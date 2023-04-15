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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 27.
ФК Кубань
2:0
Перерыв
СКА-Хабаровск
0'
1:0
10' Гол
Байрыев Азат
35' Желтая карточка
Байрыев Азат
2:0
43' Гол
Архипов Артём

Ход матча

10'
Байрыев Азат
1:0
35'
Байрыев Азат
 
43'
Архипов Артём
2:0
Прогнозы 130
ФК Кубань 59.2% (77)
X 30.8% (40)
СКА-Хабаровск 10% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ФК Кубань
Ничья
СКА-Хабаровск
2.45
9.50
9.00
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ФК Кубань
СКА-Хабаровск

История личных встреч

ФК Кубань
СКА-Хабаровск

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.44
0.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
202

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 10 (2) 0.37
Рыбин Алексей 2 0.07
Чуканов Андреа 2 0.07
Архипов Артём 2 0.07
Мосейчук Илья 2 0.07
Родин Даниил 2 0.07
Байрыев Азат 1 0.04
Таказов Сослан 1 0.04
Щёткин Алексей 1 0.04
Лаук Максим 1 0.04
Махатадзе Георгий 1 0.04
Горовых Даниил 1 0.04
Цаллагов Дзамболат 1 0.04
Чуперка Валерий 1 (1) 0.04
Сидоров Максим 1 (1) 0.04
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.26
Алейников Василий 4 0.15
Стародуб Дмитрий 3 0.11
Мусалов Магомед 3 0.11
Гащенков Михаил 3 0.11
Жамалетдинов Тимур 3 0.11
Алиев Саид 3 0.11
Яо Жан Шарль I 3 0.11
Фомин Денис 2 0.07
Мирошниченко Никита 2 0.07
Рукас Томас 1 0.04
Натхо Амир 1 0.04
Турсунов Игорь 1 0.04
Левицкий Денис 1 0.04
Александр Иванков 1 0.04

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 1
Хомуха Иван 7 0
Родин Даниил 6 0
Таказов Сослан 5 0
Архипов Артём 5 0
Мосейчук Илья 5 0
Сидоров Максим 3 1
Позняк Александр 2 1
Махатадзе Георгий 3 0
Абдоков Нури 3 0
Байрыев Азат 2 0
Ткачук Денис 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Лаук Максим 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 6 1
Фомин Денис 5 1
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Мусалов Магомед 4 0
Гащенков Михаил 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Бавин Юрий 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Стародуб Дмитрий 1 1
Симонян Артём 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Левицкий Денис 1 0
Климов Кирилл 1 0
Имамов Ислам 1 0

Результаты матчей

ФК Кубань
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
7
ФК Кубань
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

8
22
ФК Кубань
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

10
29

Голы по времени матча

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
6
38%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
25%
5
33%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
10%
4
19%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
1
10%
4
19%
61-75
4
40%
6
29%
76-90

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
0
0%
8
35%
61-75
3
25%
5
22%
76-90

Пропущено

19
10
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
5%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
6
32%
1
10%
61-75
7
37%
4
40%
76-90

Забито

28
38
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
4
14%
2
5%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
3
11%
4
11%
31-45
9
32%
7
18%
46-60
1
4%
10
26%
61-75
7
25%
10
26%
76-90

Пропущено

29
31
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
2
7%
5
16%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
7
24%
5
16%
61-75
11
38%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2
Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0
СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0

Результаты матчей

ФК Кубань
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФК Кубань
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
7
6
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
4
9
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
17
9
7
19
1.5
11
15
3
23
2.5
6
20
2
24
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 27 14 12 1 46 - 23 54
2.
Рубин
 Заявка 27 13 11 3 42 - 24 50
3.
Алания
 Заявка 27 12 9 6 43 - 30 45
4.
Енисей
 Заявка 27 11 12 4 35 - 26 45
5.
Волгарь
 Заявка 27 10 10 7 31 - 25 40
6.
Арсенал Тула
 Заявка 27 10 7 10 33 - 33 37
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 9 10 8 18 - 20 37
8.
Шинник
 Заявка 27 10 6 11 31 - 33 36
9.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 28 - 27 36
10.
Нефтехимик
 Заявка 27 9 9 9 24 - 24 36
11.
СКА-Хабаровск
 0:2 Заявка 27 9 8 10 38 - 33 35
12.
Родина Москва
 Заявка 27 9 8 10 29 - 32 35
13.
Акрон
 Заявка 27 7 14 6 28 - 28 35
14.
ФК Кубань
 2:0 Заявка 27 9 6 12 30 - 29 33
15.
Велес Москва
 Заявка 27 8 4 15 27 - 42 28
16.
Уфа
 Заявка 27 6 7 14 25 - 35 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 27 4 10 13 19 - 36 22
18.
Краснодар-2
 Заявка 27 5 6 16 17 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
6.
ФК Кубань
 2:0 Заявка 14 7 2 5 18 - 10 23
7.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
8.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
9.
СКА-Хабаровск
 0:2 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
10.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
16.
Родина Москва
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
6.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12.
СКА-Хабаровск
 0:2 Заявка 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 2:0 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Велес Москва
 Заявка 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Родина Москва Тимошенко Иван 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Кубань" - "СКА-Хабаровск" - 2:0.
  • 45'
    Гонгапшев справа навесил на Алейникова, который головой пробил немного выше перекладины.
  • 45'
    Петров справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Нестеренко на выходе поймал мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Машлякевич в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Абдоков на фланге толкнул в спину Стародуба.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    АРХИПОВ!!! Чуперка справа вывел к воротам Архипова, который точно пробил в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    43'
    Сосранов в центре поля подтолкнул в спину Махатадзе.
  • 42'
    Прострел Стародуба справа в центр штрафной площади перехватил Махатадзе.
  • 40'
    Сосранов слева немного сильно покатил мяч на ход Гонгапшеву.
  • 39'
    Фомин справа сделал заброс в штрафную площадь на Алейникова, который вверху головой мяч достать не смог.
  • 38'
    Неудачно гости разыграли штрафной удар на правом фланге. Краснодарцы перехватили мяч и побежали в контратаку.
  • Травма, повреждение
    37'
    Стародубу медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
  • Желтая карточка
    36'
    Байрыев на фланге ударил сзади по ногам Стародуба и получил жёлтую карточку.
  • 35'
    Мосейчук не смог справа сделать точный пас в штрафную площадь на Архопова. На выходе на перехвате сыграл Имамов.
  • 34'
    Чаще гости атакуют правым флангом, где активен Стародуб, а к нему смещается Мирошниченко.
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    • 33'
      Смирнов на фланге в подкате выбил мяч у Стародуба.
    • 32'
      Рукас выдал неточный пас вперёд. "Кубань" при перехвате мяча не торопится развивать свои атаки.
    • 30'
      Стародуб справа попытался навесить к воротам, но на пути мяча оказалась спина Смирнова.
    • 29'
      Хабаровчане владеют территориальным преимуществом. Подходы у гостей к воротам нечастые, но таящие постоянные угрозы.
    • Офсайд
      28'
      Архипов слева забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      27'
      Архипов в центре поля руками придержал Фомина.
    • 26'
      Стародуб справа выдал пас в штрафную площадь на Гонгапшева, которому соперники не дали развернуться лицом к воротам.
    • Опасный момент
      25'
      Рыбин справа с двадцати двух метров пробил чуть выше перекладины.
    • Опасный момент
      24'
      Сосранов слева получил пас на ход, вырвался к воротам и пробил. Нестеренко успел сложиться и накрыть мяч перчатками.
    • 23'
      Стародуб справа навесил к ближней штанге, где Мирошниченко немного не достал мяч.
    • 22'
      У Гонгапшева не получился удар с двадцати шести метров. Мяч полетел значительно правее цели.
    • 20'
      Абдоков слева убежал в отрыв, стал смещаться в центр и сделал неточный пас в штрафную площадь на Архипова.
    • 19'
      Удар Мирошниченко с двадцати метров заблокировал Байрыев.
    • Угловой
      18'
      Петров от углового флага навесил на Бавина, который сделал скидку к воротам. Продолжения атаки у гостей не получилось.
    • 17'
      Мирошниченко справа с линии штрафной площади пробил в дальний угол, но на пути полёта мяча оказалась голова Байрыева.
    • 16'
      Архипов на фланге в подкате чисто выбил мяч у Стародуба.
    • 14'
      Гости стараются активно действовать впереди на флангах. Хабаровчан часто подводит точность в передачах.
    • Офсайд
      13'
      Абдоков слева забежал в офсайд.
    • 12'
      Мирошниченко с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      БАЙРЫЕВ!!! Чеперка разыграл угловой удар с партнёром и справа навесил на Байрыева, который головой точно пробил в правый угол.
    • 9'
      Рыбин справа отправил вперёд Мосейчука, которому соперники нее позволили прострелить к воротам.
    • 8'
      Гости активнее начали встречу. "Кубань" пока без проблем сдерживает давление дальневосточной команды.
    • Травма, повреждение
      7'
      Родин в центральном круге в стыке с Алейниковым получил повреждение. Арбитр остановил встречу, но медиков вызывать на поле не стал.
    • 6'
      Удар Алейникова с восемнадцати метров соперники заблокировали.
    • 4'
      Петров перед чужой штрафной площадью сыграл на перехвате, но сам отметился неточной передачей на Гонгапшева.
    • 3'
      Команды обменялись выпадами вперёд. Мяч соперники пока теряют на дальних подступах к штрафной площади.
    • 2'
      "Кубань" играет в жёлтых футболках и зелёных трусах, "СКА-Хабаровск" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Кубани"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать седьмого тура Российской Первой лиги, в котором сыграют «Кубань» и «СКА-Хабаровск». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой ФК Кубань.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.35. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.35 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 130
    ФК Кубань 59.2% (77)
    X 30.8% (40)
    СКА-Хабаровск 10% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФК Кубань
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    2.45
    9.50
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Кубань 2:0 СКА-Хабаровск

    Исход игры
    ФК Кубань
    59.2% (77)
    Ничья
    30.8% (40)
    СКА-Хабаровск
    10% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.09% (37)
    Меньше
    68.91% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    59.66% (71)
    Нет
    40.34% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.2% (34)
    2:1 ФК Кубань
    23.8% (31)
    1:0 ФК Кубань
    20.8% (27)
    2:0 ФК Кубань
    8.5% (11)
    0:1 СКА-Хабаровск
    6.2% (8)
    1:2 СКА-Хабаровск
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    СКА-Хабаровск
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