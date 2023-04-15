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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках очередного матча 27-го тура Первой лиги России сойдутся лицом к лицу футболисты «» и «». Встреча состоится в Уфе, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию матча проведет! Добро пожаловать на матч, дамы и господа!