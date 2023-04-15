Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Натан Паттерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Айуоби Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Гарнер Джеймс не смог попасть в створ ударом издали

89' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Рид Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Пикфорд Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Рид Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Лукич Саша пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

86' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Натан Паттерсон ослабляет давление, выбив мяч.

85' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Фулхэм

83' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Рид Харрисон получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Рид Харрисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Эвертон

80' Миколенко Виталий получил желтую карточку от судьи

80' Удар от ворот произведет Эвертон

79' Джеймс Дэниэл не смог попасть в створ ударом издали

79' Рид Харрисон из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Натан Паттерсон из команды Эвертон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Рид Харрисон получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Рид Харрисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Кин Майкл нанес удар головой, но Бернд Лено спокойно отбил мяч.

75' Гарнер Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Тактическая замена. Мопе Нил уходит с поля и его заменяет Ellis Simms

74' Айуоби Алекс пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

73' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Натан Паттерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Дэвис Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Миколенко Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Джеймс Дэниэл забивает ударом с левой ноги!

68' Тете Кенни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Уилсон Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Натан Паттерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Рим Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

66' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Уилсон Гарри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Виллиан Боргес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Рид Харрисон из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

58' Матч возобновлен

58' Годфри Бен получил травму и заменен. Натан Паттерсон выходит на поле.

57' Годфри Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Эвертон

55' Перейра Андреас пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

53' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Г О О О О Л - Уилсон Гарри забивает с левой ноги!

51' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Близко! Макнил Дуайт нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

48' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Эвертон

48' Виллиан Боргес не смог попасть в створ ударом издали

47' Гарнер Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.