Тур: 31. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Джонс Роберт
История личных встреч
Челси
Брайтон
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.75
Среднее время на гол
56
51
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.2
Среднее время на гол
60
450
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.54
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.23
|Стерлинг Рахим
|4
|0.13
|Маунт Мэйсон
|3
|0.1
|Чилуэлл Бен
|2
|0.07
|Кулибали Калиду
|2
|0.07
|Фелиш Жоау
|2
|0.07
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.07
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|Галлахер Конор
|1
|0.03
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.03
|Фофана Уэсли
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|8 (5)
|0.29
|Митома Каору
|7
|0.25
|Троссар Леандро
|7
|0.25
|Марч Соломон
|6
|0.21
|Гросс Паскаль
|6
|0.21
|Фергюсон Эван
|4
|0.14
|Уэлбек Данни
|3
|0.11
|Лаллана Адам
|2
|0.07
|Вельтман Йоел
|1
|0.04
|Кайседо Мойсес
|1
|0.04
|Данк Льюис
|1
|0.04
|Энсисо Хулио
|1
|0.04
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
|Буонанотте Факундо
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|7
|1
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Ковачич Матео
|7
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Хаверц Кай
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Чалоба Трево
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|7
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Результаты матчей
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
5
12
Челси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Брайтон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
10
19
Челси
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Брайтон
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
15
31
Голы по времени матча
Забито
16
28
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
0
0%
4
14%
1-15
3
19%
5
18%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
4
25%
7
25%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
6
38%
4
14%
76-90
Пропущено
12
21
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
6
50%
6
29%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Забито
15
22
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
20%
4
18%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
2
13%
7
32%
76-90
Пропущено
17
17
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
12%
5
29%
29%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
5
29%
29%
3
18%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
2
12%
1
6%
76-90
Забито
31
50
14 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 17
12 Не забивали 5
3
10%
8
16%
1-15
6
19%
8
16%
16-30
5
16%
4
8%
31-45
6
19%
10
20%
46-60
3
10%
9
18%
61-75
8
26%
11
22%
76-90
Пропущено
29
38
12 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
2
7%
7
18%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
6
21%
9
24%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
10
34%
7
18%
61-75
5
17%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2
Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2
Результаты матчей
Челси
Брайтон
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Челси
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
104
69
68
114
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
131
312
95
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
235
921
1513
228
919
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|75 - 27
|67
|3.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|48 - 21
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|41 - 40
|47
|7.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|52 - 36
|46
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|47 - 40
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|39 - 40
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|29 - 31
|39
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|29 - 40
|33
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|24 - 42
|31
|14.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|Заявка
|30
|6
|5
|19
|24 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 19
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|14 (4)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Челси - Брайтон
Исход игры
Челси
68.1% (32)
Ничья
29.8% (14)
Брайтон
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.09% (12)
Меньше
73.91% (34)
Обе команды забьют
Да
47.83% (22)
Нет
52.17% (24)
Популярный счёт
2:0 Челси
25.5% (12)
1:1 Ничья
23.4% (11)
2:1 Челси
21.3% (10)
1:0 Челси
14.9% (7)
0:0 Ничья
6.4% (3)
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