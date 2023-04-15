Сосранов в центре поля подтолкнул в спину Махатадзе.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! АРХИПОВ!!! Чуперка справа вывел к воротам Архипова, который точно пробил в дальний угол.

Абдоков на фланге толкнул в спину Стародуба.

Петров справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Нестеренко на выходе поймал мяч.

Гонгапшев справа навесил на Алейникова, который головой пробил немного выше перекладины.

Чаще гости атакуют правым флангом, где активен Стародуб, а к нему смещается Мирошниченко.

Мосейчук не смог справа сделать точный пас в штрафную площадь на Архопова. На выходе на перехвате сыграл Имамов.

Байрыев на фланге ударил сзади по ногам Стародуба и получил жёлтую карточку.

Неудачно гости разыграли штрафной удар на правом фланге. Краснодарцы перехватили мяч и побежали в контратаку.

Фомин справа сделал заброс в штрафную площадь на Алейникова, который вверху головой мяч достать не смог.

Сосранов слева немного сильно покатил мяч на ход Гонгапшеву.

33' Смирнов на фланге в подкате выбил мяч у Стародуба.

32' Рукас выдал неточный пас вперёд. "Кубань" при перехвате мяча не торопится развивать свои атаки.

30' Стародуб справа попытался навесить к воротам, но на пути мяча оказалась спина Смирнова.

29' Хабаровчане владеют территориальным преимуществом. Подходы у гостей к воротам нечастые, но таящие постоянные угрозы.

28' Архипов слева забрался в офсайд.

27' Архипов в центре поля руками придержал Фомина.

26' Стародуб справа выдал пас в штрафную площадь на Гонгапшева, которому соперники не дали развернуться лицом к воротам.

25' Рыбин справа с двадцати двух метров пробил чуть выше перекладины.

24' Сосранов слева получил пас на ход, вырвался к воротам и пробил. Нестеренко успел сложиться и накрыть мяч перчатками.