Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Кунья Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Янельт Витали нанес удар головой, но Жозе Са спокойно отбил мяч.

84' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Траоре Адама нанес удар головой, но Дэвид Райя спокойно отбил мяч.

81' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Лемина Марио пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

76' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

71' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Луис Матеус II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Ох, нехорошо это выглядит. Доусон Крэйг получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Висса Йоан пробует нанести удар издали, но Жозе Са держит все под контролем

65' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Жоао Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Кунья Матеус пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

57' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Жоао Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

53' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Брентфорд

53' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вулверхэмптон пробьет пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

52' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Сарабия Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Коста Диего . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Луис Матеус II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля