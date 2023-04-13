Тур: 27.
История личных встреч
Уфа
Акрон
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темников Иван
|3
|0.12
|Евсеев Алексей
|3
|0.12
|Минаев Роман
|3
|0.12
|Касинтура Эгаш
|3
|0.12
|Плиев Константин
|2
|0.08
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.08
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Голубев Артём
|1
|0.04
|Молтенинов Илья
|1
|0.04
|Погосов Артём
|1
|0.04
|Конюхов Вадим
|1
|0.04
|Ортис Дилан
|1
|0.04
|Ахатов Данил
|1
|0.04
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палиенко Максим
|4
|0.15
|Понсе Андрес
|4 (1)
|0.15
|Савичев Константин
|4 (3)
|0.15
|Марухин Владимир
|3
|0.12
|Чудин Иван
|2
|0.08
|Азаров Владимир
|2
|0.08
|Гираев Карим
|2
|0.08
|Базелюк Константин
|2 (1)
|0.08
|Макаров Сергей
|1
|0.04
|Килин Антон
|1
|0.04
|Рогач Иван
|1
|0.04
|Сагуткин Даниил
|1
|0.04
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.04
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Фищенко Руслан
|6
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Карп Кэтэлин
|4
|1
|Голубев Артём
|5
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Сухов Александр
|3
|0
|Темников Иван
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Емельянов Данила
|2
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Погосов Артём
|1
|0
|Мухин Александр
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
|Ушахин Лев
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|7
|0
|Шакуро Павел
|5
|0
|Полубояринов Данил
|3
|1
|Чудин Иван
|4
|0
|Волков Сергей
|3
|0
|Песегов Евгений
|3
|0
|Палиенко Максим
|3
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|3
|0
|Рогач Иван
|3
|0
|Bart Eduardovich
|1
|1
|Зуев Илья
|2
|0
|Макаров Сергей
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Матвеев Максим
|2
|0
|Марухин Владимир
|2
|0
|Базелюк Константин
|0
|1
|Азаров Владимир
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Килин Антон
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
7
Уфа
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Акрон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
7
12
Уфа
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Акрон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
9
19
Голы по времени матча
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
7
50%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
7
41%
1
6%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
9%
6
40%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
2
13%
76-90
Пропущено
20
11
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
1
5%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
5
25%
4
36%
61-75
6
30%
2
18%
76-90
Забито
23
29
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
2
9%
7
24%
1-15
4
17%
8
28%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
6
26%
5
17%
76-90
Пропущено
37
27
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
2
5%
2
7%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
9
24%
3
11%
31-45
2
5%
7
26%
46-60
7
19%
7
26%
61-75
13
35%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2
Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0
Акрон
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0
Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0
Результаты матчей
Уфа
Акрон
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
5 раз 19%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Уфа
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
94
48
58
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
212
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
179
620
818
224
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|11
|1
|45 - 22
|53
|2.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 24
|47
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 28
|44
|4.
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|34 - 25
|44
|5.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|29 - 23
|39
|6.
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|18 - 18
|37
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|31 - 30
|36
|8.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|28 - 25
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 31
|35
|11.
|Заявка
|26
|7
|13
|6
|28 - 28
|34
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|21 - 24
|33
|13.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 32
|32
|14.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 29
|30
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|25 - 42
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 35
|24
|17.
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|17 - 41
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|19 - 36
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|10.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9
Прогнозы на матч Уфа - Акрон
Исход игры
Уфа
39.6% (21)
Ничья
43.4% (23)
Акрон
17% (9)
Тотал 2.5
Больше
21.57% (11)
Меньше
78.43% (40)
Обе команды забьют
Да
64.71% (33)
Нет
35.29% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (22)
1:0 Уфа
17% (9)
2:1 Уфа
11.3% (6)
1:2 Акрон
9.4% (5)
2:0 Уфа
7.5% (4)
0:1 Акрон
7.5% (4)
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