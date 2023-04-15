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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Челси
1:0
Первый тайм: 20'
Брайтон
0'
4' Желтая карточка
Вельтман Йоел
1:0
13' Гол
Галлахер Конор

Ход матча

4'
 
Вельтман Йоел
13'
Галлахер Конор
(Мудрик Михаил)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 141
Челси 64.5% (91)
X 25.5% (36)
Брайтон 9.9% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Брайтон
3.12
3.60
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
14
Чалоба
Трево
33
Фофана
Уэсли
4
Бадьяшиль
Бенуа
21
Чилуэлл
Бен
23
Галлахер
Конор
5
Фернандес
Энцо
20
Закария
Денис
10
Пулишич
Кристиан
17
Стерлинг
Рахим
15
Мудрик
Михаил
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
25
Кайседо
Мойсес
7
Марч
Соломон
10
Макаллистер
Алексис
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
Челси
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Брайтон

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.2

Среднее время на гол

60
450

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.23
Стерлинг Рахим 4 0.13
Маунт Мэйсон 3 0.1
Чилуэлл Бен 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Фелиш Жоау 2 0.06
Жоржиньо II 2 (2) 0.06
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Галлахер Конор 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 8 (5) 0.28
Митома Каору 7 0.24
Троссар Леандро 7 0.24
Марч Соломон 6 0.21
Гросс Паскаль 6 0.21
Фергюсон Эван 4 0.14
Уэлбек Данни 3 0.1
Лаллана Адам 2 0.07
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Энсисо Хулио 1 0.03
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Буонанотте Факундо 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 7 1
Кулибали Калиду 6 1
Ковачич Матео 7 0
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чалоба Трево 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Томас Тухель 1 1
Фофана Уэсли 2 0
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 8 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 1
Гросс Паскаль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Данк Льюис 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Марч Соломон 2 0
Стил Джейсон 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Санчес Роберт 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

5
12
Челси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Брайтон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

10
19
Челси
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Брайтон
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

15
31

Голы по времени матча

Забито

16
28
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
0
0%
4
14%
1-15
3
19%
5
18%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
4
25%
7
25%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
6
38%
4
14%
76-90

Пропущено

12
21
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
6
50%
6
29%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Забито

15
22
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
20%
4
18%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
2
13%
7
32%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
12%
5
29%
29%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
5
29%
29%
3
18%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
2
12%
1
6%
76-90

Забито

31
50
14 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 17
12 Не забивали 5
3
10%
8
16%
1-15
6
19%
8
16%
16-30
5
16%
4
8%
31-45
6
19%
10
20%
46-60
3
10%
9
18%
61-75
8
26%
11
22%
76-90

Пропущено

29
38
12 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
2
7%
7
18%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
6
21%
9
24%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
10
34%
7
18%
61-75
5
17%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2
Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2

Результаты матчей

Челси
Брайтон

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Челси
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
4
6
9
1.5
6
8
1
14
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
1
3
12
1.5
9
5
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
23
5
9
21
1.5
15
13
2
28
2.5
9
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 0:1 Заявка 29 13 7 9 52 - 37 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 31 10 14 7 47 - 40 44
10.
Челси
 1:0 Заявка 31 11 9 11 30 - 31 42
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 30 11 7 12 39 - 40 40
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 31 8 10 13 29 - 40 34
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 31 8 8 15 24 - 42 32
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 31 6 10 15 23 - 43 28
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 31 6 6 19 24 - 51 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Челси
 1:0 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 16 6 3 7 13 - 19 21
15.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 16 5 4 7 13 - 17 19
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 16 2 5 9 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 15 6 4 5 27 - 23 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 5 3 7 18 - 19 18
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 16 3 8 5 18 - 24 17
10.
Челси
 1:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
13.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
14.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
16.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    22'
    Денис Закария остановил Алексиса Макаллистера на левом фланге, но не обошёлся без нарушения правил. 
  • Судья
    21'
    Первис Эступиньян прорвался по левому флангу и выполнил подачу, а потом стал сигнализировать об игре рукой одного из соперников, но судья ничего такого не заметил. 
  • 20'
    Бадьяшиль и Фофана устроили перепасовку перед своей штрафной, Фергюсон попытался сыграть в отборе, но защитники "Челси" всё-таки справились. 
  • 18'
    Каору Митома прорывается по левому флангу, далее смещается в центр и пробует нанести удар - Бенуа Бадьяшиль успевает помешать. 
  • Угловой
    17'
    Два корнера кряду выполнили гости, но ни один из них не привёл к удару по воротам, на втором этаже футболисты "Челси" действуют уверенно. 
  • Угловой
    16'
    Наступление "Брайтона" левым флангом не прошло зря, получилось добиться права на исполнение углового удара. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Паскаль Гросс нарушает правила в центре поля, роняя на газон Энцо Фернандеса. Постепенно переходит инициатива к "Челси". 
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ГАЛЛАХЕР!!! В центре поля перехватили мяч хозяева, после чего Мудрик нашёл в штрафной Галлахера, который отметился результативным ударом. 
  • 13'
    Высокий прессинг включили гости, за счёт которого смогли отобрать игровой снаряд, а организовать сразу атаку не удалось, позиционное наступление разыгрывают. 
  • Штанга
    12'
    ОПАСНО! Гости сейчас были очень близки к голу, но после удара Эвана Фергюсона игровой снаряд попал в перекладину. 
  • 11'
    Этот удар был вторым для "Брайтона", а у "Чесли" пока один выстрел. А что касается ударов в створ, то здесь пока 0-0. 
  • Опасный момент
    10'
    МОМЕНТ! Каору Митома доставил мяч в штрафную площадку с левого фланга, Алексис Макаллистер пробил, но не попал в правый угол. 
  • Угловой
    9'
    Без проблем Льюис Данк справился с корнером соперников, выбив мяч из штрафной площадки. 
  • 8'
    Михаил Мудрик подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, которую прервал Йоел Вельтман, угловой для "синих". 
  • 7'
    Алексис Макаллистер завершил атаку ударом из-за пределов штрафной площадки, рядом с левой штангой пролетел круглый. 
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    • 6'
      Стандартное положение в исполнении хозяев ничем интересным не отметилось, борьбу на втором этаже выиграли футболисты "Брайтона". 
    • Желтая карточка
      5'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Её на свой счёт записывает Йоел Вельтман, срывая атаку соперника на правом фланге. 
    • 4'
      Эван Фергюсон сумел ворваться в чужую штрафную площадку, а до удара рейд не довёл, встретившись с Энцо Фернандесом. 
    • Офсайд
      3'
      Позиционную атаку "Челси" остановил свисток Роберта Джонса, Рахим Стерлинг оказался в положении "вне игры". 
    • 2'
      Гости начали с центра поля и сразу же попытались провести атаку посредством длинной передачи, но хозяева справились, перехватив мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:0 Брайтон

    Исход игры
    Челси
    64.8% (92)
    Ничья
    25.4% (36)
    Брайтон
    9.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (38)
    Меньше
    67.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (66)
    Нет
    44.07% (52)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    21.1% (30)
    2:1 Челси
    19.7% (28)
    2:0 Челси
    14.8% (21)
    1:0 Челси
    14.1% (20)
    1:2 Брайтон
    3.5% (5)
    0:1 Брайтон
    2.8% (4)
    0:0 Ничья
    2.8% (4)
    3:2 Челси
    1.4% (2)
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