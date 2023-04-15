0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
35
Гомес
Жоао
12
Кунья
Матеус
29
Коста
Диего
16
Ми
Бен
10
Дасилва
Джош
17
Тони
Айвен
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
35 Гомес ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
12 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
59 Ходж ДжозефПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Брентфорд
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|6
|0.2
|Невеш Рубен
|5 (2)
|0.17
|Траоре Адама
|2
|0.07
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Хи-Чан Хван
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Гомес Жоао
|1
|0.03
|Кунья Матеус
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|18 (6)
|0.6
|Йенсен Матиас
|5
|0.17
|Мбеумо Брайан
|5 (1)
|0.17
|Висса Йоан
|5
|0.17
|Дасилва Джош
|3
|0.1
|Янельт Витали
|3
|0.1
|Ми Бен
|3
|0.1
|Пиннок Итан
|2
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|9
|1
|Невеш Рубен
|10
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Хонни Кастро
|3
|1
|Лемина Марио
|3
|1
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Гомес Жоао
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Гомеш Тоти
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Хикки Аарон
|6
|0
|Норгор Кристиан
|5
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Брентфорд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
14
Вулверхэмптон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Брентфорд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
7
27
Вулверхэмптон
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Брентфорд
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
37% (11)
50% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
12
41
Голы по времени матча
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
33%
4
20%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
3
25%
4
20%
61-75
1
8%
6
30%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
25%
5
23%
1-15
2
10%
7
32%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
5
25%
3
14%
76-90
Забито
11
29
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
2
18%
3
10%
1-15
2
18%
4
14%
16-30
1
9%
8
28%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
2
18%
2
7%
61-75
3
27%
7
24%
76-90
Пропущено
23
16
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
4
25%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
6
26%
4
25%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Забито
23
49
11 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 7
4
17%
4
8%
1-15
2
9%
7
14%
16-30
5
22%
12
24%
31-45
3
13%
7
14%
46-60
5
22%
6
12%
61-75
4
17%
13
27%
76-90
Пропущено
43
38
16 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
6
14%
5
13%
1-15
6
14%
11
29%
16-30
4
9%
4
11%
31-45
9
21%
8
21%
46-60
9
21%
5
13%
61-75
9
21%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1
Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Брентфорд
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
132
312
87
114
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
213
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
237
525
1515
129
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|75 - 27
|67
|3.
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7.
|0:1 Заявка
|29
|13
|7
|9
|52 - 37
|46
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|0:0 Заявка
|31
|10
|14
|7
|47 - 40
|44
|10.
|1:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 31
|42
|11.
|0:0 Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 40
|40
|12.
|0:0 Заявка
|31
|8
|10
|13
|29 - 40
|34
|13.
|0:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|24 - 42
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|0:0 Заявка
|31
|6
|10
|15
|23 - 43
|28
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|0:0 Заявка
|31
|6
|6
|19
|24 - 51
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|9.
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|10.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 19
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|16.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 23
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|9.
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 24
|17
|10.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|11.
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 21
|14
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (6)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Брентфорд
Исход игры
Вулверхэмптон
52.9% (64)
Ничья
34.7% (42)
Брентфорд
12.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
39.83% (47)
Меньше
60.17% (71)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.8% (36)
2:1 Вулверхэмптон
27.3% (33)
1:0 Вулверхэмптон
21.5% (26)
1:2 Брентфорд
5.8% (7)
0:1 Брентфорд
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Вулверхэмптон
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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