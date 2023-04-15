Тур: 31. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Тейлор Энтони
0'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
20
Мопе
Нил
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайНападающий
-
20 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
30 Коуди КонорЗащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
-
56 Миллс СтэнлиПолузащитник
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эвертон
Фулхэм
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.36
Среднее время на гол
40
66
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.18
0.6
Среднее время на гол
76
150
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.13
|Макнил Дуайт
|3
|0.1
|Гордон Энтони
|3
|0.1
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Коуди Конор
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Мопе Нил
|1
|0.03
|Мина Йерри
|1
|0.03
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.03
|Симмс Эллис
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Годфри Бен
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.37
|Рид Бобби
|4
|0.13
|Манор Соломон
|4
|0.13
|Перейра Андреас
|3 (1)
|0.1
|Виллиан Боргес
|3
|0.1
|Пальинья Жоау
|3
|0.1
|Рид Харрисон
|2
|0.07
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Рим Тим
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Диоп Исса
|1
|0.03
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.03
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|7
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Гордон Энтони
|6
|0
|Макнил Дуайт
|5
|0
|Гуэйе Идрисса
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Мопе Нил
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Миколенко Виталий
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Грэй Демарай
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|10
|0
|Перейра Андреас
|8
|0
|Рид Бобби
|7
|0
|Тете Кенни
|7
|0
|Робинсон Энтони
|7
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Винисиус Карлос
|3
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фулхэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
7
Эвертон
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Фулхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
9
16
Эвертон
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Фулхэм
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
19
14
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
4
31%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
4
31%
5
28%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
5
29%
29%
8
42%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 17
1
11%
1
5%
1-15
3
33%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Пропущено
27
23
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
8
30%
30%
6
26%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
7
26%
3
13%
76-90
Забито
22
37
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
13 Не забивали 6
5
23%
2
5%
1-15
3
14%
9
24%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
4
18%
6
16%
46-60
4
18%
7
19%
61-75
5
23%
9
24%
76-90
Пропущено
44
42
18 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
2
5%
5
12%
1-15
5
11%
7
17%
16-30
11
25%
7
17%
31-45
9
20%
7
17%
46-60
5
11%
5
12%
61-75
12
27%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0
Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3
Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1
Результаты матчей
Эвертон
Фулхэм
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 24%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
12 раз 40%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
114
87
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
113
312
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
227
426
1217
129
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|75 - 27
|67
|3.
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7.
|0:1 Заявка
|29
|13
|7
|9
|52 - 37
|46
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|0:0 Заявка
|31
|10
|14
|7
|47 - 40
|44
|10.
|1:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 31
|42
|11.
|0:0 Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 40
|40
|12.
|0:0 Заявка
|31
|8
|10
|13
|29 - 40
|34
|13.
|0:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|24 - 42
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|0:0 Заявка
|31
|6
|10
|15
|23 - 43
|28
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|0:0 Заявка
|31
|6
|6
|19
|24 - 51
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|9.
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|10.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 19
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|16.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 23
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|9.
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 24
|17
|10.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|11.
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 21
|14
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (6)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Фулхэм
Исход игры
Эвертон
76.2% (93)
Ничья
17.2% (21)
Фулхэм
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.92% (53)
Меньше
55.08% (65)
Обе команды забьют
Да
58.47% (69)
Нет
41.53% (49)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
35.2% (43)
1:0 Эвертон
29.5% (36)
1:1 Ничья
13.1% (16)
0:1 Фулхэм
4.9% (6)
2:0 Эвертон
4.9% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Эвертон
1.6% (2)
3:1 Эвертон
1.6% (2)
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