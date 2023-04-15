Тур: 31. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Тейлор Энтони
0'
0:1
22' ГолРид Харрисон
27' Желтая карточкаГуэйе Идрисса
1:1
35' ГолМакнил Дуайт
1:2
51' ГолУилсон Гарри
1:3
68' ГолДжеймс Дэниэл
70' Желтая карточкаГрэй Демарай
80' Желтая карточкаМиколенко Виталий
81' Желтая карточкаАдарабиойо Олуватосин
90' Желтая карточкаЛено Бернд
90'+7
Ход матча
22'
0:1
27'
35'
1:1
51'
1:2
68'
1:3
70'
74'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 7
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
20
Мопе
Нил
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайНападающий
-
20 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
30 Коуди КонорЗащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
-
56 Миллс СтэнлиПолузащитник
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эвертон
Фулхэм
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.36
Среднее время на гол
40
66
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.18
0.6
Среднее время на гол
76
150
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|4
|0.13
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.13
|Гордон Энтони
|3
|0.1
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Коуди Конор
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Мопе Нил
|1
|0.03
|Мина Йерри
|1
|0.03
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.03
|Симмс Эллис
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Годфри Бен
|0
|0
|Гарнер Джеймс
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.37
|Рид Бобби
|4
|0.13
|Манор Соломон
|4
|0.13
|Перейра Андреас
|3 (1)
|0.1
|Виллиан Боргес
|3
|0.1
|Рид Харрисон
|3
|0.1
|Пальинья Жоау
|3
|0.1
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.07
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Рим Тим
|1
|0.03
|Уилсон Гарри
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Диоп Исса
|1
|0.03
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|7
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Гордон Энтони
|6
|0
|Гуэйе Идрисса
|5
|0
|Макнил Дуайт
|5
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Миколенко Виталий
|4
|0
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Мопе Нил
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|10
|0
|Перейра Андреас
|8
|0
|Рид Бобби
|7
|0
|Тете Кенни
|7
|0
|Робинсон Энтони
|7
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|3
|0
|Винисиус Карлос
|3
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Фулхэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
7
7
Эвертон
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Фулхэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
9
16
Эвертон
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Фулхэм
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
19
15
Волевые поражения
16
23
Голы по времени матча
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
4
29%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
4
29%
5
24%
76-90
Пропущено
20
20
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
5
25%
8
40%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 18
1
11%
1
5%
1-15
3
33%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Пропущено
27
23
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
8
30%
30%
6
26%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
7
26%
3
13%
76-90
Забито
23
40
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 14
13 Не забивали 6
5
22%
2
5%
1-15
3
13%
10
25%
16-30
2
9%
4
10%
31-45
4
17%
7
18%
46-60
4
17%
8
20%
61-75
5
22%
9
23%
76-90
Пропущено
47
43
19 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
2
4%
5
12%
1-15
6
13%
7
16%
16-30
11
23%
8
19%
31-45
10
21%
7
16%
46-60
6
13%
5
12%
61-75
12
26%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0
Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3
Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1
Результаты матчей
Эвертон
Фулхэм
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
12 раз 39%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
115
87
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
123
312
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
237
427
1317
130
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|1:0 Заявка
|30
|22
|4
|4
|76 - 27
|70
|3.
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|57 - 45
|53
|6.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|47 - 42
|43
|10.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|42 - 41
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|31 - 40
|36
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|26 - 42
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 59
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|24 - 46
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|0:1 Заявка
|31
|7
|4
|20
|40 - 53
|25
|20.
|Заявка
|31
|6
|5
|20
|24 - 53
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|13
|1
|1
|48 - 14
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|14.
|0:1 Заявка
|16
|4
|1
|11
|23 - 33
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (6)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10