эберечи
90' Желтая карточкаБеднарек Ян
90' Желтая карточкаБелла-Кочап Армель
90'+6
Ход матча
43'
52'
54'
0:1
62'
68'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Базуну
Гэвин
35
Беднарек
Ян
45
Лавия
Ромео
32
Уолкотт
Тео
21
Джонстон
Сэм
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мара СекуНападающий
-
12 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Селлес Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Гудман ОуэнВратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саутгемптон
Кристал Пэлас
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
29 матчей
51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.79
1.07
Среднее время на гол
50
84
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.41
1.03
Тотал матчей
2.5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
63
87
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (1)
|0.23
|Адамс Че
|5
|0.16
|Перро Ромен
|2
|0.06
|Арибо Джо
|2
|0.06
|Алькарас Карлос
|2
|0.06
|Мара Секу
|1
|0.03
|Уолкотт Тео
|1
|0.03
|Армстронг Адам
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Лавия Ромео
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эзе Эберечи
|7
|0.23
|Заха Уилфрид
|6
|0.19
|Эдуар Одсонн
|4
|0.13
|Айю Джордан
|3
|0.1
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|Гехи Марк
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|7
|0
|Армстронг Стюарт
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Белла-Кочап Армель
|4
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Беднарек Ян
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Диалло Ибраима
|3
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Алькарас Карлос
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|10
|1
|Гехи Марк
|8
|0
|Андерсен Йоаким
|7
|0
|Митчелл Тайрик
|4
|1
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Шлупп Джеффри
|5
|0
|Заха Уилфрид
|4
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Клайн Натаниэль
|3
|0
|Айю Джордан
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Кристал Пэлас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
14
6
Саутгемптон
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
11
Волевые поражения
6
12
Саутгемптон
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Кристал Пэлас
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
20
18
Голы по времени матча
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
5
29%
29%
4
24%
61-75
4
24%
3
18%
76-90
Пропущено
28
21
8 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
2
7%
4
19%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
9
32%
3
14%
46-60
7
25%
7
33%
61-75
4
14%
3
14%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
24 Не забивали 21
3
27%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Пропущено
21
19
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
5%
2
11%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
9
43%
4
21%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
3
14%
4
21%
76-90
Забито
28
31
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
3
11%
2
6%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
5
18%
5
16%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
7
25%
7
23%
61-75
6
21%
7
23%
76-90
Пропущено
49
40
22 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 23
3
6%
6
15%
1-15
6
12%
4
10%
16-30
13
27%
5
13%
31-45
11
22%
7
18%
46-60
9
18%
11
28%
61-75
7
14%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2
Результаты матчей
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
96
313
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
97
213
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
1813
526
922
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|1:0 Заявка
|30
|22
|4
|4
|76 - 27
|70
|3.
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|57 - 45
|53
|6.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|47 - 42
|43
|10.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|42 - 41
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|31 - 40
|36
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|26 - 42
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 59
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|24 - 46
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|0:1 Заявка
|31
|7
|4
|20
|40 - 53
|25
|20.
|Заявка
|31
|6
|5
|20
|24 - 53
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|13
|1
|1
|48 - 14
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|14.
|0:1 Заявка
|16
|4
|1
|11
|23 - 33
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (6)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:2 Кристал Пэлас
Исход игры
Саутгемптон
30.1% (37)
Ничья
36.6% (45)
Кристал Пэлас
33.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
44.07% (52)
Меньше
55.93% (66)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (37)
1:2 Кристал Пэлас
19.5% (24)
2:1 Саутгемптон
17.9% (22)
1:0 Саутгемптон
9.8% (12)
0:1 Кристал Пэлас
9.8% (12)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:2 Кристал Пэлас
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!