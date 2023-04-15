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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Люцерн
1:0
Первый тайм: 32'
Цюрих
0'
1:0
28' Гол в свои ворота
Омерагич Бечир

Ход матча

17'
Mauricio Willimann
Luca Jaquez
 
28'
Омерагич Бечир
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Цюрих
3.45
3.56
2.98
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Мариус
74
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
46
Бурч
Марко
33
Leny
Meyer
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
69
Шадер
Софьян
9
Соргич
Деян
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
12
Мэтью
Ифиний
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
7
Красничи
Бледиан
32
Селмин
Ходжа
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
Люцерн
4-2-3-1
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Люцерн
Цюрих

32 матча

71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 24 победы

61 матч

37.7%
26.2%
36.1%
23 победы 16 ничьих 22 победы

Первый тайм

26.2%
41%
32.8%
16 побед 25 ничьих 20 побед

Второй тайм

34.4%
26.2%
39.4%
21 победа 16 ничьих 24 победы

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
0:2
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
79

Всего голов

46
45

Голов в среднем за матч

1.48
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

86
80

Голов в среднем за матч

1.41
1.31

Тотал матчей

2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 75%
Меньше 25%
15
30
Больше 49%
Меньше 51%
31
19
Больше 31%
Меньше 69%
42
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
59

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 9 (5) 0.32
Соргич Деян 5 0.18
Шюрпф Паскаль 3 0.11
Фрыдек Мартин 3 0.11
Абубакар-Анкра Асума 3 0.11
Шадер Софьян 3 0.11
Дрэгер Мохамед 3 0.11
Бурч Марко 3 0.11
Белоко Стефан 2 0.07
Дорн Пиус 1 0.04
Яшари Ардон 1 0.04
Гентнер Кристиан 1 0.04
Кадак Якуб 1 0.04
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.04
Бека Исмаил 0 0
Ташар Варол 0 0
Lars Villiger 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.39
Окита Жонатан 6 (1) 0.21
Джемаили Блерим 2 (2) 0.07
Шимич Роко 2 0.07
Маркезано Антонио 1 0.04
Ронер Фабиан 1 0.04
Конде Шейк 1 0.04
Хорншу Марк 1 0.04
Катич Никола 1 0.04
Крюезиу Мирлинд 1 0.04
Calixte Ligue 1 0.04
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Боранияшевич Никола 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрэгер Мохамед 7 2
Белоко Стефан 10 0
Симани Денис 8 1
Фрыдек Мартин 5 1
Шадер Софьян 3 2
Майер Макс 4 1
Яшари Ардон 4 1
Бека Исмаил 5 0
Дорн Пиус 4 0
Шюрпф Паскаль 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Бурч Марко 3 0
Абубакар-Анкра Асума 2 0
Эмини Лорик 2 0
Severin Ottiger 2 0
Lars Villiger 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 7 0
Конде Шейк 7 0
Боранияшевич Никола 6 0
Сантини Иван 4 1
Крюезиу Мирлинд 5 0
Омерагич Бечир 3 1
Джемаили Блерим 4 0
Сельнес Оле 4 0
Катич Никола 4 0
Камбери Линдрит 4 0
Окита Жонатан 2 1
Ронер Фабиан 2 1
Шимич Роко 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Тосин Айегун 2 0
Герреро Адрия 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Селмин Ходжа 1 0

Результаты матчей

Люцерн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Цюрих
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

10
8
Люцерн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Цюрих
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

21
12
Люцерн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Цюрих
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (3)
63% (17)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

31
20

Голы по времени матча

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
7
39%
5
25%
76-90

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
8%
0
0%
1-15
6
25%
2
13%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
3
13%
6
38%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
1
5%
6
30%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
5
26%
4
20%
76-90

Забито

40
28
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
4
10%
2
7%
1-15
8
20%
4
14%
16-30
6
15%
5
18%
31-45
9
23%
4
14%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
7
18%
9
32%
76-90

Пропущено

37
40
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
6
16%
3
8%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
7
19%
6
15%
31-45
2
5%
8
20%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
12
32%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1
Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Люцерн - Базель 0:2
Цюрих
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0
Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1 Цюрих - Дорнбирн 2:1 Цюрих - Серветт 4:1 Лугано - Цюрих 2:0

Результаты матчей

Люцерн
Цюрих

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
6
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
4
10
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
8
1.5
4
9
3
11
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
18
9
10
17
1.5
8
19
5
22
2.5
1
26
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 9 2 62 - 19 57
2.
Серветт
 28 9 14 5 34 - 34 41
3.
Люцерн
 1:0 28 10 9 9 40 - 38 39
4.
Лугано
 28 9 10 9 40 - 39 37
5.
Санкт-Галлен
 27 9 9 9 49 - 39 36
6.
Базель
 27 8 11 8 36 - 32 35
7.
Грасcхоппер
 27 9 7 11 40 - 44 34
8.
Цюрих
 0:1 28 6 12 10 28 - 41 30
9.
Сьон
 27 6 9 12 34 - 52 27
10.
Винтертур
 27 6 8 13 23 - 48 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 3 0 40 - 7 36
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 13 6 6 1 24 - 13 24
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 14 5 4 5 13 - 23 19
8.
Люцерн
 1:0 14 4 5 5 17 - 18 17
9.
Цюрих
 0:1 14 3 7 4 16 - 20 16
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 1:0 14 6 4 4 23 - 20 22
2.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
3.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
4.
Сьон
 13 4 5 4 19 - 22 17
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 0:1 14 3 5 6 12 - 21 14
8.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
9.
Грасcхоппер
 14 2 5 7 16 - 24 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 15 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Severin Ottiger сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Омерагич Бечир уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 17'
    Luca Jaquez уходит с поля. Mauricio Willimann выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Цюрих
3.45
3.56
2.98
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