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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Вулверхэмптон
2:0
Конец матча
Брентфорд
0'
12' Желтая карточка
Йенсен Матиас
1:0
27' Гол
Коста Диего
35' Желтая карточка
Гомес Жоао
2:0
69' Гол
Хи-Чан Хван
90'+6

Ход матча

12'
 
Йенсен Матиас
27'
Коста Диего
1:0
35'
Гомес Жоао
 
61'
 
Висса Йоан
Шаде Кевин
61'
 
Янельт Витали
Йенсен Матиас
61'
 
Дамсгор Миккель
Дасилва Джош
64'
Хи-Чан Хван
Сарабия Пабло
 
69'
Хи-Чан Хван
2:0
73'
Моутинью Жоау
Коста Диего
 
73'
Траоре Адама
Гомес Жоао
 
74'
 
Баптист Шендон
Генри Рико
74'
 
Годдос Саман
Хикки Аарон
89'
Нету Педру
Лемина Марио
 
89'
Буэно Уго
Кунья Матеус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Вулверхэмптон 52.9% (64)
X 34.7% (42)
Брентфорд 12.4% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
35
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
27
Луис
Матеус
II
12
Кунья
Матеус
21
Сарабия
Пабло
29
Коста
Диего
1
Райя
Давид
2
Хикки
Аарон
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
10
Дасилва
Джош
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
9
Шаде
Кевин
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Брентфорд

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
3:1
Ч
3:0
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 6 0.19
Невеш Рубен 5 (2) 0.16
Траоре Адама 2 0.06
Хи-Чан Хван 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Кунья Матеус 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Буэно Уго 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 18 (6) 0.58
Йенсен Матиас 5 0.16
Мбеумо Брайан 5 (1) 0.16
Висса Йоан 5 0.16
Дасилва Джош 3 0.1
Янельт Витали 3 0.1
Ми Бен 3 0.1
Пиннок Итан 2 0.06
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 9 1
Невеш Рубен 10 0
Поденсе Даниэл 5 0
Хонни Кастро 3 1
Лемина Марио 3 1
Гомес Жоао 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Коста Диего 2 1
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Килман Макс 3 0
Гомеш Тоти 3 0
Луис Матеус II 1 1
Доусон Крэйг 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Хикки Аарон 6 0
Норгор Кристиан 5 0
Йенсен Матиас 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Баптист Шендон 2 1
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Висса Йоан 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Янельт Витали 1 0
Дасилва Джош 1 0
Шаде Кевин 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Брентфорд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
14
Вулверхэмптон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Брентфорд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

7
27
Вулверхэмптон
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
19% (6)
35% (11)
Брентфорд
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
35% (11)
52% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

12
41

Голы по времени матча

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
29%
4
20%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
4
29%
4
20%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
5
25%
5
21%
1-15
2
10%
8
33%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
5
25%
3
13%
76-90

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
2
18%
3
10%
1-15
2
18%
4
14%
16-30
1
9%
8
28%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
2
18%
2
7%
61-75
3
27%
7
24%
76-90

Пропущено

23
16
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
4
25%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
6
26%
4
25%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Забито

25
49
12 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 8
4
16%
4
8%
1-15
3
12%
7
14%
16-30
5
20%
12
24%
31-45
3
12%
7
14%
46-60
6
24%
6
12%
61-75
4
16%
13
27%
76-90

Пропущено

43
40
16 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
6
14%
5
13%
1-15
6
14%
12
30%
16-30
4
9%
4
10%
31-45
9
21%
8
20%
46-60
9
21%
6
15%
61-75
9
21%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1
Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Брентфорд

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
1
8 раз 26%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
2
4
12
1.5
8
7
1
15
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
6
2
13
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
23
8
6
25
1.5
15
16
1
30
2.5
6
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 30 22 4 4 76 - 27 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 Заявка 31 10 13 8 47 - 42 43
10.
Фулхэм
 Заявка 30 12 6 12 42 - 41 42
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 9 9 13 31 - 40 36
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 9 7 15 26 - 42 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 Заявка 31 6 9 16 24 - 46 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 0:1 Заявка 31 7 4 20 40 - 53 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 31 6 5 20 24 - 53 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 15 13 1 1 48 - 14 40
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
11.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
12.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
14.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
15.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 0:1 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
7.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
12.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
13.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
14.
Лестер
 0:1 Заявка 16 4 1 11 23 - 33 13
15.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 121
    Вулверхэмптон 52.9% (64)
    X 34.7% (42)
    Брентфорд 12.4% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:0 Брентфорд

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    52.9% (64)
    Ничья
    34.7% (42)
    Брентфорд
    12.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.83% (47)
    Меньше
    60.17% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.8% (36)
    2:1 Вулверхэмптон
    27.3% (33)
    1:0 Вулверхэмптон
    21.5% (26)
    1:2 Брентфорд
    5.8% (7)
    0:1 Брентфорд
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Вулверхэмптон
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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