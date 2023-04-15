  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 27.
Рубин
1:0
Второй тайм: 58'
Шинник
0'
1:0
14' Пенальти
Лисакович Виталий

Ход матча

14'
Лисакович Виталий
1:0
46'
 
Низамутдинов Эльдар
Семёнов Андрей Игоревич
46'
 
Соколов Игорь
Кулишев Артём
46'
 
Хитяев Андрей
Грузнов Илья
Прогнозы 128
Рубин 90.6% (116)
X 6.3% (8)
Шинник 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Шинник
1.58
7.00
6.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Рубин
Шинник

История личных встреч

Рубин
Шинник

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 10 (2) 0.37
Фамейе Джоэль 7 (1) 0.26
Кабутов Дмитрий 5 0.19
Тесленко Егор 3 0.11
Иванов Олег 2 0.07
Дзагоев Алан 2 0.07
Зотов Александр 2 0.07
Мусаев Леон 2 0.07
Горбунов Игорь 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Бакаев Солтмурад 1 0.04
Безруков Руслан 1 0.04
Нижегородов Константин 1 0.04
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 8 (1) 0.3
Самойлов Дмитрий 5 (1) 0.19
Кулишев Артём 3 0.11
Гонгапшев Альбек 3 0.11
Соколов Игорь 3 0.11
Низамутдинов Эльдар 2 0.07
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.07
Осипов Евгений 2 0.07
Зинков Вячеслав 1 0.04
Батютин Андрей 1 0.04

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 5 1
Кабутов Дмитрий 6 0
Мартынович Александр 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Апшацев Марат 4 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Грицаенко Алексей 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Зотов Александр 1 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тесленко Егор 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 5 2
Осипов Евгений 6 0
Емельянов Роман 5 0
Батютин Андрей 5 0
Семёнов Андрей Игоревич 3 1
Савинов Андрей 3 1
Самойлов Дмитрий 4 0
Зинков Вячеслав 4 0
Леонтьев Игорь 4 0
Кулишев Артём 3 0
Покидышев Николай 3 0
Филиппов Михаил 2 0
Стешин Евгений 2 0
Вамбольт Денис 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0

Результаты матчей

Рубин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Шинник
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

8
6
Рубин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Шинник
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

13
19
Рубин
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Шинник
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
12% (3)
35% (9)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

21
25

Голы по времени матча

Забито

24
11
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
6
25%
3
27%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
4
17%
1
9%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
4
31%
5
24%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
3
19%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
4
21%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
4
40%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Забито

40
30
17 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
4
10%
2
7%
1-15
4
10%
7
23%
16-30
9
23%
7
23%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
9
23%
5
17%
76-90

Пропущено

23
31
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
1
4%
5
16%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
5
22%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0
Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3
Шинник
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2
Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Шинник 1:0 Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1

Результаты матчей

Рубин
Шинник

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
5 раз 38%
0:0
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
1
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 23%
1:2
6 раз 23%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
7 раз 27%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
0
7 раз 27%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Рубин
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
6
1.5
6
8
4
9
2.5
2
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
20
6
14
12
1.5
8
18
4
22
2.5
3
23
1
25
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 27 14 12 1 46 - 23 54
2.
Рубин
 1:0 Заявка 27 13 11 3 40 - 24 50
3.
Алания
 Заявка 27 12 9 6 43 - 30 45
4.
Енисей
 Заявка 27 11 12 4 35 - 26 45
5.
Волгарь
 Заявка 27 10 10 7 31 - 25 40
6.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 27 10 7 10 33 - 33 37
7.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 27 9 10 8 28 - 25 37
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 9 10 8 18 - 20 37
9.
Шинник
 0:1 Заявка 27 10 6 11 31 - 31 36
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 9 8 9 38 - 31 35
11.
Родина Москва
 Заявка 27 9 8 10 29 - 32 35
12.
Акрон
 Заявка 27 7 14 6 28 - 28 35
13.
Нефтехимик
 Заявка 26 8 9 9 21 - 24 33
14.
ФК Кубань
 Заявка 26 8 6 12 28 - 29 30
15.
Велес Москва
 0:0 Заявка 27 7 5 15 25 - 42 26
16.
Уфа
 Заявка 27 6 7 14 25 - 35 25
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 27 4 10 13 19 - 36 22
18.
Краснодар-2
 Заявка 26 5 6 15 17 - 41 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Шинник
 0:1 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 1:0 Заявка 14 7 6 1 25 - 13 27
5.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 14 6 6 2 17 - 9 24
6.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 0:0 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
16.
Родина Москва
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
2.
Рубин
 1:0 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
6.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
11.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Шинник
 0:1 Заявка 13 2 1 10 11 - 22 7
18.
Велес Москва
 0:0 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Родина Москва Тимошенко Иван 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
     Савинов сыграл на праый край, дальше через которокий пас на чужую половину поля вышли ярославцы, передача на Зинкова, тот мячом не сумел завладеть. 
  • Желтая карточка
    61'
    Жёлтая карточка у нас. Семейкин получил "горчичник".
  • 60'
    Дальний удар по воротам Дюпина, намного выше цели.
  • 59'
    С мячом на своей половине поля игроки "Шинника". Веером анчали атаку, сыграли на правый край, назад пошёл мяч налево.  Савинов с мячом, отдал на Зинкова.
  • 57'
    С мячом Уридия, можно было бить, отдал в центр на Лисаковича, который не увидел партнёра слева, сам пройти не сумел для нанесения удара.
  • 56'
    Савинов прокинул мяч мимо Мартыновича, хотел отдать на ход Низамутдинову, не вышло.
  • 56'
    На своей половине поля с мячом "Рубин", передача по левому краю на Самошникова, который набрал ход, выполнил прострел. Савинов выбил мяч из владений "Шинника".
  • 54'
    Мартынович отдал на Лисаковича, тот получил повреждение. Небольшая пауза у нас. 
  • 53'
    Кабутов навешивал на дальнюю штангу, Уридия до мяча немного не добрался! Семёнов подобрал игровой снаряд на дальней штанге, выбил мяч подальше.
  • 52'
    Зотов нарушил правила на чужой половине поля. Сбил он с ног Самйлова.
  • Опасный момент
    51'
    Перехватили мяч игроки "Рубина" после вброса из-за боковой гостей. Передача на Уридию между двух защитников, тому на перехват выскочил Филиппов, сумевший мяч отразить! Лисакович гениальный пас отдавал. 
  • 49'
    С мячом Покидышев, передача назад на Филиппова. Тот сильно вперёд.  Уридия принял игровой снаряд на правом фланге, сыграл в центр, Лисакович мяч потерял.
  • 48'
    В центре поля потеряли игровой снаряд ярославцы. Самойлов немного замешкался с мячом. В отбор пошли его партнёры, нарушили правила на Лисаковиче. 
  • 47'
    Вторая половина матча начинается с минимальным преимуществом "Рубина" на табло, но с гигантским игровым преимуществом. Забьют вторую?
  • Замена
    46'
    Замены у "Шинника". Ушли с поля Семёнов и Кулишев. Вступили в игру Соколов и Хитяев.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      46'
      Замена у "Шинника". Грузнов ушёл с поля. Низамутдинов вышел.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Уходим на перерыв. 
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута добавлена.
    • Угловой
      44'
      Угловой идет подавать Кабутов. Кажется, ему уже надоело этим заниматься в первом тайме. Навес, мяч застрял на секунду в штрафой, дальше вынос.
    • 43'
      Владеют мячом казанцы в центре поля. Мягкий заброс по флангу, навес прямо в защитника.
    • 42'
      Сильный заброс за спину рубинской защиты, не хватает нападающему скорости, чтобы до мяча добраться. Игровой снаряд у Дюпина.
    • 41'
      Подходит потихоньку к завершению первый тайм. "Рубин" его однозначно оставил за собой, но пока разрыв только в один мяч, так что все возможно.
    • Опасный момент
      39'
      Семёнов очень неудачно выбил, в результате получился удар у "Рубина" из-за штрафной. Мимо створа, но рядом со стойкой!
    • 38'
      Длинный перевод направо, дальше в центр прострел, защитник "Шинника" опережает форварда.
    • Угловой
      37'
      Подача Кабутова с девятого углового Казани получилась самой неудачной. Мяч просто покинул пределы поля.
    • 36'
      Быстрый переход "Рубина" в атаку, небольшая пауза, дальше уже навес в штрафную и... еще один угловой нас ждет.
    • 35'
      Горбунов сильно с левой приложился в ближний угол. Прямо в руки Филиппова получился удар.
    • 34'
      Кабутов сильно подает справа, и также сильно мяч возвращается на фланг, а точнее за бровку.
    • 33'
      Проникающий пас на правый край штрафной "Шинника", оттуда в центр и удар с разворота. Защитник встает на пути мяча. 
    • Угловой
      32'
      Уже седьмой корнер "Рубина", на ближнюю навес, куча народу там, первым на мяче оказывается игрок обороны.
    • 31'
      Самошников на Лисаковича, попытка пробить метров с 11, блокируется мяч. 
    • 30'
      Пас на Самойлова к штрафной, Дмитрий быстро возвращает, но задумка не проходит.
    • 29'
      Контрвыпад "Рубина", мяч на левом фланге штрафной Филиппова, попытка прострелить остановлена в неплохом подкате.
    • 28'
      Вот уже что-то поинтереснее от Ярославля, правда, навес от левой бровки не получился. 
    • 27'
      Редкая попытка "Шинника" выйти на чужую половину, сразу же их накрывают. Как будто казанцев больше на поле.
    • Угловой
      26'
      После второго корнера мяч ушел за лицевую уже от игрока Казани. Удар от ворот будет.
    • Угловой
      25'
      А вот это хороший угловой! Подача, борьба за мяч, удар Лисаковича с разворота, Филиппов потащил!
    • 24'
      "Рубин" совсем мяч не отдает сопернику. Вновь грузит мяч в штрафную игрок казанцев. Мяч уходит за лицевую.
    • Офсайд
      23'
      Гол забили казанцы, но чистейший офсайд зафиксировал арбитр. Тут и без ВАРа было видно. 
    • Угловой
      21'
      Где-то там был рикошет после удара Лисаковича, так что очередной корнер, и вновь не слишком успешный. Остается мяч у "Рубина".
    • 20'
      Лисакович на скорости прошел к штрафной и ударил с левой. Мимо цели. 
    • 19'
      Не удается ярославцам выйти из обороны, Уридия отыгрывает с Горбуновым, далее навес в штрафную, без удара.
    • 18'
      По центру атакует казанская команда, численное превосходство "Шинника" на участке, и мяч отобран.
    • Угловой
      17'
      Продолжает натиск "Рубин". Еще один угловой, не заканчивается он чем-то интересным. 
    • Пенальти
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Лисакович!!! "Рубин" открывает счет с пенальти!
    • Пенальти!
      14'
      Пенальти назначен в ворота "Шинника"! Мяч попал в руку защитника, и арбитр назначил 11-метровый!
    • Угловой
      13'
      "Стеночка" с угла поля, дальше навес, защитники не пускают казанцев к воротам.
    • 12'
      Вбрасывание из-за боковой, сильно летит мяч на линию штрафной, дальше обратно к флажку. Угловой.
    • 11'
      Диагональ на Самошникова от правой бровки, защитник снимает мяч. Аут.
    • 10'
      Штрафной удар "Рубина". Кабутов со стандарта подает, пока верх все еще за оборонцами.
    • 9'
      Самошников получил мяч в опорной зоне, сместился под правую и пробил. Защитник заблокировал.
    • 8'
      "Рубин" перехватил мяч, небольшой прессинг ярославцев, Дюпин через вынос отыгрывает.
    • Угловой
      7'
      Еще один корнер гостей. На ближний угол вратарской навес, скорее рикошет, чем удар, но так или иначе мяч прилетает в руки голкипера.
    • 6'
      Подача Горбунова с левого фланга, удара не получается, но подбор за "Рубином".
    • 5'
      "Шинник" здорово начинает, по крайней мере активничает на чужой половине поля.
    • Угловой
      4'
      Подача с углового на ближнюю штангу, оборона снимает второй этаж. 
    • 3'
      Неплохой прострел с левого края штрафной во вратарскую, защитник первый на мяче. 
    • 2'
      "Шинник" в атаке правым краем, Семёнов вбрасывает аут, далее назад.
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался.
    • До матча
    • Приветствую вас на матче 27 тура Первой лиги "Рубин" - "Шинник". 

      - «Рубин» не проигрывал в 23-х матчах кряду;
      - «Шинник» не знает побед в 2-х играх кряду;
      - Последняя очная встреча соперников закончилась со счетом 2:1 в пользу «Рубина».

      Работать для вас сегодня будет Константин Лицин. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Рубин.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.53. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.53 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 128
    Рубин 90.6% (116)
    X 6.3% (8)
    Шинник 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Шинник
    1.58
    7.00
    6.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин 1:0 Шинник онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 1:0 Шинник

    Исход игры
    Рубин
    90.6% (116)
    Ничья
    6.3% (8)
    Шинник
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.02% (46)
    Меньше
    61.98% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    42.98% (52)
    Нет
    57.02% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    39.1% (50)
    2:1 Рубин
    32% (41)
    2:0 Рубин
    14.1% (18)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    3:1 Рубин
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рубин
    Шинник
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     