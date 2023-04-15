Тур: 27.
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уткульбаев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Грузнов ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
История личных встреч
Рубин
Шинник
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|10 (2)
|0.37
|Фамейе Джоэль
|7 (1)
|0.26
|Кабутов Дмитрий
|5
|0.19
|Тесленко Егор
|3
|0.11
|Иванов Олег
|2
|0.07
|Дзагоев Алан
|2
|0.07
|Зотов Александр
|2
|0.07
|Мусаев Леон
|2
|0.07
|Горбунов Игорь
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.04
|Безруков Руслан
|1
|0.04
|Нижегородов Константин
|1
|0.04
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|8 (1)
|0.3
|Самойлов Дмитрий
|5 (1)
|0.19
|Кулишев Артём
|3
|0.11
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.11
|Соколов Игорь
|3
|0.11
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0.07
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.07
|Осипов Евгений
|2
|0.07
|Зинков Вячеслав
|1
|0.04
|Батютин Андрей
|1
|0.04
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Кабутов Дмитрий
|6
|0
|Мартынович Александр
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Иванов Олег
|3
|1
|Апшацев Марат
|4
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Тесленко Егор
|1
|0
|Митков Димитар
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|5
|2
|Осипов Евгений
|6
|0
|Емельянов Роман
|5
|0
|Батютин Андрей
|5
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|1
|Савинов Андрей
|3
|1
|Самойлов Дмитрий
|4
|0
|Зинков Вячеслав
|4
|0
|Леонтьев Игорь
|4
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Филиппов Михаил
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Вамбольт Денис
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Шинник
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
8
6
Рубин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Шинник
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
13
19
Рубин
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Шинник
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
12% (3)
35% (9)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
11
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
21
25
Голы по времени матча
Забито
24
11
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
6
25%
3
27%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
4
17%
1
9%
76-90
Пропущено
13
21
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
4
31%
5
24%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
3
19%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
4
21%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
4
40%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Забито
40
30
17 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
4
10%
2
7%
1-15
4
10%
7
23%
16-30
9
23%
7
23%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
9
23%
5
17%
76-90
Пропущено
23
31
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
1
4%
5
16%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
5
22%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0
Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3
Шинник
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2
Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Шинник 1:0 Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1
Результаты матчей
Рубин
Шинник
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:2
5 раз 38%
0:0
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
1
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 23%
1:2
6 раз 23%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
7 раз 27%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
0
7 раз 27%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Рубин
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
76
68
49
212
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
76
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
206
1412
818
422
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|14
|12
|1
|46 - 23
|54
|2.
|1:0 Заявка
|27
|13
|11
|3
|40 - 24
|50
|3.
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 30
|45
|4.
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|35 - 26
|45
|5.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|31 - 25
|40
|6.
|0:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 33
|37
|7.
|0:0 Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 25
|37
|8.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|18 - 20
|37
|9.
|0:1 Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 31
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 31
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|29 - 32
|35
|12.
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|28 - 28
|35
|13.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|21 - 24
|33
|14.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 29
|30
|15.
|0:0 Заявка
|27
|7
|5
|15
|25 - 42
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 35
|25
|17.
|0:0 Заявка
|27
|4
|10
|13
|19 - 36
|22
|18.
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|17 - 41
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|2.
|0:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|1:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|25 - 13
|27
|5.
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 9
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|2.
|1:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|9 - 13
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|0:1 Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 22
|7
|18.
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 1:0 Шинник
Исход игры
Рубин
90.6% (116)
Ничья
6.3% (8)
Шинник
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.02% (46)
Меньше
61.98% (75)
Обе команды забьют
Да
42.98% (52)
Нет
57.02% (69)
Популярный счёт
1:0 Рубин
39.1% (50)
2:1 Рубин
32% (41)
2:0 Рубин
14.1% (18)
1:1 Ничья
5.5% (7)
3:1 Рубин
1.6% (2)
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