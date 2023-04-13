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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Челси
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 47
Челси 68.1% (32)
X 29.8% (14)
Брайтон 2.1% (1)
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Челси
Ничья
Брайтон
2.71
3.60
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Челси
Брайтон

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.2

Среднее время на гол

60
450

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.23
Стерлинг Рахим 4 0.13
Маунт Мэйсон 3 0.1
Чилуэлл Бен 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Фелиш Жоау 2 0.07
Жоржиньо II 2 (2) 0.07
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Галлахер Конор 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 8 (5) 0.29
Митома Каору 7 0.25
Троссар Леандро 7 0.25
Марч Соломон 6 0.21
Гросс Паскаль 6 0.21
Фергюсон Эван 4 0.14
Уэлбек Данни 3 0.11
Лаллана Адам 2 0.07
Вельтман Йоел 1 0.04
Кайседо Мойсес 1 0.04
Данк Льюис 1 0.04
Энсисо Хулио 1 0.04
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Буонанотте Факундо 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 7 1
Кулибали Калиду 6 1
Ковачич Матео 7 0
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чалоба Трево 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Томас Тухель 1 1
Фофана Уэсли 2 0
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 8 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 1
Гросс Паскаль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Данк Льюис 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Марч Соломон 2 0
Стил Джейсон 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Санчес Роберт 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

5
12
Челси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Брайтон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

10
19
Челси
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Брайтон
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

15
31

Голы по времени матча

Забито

16
28
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
0
0%
4
14%
1-15
3
19%
5
18%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
4
25%
7
25%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
6
38%
4
14%
76-90

Пропущено

12
21
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
6
50%
6
29%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Забито

15
22
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
20%
4
18%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
2
13%
7
32%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
12%
5
29%
29%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
5
29%
29%
3
18%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
2
12%
1
6%
76-90

Забито

31
50
14 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 17
12 Не забивали 5
3
10%
8
16%
1-15
6
19%
8
16%
16-30
5
16%
4
8%
31-45
6
19%
10
20%
46-60
3
10%
9
18%
61-75
8
26%
11
22%
76-90

Пропущено

29
38
12 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
2
7%
7
18%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
6
21%
9
24%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
10
34%
7
18%
61-75
5
17%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2
Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2

Результаты матчей

Челси
Брайтон

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Челси
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
4
6
9
1.5
6
8
1
14
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
1
3
12
1.5
9
5
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
23
5
9
21
1.5
15
13
2
28
2.5
9
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 29 15 11 3 48 - 21 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 30 14 5 11 41 - 40 47
7.
Брайтон
 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 8 9 13 29 - 40 33
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 30 6 5 19 24 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 8 2 5 25 - 19 26
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 2 4 9 15 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
4.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 4 8 15 - 21 13
14.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 9 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 25.5% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Челси 68.1% (32)
    X 29.8% (14)
    Брайтон 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Брайтон
    2.71
    3.60
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Челси - Брайтон

    Исход игры
    Челси
    68.1% (32)
    Ничья
    29.8% (14)
    Брайтон
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.09% (12)
    Меньше
    73.91% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    47.83% (22)
    Нет
    52.17% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    25.5% (12)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    2:1 Челси
    21.3% (10)
    1:0 Челси
    14.9% (7)
    0:0 Ничья
    6.4% (3)
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