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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Эвертон
0:0
Первый тайм: 19'
Фулхэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 122
Эвертон 76.2% (93)
X 17.2% (21)
Фулхэм 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Фулхэм
2.27
3.54
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
5
Кин
Майкл
2
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
17
Айуоби
Алекс
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
11
Грэй
Демарай
20
Мопе
Нил
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
21
Джеймс
Дэниэл
Эвертон
4-4-2
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Фулхэм

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.36

Среднее время на гол

40
66

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.18
0.6

Среднее время на гол

76
150

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 4 (2) 0.13
Макнил Дуайт 3 0.1
Гордон Энтони 3 0.1
Дукуре Абдулай 2 0.06
Айуоби Алекс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Коуди Конор 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Мопе Нил 1 0.03
Мина Йерри 1 0.03
Калверт-Льюин Доминик 1 0.03
Симмс Эллис 1 0.03
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Годфри Бен 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.37
Рид Бобби 4 0.13
Манор Соломон 4 0.13
Перейра Андреас 3 (1) 0.1
Виллиан Боргес 3 0.1
Пальинья Жоау 3 0.1
Рид Харрисон 2 0.07
Винисиус Карлос 2 0.07
Рим Тим 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Джеймс Дэниэл 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 7 0
Дукуре Абдулай 5 1
Тарковски Джеймс 6 0
Гордон Энтони 6 0
Макнил Дуайт 5 0
Гуэйе Идрисса 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Паттерсон Нэйтан 3 0
Мопе Нил 3 0
Дэвис Том 3 0
Миколенко Виталий 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Грэй Демарай 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 10 0
Перейра Андреас 8 0
Рид Бобби 7 0
Тете Кенни 7 0
Робинсон Энтони 7 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Лено Бернд 2 0
Адарабиойо Олуватосин 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0

Результаты матчей

Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фулхэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
7
Эвертон
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Фулхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

9
16
Эвертон
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Фулхэм
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

15
23

Голы по времени матча

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
4
31%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
4
31%
5
28%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
5
29%
29%
8
42%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 17
1
11%
1
5%
1-15
3
33%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
1
11%
4
21%
76-90

Пропущено

27
23
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
8
30%
30%
6
26%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
7
26%
3
13%
76-90

Забито

22
37
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
13 Не забивали 6
5
23%
2
5%
1-15
3
14%
9
24%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
4
18%
6
16%
46-60
4
18%
7
19%
61-75
5
23%
9
24%
76-90

Пропущено

44
42
18 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
2
5%
5
12%
1-15
5
11%
7
17%
16-30
11
25%
7
17%
31-45
9
20%
7
17%
46-60
5
11%
5
12%
61-75
12
27%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0
Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3
Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1

Результаты матчей

Эвертон
Фулхэм

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 24%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
12 раз 40%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
1
14
1.5
8
7
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
22
7
4
26
1.5
12
17
1
29
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 0:1 Заявка 29 13 7 9 52 - 37 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 31 10 14 7 47 - 40 44
10.
Челси
 1:0 Заявка 31 11 9 11 30 - 31 42
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 30 11 7 12 39 - 40 40
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 31 8 10 13 29 - 40 34
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 31 8 8 15 24 - 42 32
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 31 6 10 15 23 - 43 28
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 31 6 6 19 24 - 51 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Челси
 1:0 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 16 6 3 7 13 - 19 21
15.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 16 5 4 7 13 - 17 19
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 16 2 5 9 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 15 6 4 5 27 - 23 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 5 3 7 18 - 19 18
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 16 3 8 5 18 - 24 17
10.
Челси
 1:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
13.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
14.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
16.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 122
    Эвертон 76.2% (93)
    X 17.2% (21)
    Фулхэм 6.6% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Фулхэм
    2.27
    3.54
    3.85
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Фулхэм

    Исход игры
    Эвертон
    76.2% (93)
    Ничья
    17.2% (21)
    Фулхэм
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.92% (53)
    Меньше
    55.08% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    58.47% (69)
    Нет
    41.53% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    35.2% (43)
    1:0 Эвертон
    29.5% (36)
    1:1 Ничья
    13.1% (16)
    0:1 Фулхэм
    4.9% (6)
    2:0 Эвертон
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Эвертон
    1.6% (2)
    3:1 Эвертон
    1.6% (2)
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