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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 27.
Уфа
 
Позже
Акрон
Прогнозы 53
Уфа 39.6% (21)
X 43.4% (23)
Акрон 17% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Акрон
2.31
3.15
2.76
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уфа
Акрон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.12
Евсеев Алексей 3 0.12
Минаев Роман 3 0.12
Касинтура Эгаш 3 0.12
Плиев Константин 2 0.08
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.08
Камилов Владислав 1 0.04
Голубев Артём 1 0.04
Молтенинов Илья 1 0.04
Погосов Артём 1 0.04
Конюхов Вадим 1 0.04
Ортис Дилан 1 0.04
Ахатов Данил 1 0.04
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палиенко Максим 4 0.15
Понсе Андрес 4 (1) 0.15
Савичев Константин 4 (3) 0.15
Марухин Владимир 3 0.12
Чудин Иван 2 0.08
Азаров Владимир 2 0.08
Гираев Карим 2 0.08
Базелюк Константин 2 (1) 0.08
Макаров Сергей 1 0.04
Килин Антон 1 0.04
Рогач Иван 1 0.04
Сагуткин Даниил 1 0.04
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.04

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Фищенко Руслан 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Карп Кэтэлин 4 1
Голубев Артём 5 0
Ортис Дилан 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сухов Александр 3 0
Темников Иван 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Плиев Заурбек 2 0
Емельянов Данила 2 0
Минаев Роман 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Хугаев Алан 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Мухин Александр 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Ушахин Лев 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 7 0
Шакуро Павел 5 0
Полубояринов Данил 3 1
Чудин Иван 4 0
Волков Сергей 3 0
Песегов Евгений 3 0
Палиенко Максим 3 0
Ходжаниязов Джамалдин 3 0
Рогач Иван 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Зуев Илья 2 0
Макаров Сергей 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Матвеев Максим 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Азаров Владимир 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Килин Антон 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Понсе Андрес 1 0
Мацукатов Алекс 1 0

Результаты матчей

Уфа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
7
Уфа
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Акрон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

7
12
Уфа
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Акрон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

9
19

Голы по времени матча

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
7
50%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
7
41%
1
6%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
9%
6
40%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
1
5%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
5
25%
4
36%
61-75
6
30%
2
18%
76-90

Забито

23
29
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
2
9%
7
24%
1-15
4
17%
8
28%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
6
26%
5
17%
76-90

Пропущено

37
27
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
2
5%
2
7%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
9
24%
3
11%
31-45
2
5%
7
26%
46-60
7
19%
7
26%
61-75
13
35%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2
Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0
Акрон
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0
Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0

Результаты матчей

Уфа
Акрон

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
5 раз 19%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Уфа
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
5
8
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
12
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
17
9
6
20
1.5
8
18
2
24
2.5
3
23
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 26 14 11 1 45 - 22 53
2.
Рубин
 Заявка 26 12 11 3 39 - 24 47
3.
Алания
 Заявка 26 12 8 6 41 - 28 44
4.
Енисей
 Заявка 26 11 11 4 34 - 25 44
5.
Волгарь
 Заявка 26 10 9 7 29 - 23 39
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 26 9 10 7 18 - 18 37
7.
Шинник
 Заявка 26 10 6 10 31 - 30 36
8.
Арсенал Тула
 Заявка 26 10 6 10 33 - 33 36
9.
КАМАЗ
 Заявка 26 9 9 8 28 - 25 36
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 9 8 9 38 - 31 35
11.
Акрон
 Заявка 26 7 13 6 28 - 28 34
12.
Нефтехимик
 Заявка 26 8 9 9 21 - 24 33
13.
Родина Москва
 Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
14.
ФК Кубань
 Заявка 26 8 6 12 28 - 29 30
15.
Велес Москва
 Заявка 26 7 4 15 25 - 42 25
16.
Уфа
 Заявка 26 6 6 14 25 - 35 24
17.
Краснодар-2
 Заявка 26 5 6 15 17 - 41 21
18.
Волга Ульяновск
 Заявка 26 4 9 13 19 - 36 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 1 час 10 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 41.5% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Уфа 39.6% (21)
    X 43.4% (23)
    Акрон 17% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Акрон
    2.31
    3.15
    2.76
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    Где смотреть матч Уфа - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Уфа - Акрон

    Исход игры
    Уфа
    39.6% (21)
    Ничья
    43.4% (23)
    Акрон
    17% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.57% (11)
    Меньше
    78.43% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (33)
    Нет
    35.29% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.5% (22)
    1:0 Уфа
    17% (9)
    2:1 Уфа
    11.3% (6)
    1:2 Акрон
    9.4% (5)
    2:0 Уфа
    7.5% (4)
    0:1 Акрон
    7.5% (4)
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