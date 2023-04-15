Тур: 27.
2:0
Перерыв
Ход матча
10'
1:0
35'
43'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Абдоков НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Репях ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сосницкий Андрей
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Защитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Янов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Алиев СаидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
История личных встреч
ФК Кубань
СКА-Хабаровск
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.44
0.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
202
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|10 (2)
|0.37
|Рыбин Алексей
|2
|0.07
|Чуканов Андреа
|2
|0.07
|Архипов Артём
|2
|0.07
|Мосейчук Илья
|2
|0.07
|Родин Даниил
|2
|0.07
|Байрыев Азат
|1
|0.04
|Таказов Сослан
|1
|0.04
|Щёткин Алексей
|1
|0.04
|Лаук Максим
|1
|0.04
|Махатадзе Георгий
|1
|0.04
|Горовых Даниил
|1
|0.04
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.04
|Чуперка Валерий
|1 (1)
|0.04
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.04
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Илья
|7 (6)
|0.26
|Алейников Василий
|4
|0.15
|Стародуб Дмитрий
|3
|0.11
|Мусалов Магомед
|3
|0.11
|Гащенков Михаил
|3
|0.11
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.11
|Алиев Саид
|3
|0.11
|Яо Жан Шарль I
|3
|0.11
|Фомин Денис
|2
|0.07
|Мирошниченко Никита
|2
|0.07
|Рукас Томас
|1
|0.04
|Натхо Амир
|1
|0.04
|Турсунов Игорь
|1
|0.04
|Левицкий Денис
|1
|0.04
|Александр Иванков
|1
|0.04
Карточки
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|7
|1
|Хомуха Иван
|7
|0
|Родин Даниил
|6
|0
|Таказов Сослан
|5
|0
|Архипов Артём
|5
|0
|Мосейчук Илья
|5
|0
|Сидоров Максим
|3
|1
|Позняк Александр
|2
|1
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Абдоков Нури
|3
|0
|Байрыев Азат
|2
|0
|Ткачук Денис
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Югалдин Дмитрий
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|6
|1
|Фомин Денис
|5
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Алейников Василий
|4
|0
|Мусалов Магомед
|4
|0
|Гащенков Михаил
|4
|0
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Бавин Юрий
|3
|0
|Яо Жан Шарль I
|3
|0
|Стародуб Дмитрий
|1
|1
|Симонян Артём
|1
|1
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Мирошниченко Никита
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Натхо Амир
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Левицкий Денис
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кубань
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
7
ФК Кубань
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
8
22
ФК Кубань
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
6
Волевые поражения
10
29
Голы по времени матча
Забито
16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
6
38%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
25%
5
33%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
10%
4
19%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
1
10%
4
19%
61-75
4
40%
6
29%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
0
0%
8
35%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Пропущено
19
10
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
5%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
6
32%
1
10%
61-75
7
37%
4
40%
76-90
Забито
28
38
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
4
14%
2
5%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
3
11%
4
11%
31-45
9
32%
7
18%
46-60
1
4%
10
26%
61-75
7
25%
10
26%
76-90
Пропущено
29
31
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
2
7%
5
16%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
7
24%
5
16%
61-75
11
38%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2
Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0
СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0
Результаты матчей
ФК Кубань
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФК Кубань
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
58
76
211
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
211
49
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
179
719
1115
323
620
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|14
|12
|1
|46 - 23
|54
|2.
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|42 - 24
|50
|3.
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 30
|45
|4.
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|35 - 26
|45
|5.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|31 - 25
|40
|6.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 33
|37
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|18 - 20
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 27
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|24 - 24
|36
|11.
|0:2 Заявка
|27
|9
|8
|10
|38 - 33
|35
|12.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|29 - 32
|35
|13.
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|28 - 28
|35
|14.
|2:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|30 - 29
|33
|15.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|27 - 42
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 35
|25
|17.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|19 - 36
|22
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|17 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|6.
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|9.
|0:2 Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|9 - 13
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|12.
|0:2 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|2:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Кубань 2:0 СКА-Хабаровск
Исход игры
ФК Кубань
59.2% (77)
Ничья
30.8% (40)
СКА-Хабаровск
10% (13)
Тотал 2.5
Больше
31.09% (37)
Меньше
68.91% (82)
Обе команды забьют
Да
59.66% (71)
Нет
40.34% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.2% (34)
2:1 ФК Кубань
23.8% (31)
1:0 ФК Кубань
20.8% (27)
2:0 ФК Кубань
8.5% (11)
0:1 СКА-Хабаровск
6.2% (8)
1:2 СКА-Хабаровск
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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