Паскаль Гросс нарушает правила в центре поля, роняя на газон Энцо Фернандеса. Постепенно переходит инициатива к "Челси".

Наступление "Брайтона" левым флангом не прошло зря, получилось добиться права на исполнение углового удара.

Два корнера кряду выполнили гости, но ни один из них не привёл к удару по воротам, на втором этаже футболисты "Челси" действуют уверенно.

Каору Митома прорывается по левому флангу, далее смещается в центр и пробует нанести удар - Бенуа Бадьяшиль успевает помешать.

Бадьяшиль и Фофана устроили перепасовку перед своей штрафной, Фергюсон попытался сыграть в отборе, но защитники "Челси" всё-таки справились.

Первис Эступиньян прорвался по левому флангу и выполнил подачу, а потом стал сигнализировать об игре рукой одного из соперников, но судья ничего такого не заметил.

Денис Закария остановил Алексиса Макаллистера на левом фланге, но не обошёлся без нарушения правил.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ГАЛЛАХЕР!!! В центре поля перехватили мяч хозяева, после чего Мудрик нашёл в штрафной Галлахера, который отметился результативным ударом.

13' Высокий прессинг включили гости, за счёт которого смогли отобрать игровой снаряд, а организовать сразу атаку не удалось, позиционное наступление разыгрывают.

12' ОПАСНО! Гости сейчас были очень близки к голу, но после удара Эвана Фергюсона игровой снаряд попал в перекладину.

11' Этот удар был вторым для "Брайтона", а у "Чесли" пока один выстрел. А что касается ударов в створ, то здесь пока 0-0.

10' МОМЕНТ! Каору Митома доставил мяч в штрафную площадку с левого фланга, Алексис Макаллистер пробил, но не попал в правый угол.

9' Без проблем Льюис Данк справился с корнером соперников, выбив мяч из штрафной площадки.

8' Михаил Мудрик подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, которую прервал Йоел Вельтман, угловой для "синих".