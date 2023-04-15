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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Люцерн
4:1
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
28' Гол
Майер Макс
2:0
37' Гол
Соргич Деян
2:1
45' Гол
Мэтью Ифиний
3:1
49' Гол
Дорн Пиус
4:1
64' Гол
Дорн Пиус
90'+4

Ход матча

17'
Mauricio Willimann
Luca Jaquez
 
28'
Майер Макс
(Severin Ottiger)
1:0
37'
Соргич Деян
(Майер Макс)
2:0
45'
2:1
Мэтью Ифиний
(Боранияшевич Никола)
46'
 
Шимич Роко
Красничи Бледиан
46'
Шюрпф Паскаль
Шадер Софьян
 
49'
Дорн Пиус
(Шюрпф Паскаль)
3:1
60'
 
Крюезиу Мирлинд
Селмин Ходжа
60'
 
Calixte Ligue
Катич Никола
64'
Дорн Пиус
(Шюрпф Паскаль)
4:1
69'
 
Сельнес Оле
Конде Шейк
81'
Lars Villiger
Соргич Деян
 
84'
 
Африйе Дэниел
Окита Жонатан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 363 Количество передач 444
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Мюллер
Мариус
74
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
46
Бурч
Марко
33
Leny
Meyer
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
69
Шадер
Софьян
9
Соргич
Деян
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
12
Мэтью
Ифиний
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
7
Красничи
Бледиан
32
Селмин
Ходжа
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
Люцерн
4-2-3-1
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Люцерн
Цюрих

32 матча

71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 24 победы

61 матч

37.7%
26.2%
36.1%
23 победы 16 ничьих 22 победы

Первый тайм

26.2%
41%
32.8%
16 побед 25 ничьих 20 побед

Второй тайм

34.4%
26.2%
39.4%
21 победа 16 ничьих 24 победы

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
0:2
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
79

Всего голов

46
45

Голов в среднем за матч

1.48
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

86
80

Голов в среднем за матч

1.41
1.31

Тотал матчей

2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 75%
Меньше 25%
15
30
Больше 49%
Меньше 51%
31
19
Больше 31%
Меньше 69%
42
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
59

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 10 (5) 0.36
Соргич Деян 6 0.21
Дорн Пиус 3 0.11
Шюрпф Паскаль 3 0.11
Фрыдек Мартин 3 0.11
Абубакар-Анкра Асума 3 0.11
Шадер Софьян 3 0.11
Дрэгер Мохамед 3 0.11
Бурч Марко 3 0.11
Белоко Стефан 2 0.07
Яшари Ардон 1 0.04
Гентнер Кристиан 1 0.04
Кадак Якуб 1 0.04
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.04
Бека Исмаил 0 0
Ташар Варол 0 0
Severin Ottiger 0 0
Lars Villiger 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.39
Окита Жонатан 6 (1) 0.21
Джемаили Блерим 2 (2) 0.07
Шимич Роко 2 0.07
Маркезано Антонио 1 0.04
Ронер Фабиан 1 0.04
Конде Шейк 1 0.04
Хорншу Марк 1 0.04
Мэтью Ифиний 1 0.04
Катич Никола 1 0.04
Крюезиу Мирлинд 1 0.04
Calixte Ligue 1 0.04
Боранияшевич Никола 0 0
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрэгер Мохамед 7 2
Белоко Стефан 10 0
Симани Денис 8 1
Фрыдек Мартин 5 1
Шадер Софьян 3 2
Майер Макс 4 1
Яшари Ардон 4 1
Бека Исмаил 5 0
Дорн Пиус 4 0
Шюрпф Паскаль 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Бурч Марко 3 0
Абубакар-Анкра Асума 2 0
Эмини Лорик 2 0
Severin Ottiger 2 0
Lars Villiger 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 7 0
Конде Шейк 7 0
Боранияшевич Никола 6 0
Сантини Иван 4 1
Крюезиу Мирлинд 5 0
Омерагич Бечир 3 1
Джемаили Блерим 4 0
Сельнес Оле 4 0
Катич Никола 4 0
Камбери Линдрит 4 0
Окита Жонатан 2 1
Ронер Фабиан 2 1
Шимич Роко 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Тосин Айегун 2 0
Герреро Адрия 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Селмин Ходжа 1 0

Результаты матчей

Люцерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Цюрих
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

10
9
Люцерн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Цюрих
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

21
12
Люцерн
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Цюрих
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (3)
61% (17)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

12
14

Волевые поражения

31
21

Голы по времени матча

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
16%
2
8%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
7
37%
5
21%
76-90

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
6
25%
2
13%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
3
13%
6
38%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
1
5%
6
30%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
5
26%
4
20%
76-90

Забито

44
29
20 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
4
9%
2
7%
1-15
9
20%
4
14%
16-30
7
16%
6
21%
31-45
10
23%
4
14%
46-60
7
16%
4
14%
61-75
7
16%
9
31%
76-90

Пропущено

38
44
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
6
16%
3
7%
1-15
5
13%
8
18%
16-30
8
21%
7
16%
31-45
2
5%
9
20%
46-60
5
13%
8
18%
61-75
12
32%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1
Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Люцерн - Базель 0:2
Цюрих
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0
Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1 Цюрих - Дорнбирн 2:1 Цюрих - Серветт 4:1 Лугано - Цюрих 2:0

Результаты матчей

Люцерн
Цюрих

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
4
10
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
3
11
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
19
9
11
17
1.5
8
20
6
22
2.5
1
27
2
26
3.5
1
27
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 9 2 62 - 19 57
2.
Серветт
 28 9 14 5 34 - 34 41
3.
Люцерн
 28 10 9 9 43 - 39 39
4.
Лугано
 28 9 10 9 40 - 39 37
5.
Санкт-Галлен
 27 9 9 9 49 - 39 36
6.
Базель
 27 8 11 8 36 - 32 35
7.
Грасcхоппер
 27 9 7 11 40 - 44 34
8.
Цюрих
 28 6 12 10 29 - 44 30
9.
Сьон
 27 6 9 12 34 - 52 27
10.
Винтертур
 27 6 8 13 23 - 48 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 3 0 40 - 7 36
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 13 6 6 1 24 - 13 24
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 14 5 4 5 13 - 23 19
8.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
9.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 14 6 4 4 23 - 20 22
2.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
3.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
4.
Сьон
 13 4 5 4 19 - 22 17
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
8.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
9.
Грасcхоппер
 14 2 5 7 16 - 24 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 15 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Люцерн Майер Макс 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Весь список
  • 49'
    Шюрпф Паскаль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Дорн Пиус бьет в цель!
  • 46'
    Красничи Бледиан уходит с поля. Roko Simic выходит вместо него
  • 46'
    Софьян Чейдер уходит с поля. Шюрпф Паскаль выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Боранияшевич Никола сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Мэтью Ифиний бьет в цель!
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