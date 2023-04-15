Тур: 28. Стадион: Свисспорарена.
Ход матча
28'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
46
Бурч
Марко
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
32
Селмин
Ходжа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Noah Rupp
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
-
35 Заутер ИланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шимич РокоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Люцерн
Цюрих
32 матча
71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 20 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 24 победы
61 матч
37.7%
26.2%
36.1%
23 победы 16 ничьих 22 победы
Первый тайм
26.2%
41%
32.8%
16 побед 25 ничьих 20 побед
Второй тайм
34.4%
26.2%
39.4%
21 победа 16 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
79
Всего голов
46
45
Голов в среднем за матч
1.48
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
86
80
Голов в среднем за матч
1.41
1.31
Тотал матчей
2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 75%
Меньше 25%
15
30
Больше 49%
Меньше 51%
31
19
Больше 31%
Меньше 69%
42
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
Среднее время на гол
63
68
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|9 (5)
|0.32
|Соргич Деян
|5
|0.18
|Шюрпф Паскаль
|3
|0.11
|Фрыдек Мартин
|3
|0.11
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.11
|Шадер Софьян
|3
|0.11
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.11
|Бурч Марко
|3
|0.11
|Белоко Стефан
|2
|0.07
|Дорн Пиус
|1
|0.04
|Яшари Ардон
|1
|0.04
|Гентнер Кристиан
|1
|0.04
|Кадак Якуб
|1
|0.04
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.04
|Бека Исмаил
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
|Lars Villiger
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|11 (1)
|0.39
|Окита Жонатан
|6 (1)
|0.21
|Джемаили Блерим
|2 (2)
|0.07
|Шимич Роко
|2
|0.07
|Маркезано Антонио
|1
|0.04
|Ронер Фабиан
|1
|0.04
|Конде Шейк
|1
|0.04
|Хорншу Марк
|1
|0.04
|Катич Никола
|1
|0.04
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.04
|Calixte Ligue
|1
|0.04
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Боранияшевич Никола
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрэгер Мохамед
|7
|2
|Белоко Стефан
|10
|0
|Симани Денис
|8
|1
|Фрыдек Мартин
|5
|1
|Шадер Софьян
|3
|2
|Майер Макс
|4
|1
|Яшари Ардон
|4
|1
|Бека Исмаил
|5
|0
|Дорн Пиус
|4
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алити Фидан
|7
|0
|Конде Шейк
|7
|0
|Боранияшевич Никола
|6
|0
|Сантини Иван
|4
|1
|Крюезиу Мирлинд
|5
|0
|Омерагич Бечир
|3
|1
|Джемаили Блерим
|4
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Катич Никола
|4
|0
|Камбери Линдрит
|4
|0
|Окита Жонатан
|2
|1
|Ронер Фабиан
|2
|1
|Шимич Роко
|3
|0
|Красничи Бледиан
|1
|1
|Бреше Янник
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Зайлер Штефан
|1
|0
|Селмин Ходжа
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Цюрих
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
10
8
Люцерн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Цюрих
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
13
Волевые поражения
21
12
Люцерн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Цюрих
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (3)
63% (17)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
31
20
Голы по времени матча
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
7
39%
5
25%
76-90
Забито
24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
8%
0
0%
1-15
6
25%
2
13%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
3
13%
6
38%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
1
5%
6
30%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
5
26%
4
20%
76-90
Забито
40
28
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
4
10%
2
7%
1-15
8
20%
4
14%
16-30
6
15%
5
18%
31-45
9
23%
4
14%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
7
18%
9
32%
76-90
Пропущено
37
40
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
6
16%
3
8%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
7
19%
6
15%
31-45
2
5%
8
20%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
12
32%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1
Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Люцерн - Базель 0:2
Цюрих
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0
Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1 Цюрих - Дорнбирн 2:1 Цюрих - Серветт 4:1 Лугано - Цюрих 2:0
Результаты матчей
Люцерн
Цюрих
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
6
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
49
410
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
68
49
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
189
1017
819
522
126
126
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|9
|2
|62 - 19
|57
|2.
|28
|9
|14
|5
|34 - 34
|41
|3.
|1:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 38
|39
|4.
|28
|9
|10
|9
|40 - 39
|37
|5.
|27
|9
|9
|9
|49 - 39
|36
|6.
|27
|8
|11
|8
|36 - 32
|35
|7.
|27
|9
|7
|11
|40 - 44
|34
|8.
|0:1
|28
|6
|12
|10
|28 - 41
|30
|9.
|27
|6
|9
|12
|34 - 52
|27
|10.
|27
|6
|8
|13
|23 - 48
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|40 - 7
|36
|2.
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|24 - 20
|23
|5.
|13
|5
|6
|2
|22 - 14
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|7.
|14
|5
|4
|5
|13 - 23
|19
|8.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|9.
|0:1
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|10.
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|2.
|13
|5
|6
|2
|22 - 12
|21
|3.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|4.
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|5.
|14
|3
|7
|4
|16 - 22
|16
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|7.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|8.
|14
|3
|3
|8
|25 - 26
|12
|9.
|14
|2
|5
|7
|16 - 24
|11
|10.
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|15 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|9 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8