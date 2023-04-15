На своей половине поля с мячом "Рубин", передача по левому краю на Самошникова, который набрал ход, выполнил прострел. Савинов выбил мяч из владений "Шинника".

Савинов прокинул мяч мимо Мартыновича, хотел отдать на ход Низамутдинову, не вышло.

С мячом Уридия, можно было бить, отдал в центр на Лисаковича, который не увидел партнёра слева, сам пройти не сумел для нанесения удара.

С мячом на своей половине поля игроки "Шинника". Веером анчали атаку, сыграли на правый край, назад пошёл мяч налево. Савинов с мячом, отдал на Зинкова.

Жёлтая карточка у нас. Семейкин получил "горчичник".

Савинов сыграл на праый край, дальше через которокий пас на чужую половину поля вышли ярославцы, передача на Зинкова, тот мячом не сумел завладеть.

Замены у "Шинника". Ушли с поля Семёнов и Кулишев. Вступили в игру Соколов и Хитяев.

Вторая половина матча начинается с минимальным преимуществом "Рубина" на табло, но с гигантским игровым преимуществом. Забьют вторую?

В центре поля потеряли игровой снаряд ярославцы. Самойлов немного замешкался с мячом. В отбор пошли его партнёры, нарушили правила на Лисаковиче.

С мячом Покидышев, передача назад на Филиппова. Тот сильно вперёд. Уридия принял игровой снаряд на правом фланге, сыграл в центр, Лисакович мяч потерял.

Перехватили мяч игроки "Рубина" после вброса из-за боковой гостей. Передача на Уридию между двух защитников, тому на перехват выскочил Филиппов, сумевший мяч отразить! Лисакович гениальный пас отдавал.

Зотов нарушил правила на чужой половине поля. Сбил он с ног Самйлова.

Кабутов навешивал на дальнюю штангу, Уридия до мяча немного не добрался! Семёнов подобрал игровой снаряд на дальней штанге, выбил мяч подальше.

Мартынович отдал на Лисаковича, тот получил повреждение. Небольшая пауза у нас.

Замена у "Шинника". Грузнов ушёл с поля. Низамутдинов вышел.

Длинный перевод направо, дальше в центр прострел, защитник "Шинника" опережает форварда.

Семёнов очень неудачно выбил, в результате получился удар у "Рубина" из-за штрафной. Мимо створа, но рядом со стойкой!

Подходит потихоньку к завершению первый тайм. "Рубин" его однозначно оставил за собой, но пока разрыв только в один мяч, так что все возможно.

Сильный заброс за спину рубинской защиты, не хватает нападающему скорости, чтобы до мяча добраться. Игровой снаряд у Дюпина.

Владеют мячом казанцы в центре поля. Мягкий заброс по флангу, навес прямо в защитника.

Угловой идет подавать Кабутов. Кажется, ему уже надоело этим заниматься в первом тайме. Навес, мяч застрял на секунду в штрафой, дальше вынос.

37' Подача Кабутова с девятого углового Казани получилась самой неудачной. Мяч просто покинул пределы поля.

36' Быстрый переход "Рубина" в атаку, небольшая пауза, дальше уже навес в штрафную и... еще один угловой нас ждет.

35' Горбунов сильно с левой приложился в ближний угол. Прямо в руки Филиппова получился удар.

34' Кабутов сильно подает справа, и также сильно мяч возвращается на фланг, а точнее за бровку.

33' Проникающий пас на правый край штрафной "Шинника", оттуда в центр и удар с разворота. Защитник встает на пути мяча.

32' Уже седьмой корнер "Рубина", на ближнюю навес, куча народу там, первым на мяче оказывается игрок обороны.

31' Самошников на Лисаковича, попытка пробить метров с 11, блокируется мяч.

30' Пас на Самойлова к штрафной, Дмитрий быстро возвращает, но задумка не проходит.

29' Контрвыпад "Рубина", мяч на левом фланге штрафной Филиппова, попытка прострелить остановлена в неплохом подкате.

28' Вот уже что-то поинтереснее от Ярославля, правда, навес от левой бровки не получился.

27' Редкая попытка "Шинника" выйти на чужую половину, сразу же их накрывают. Как будто казанцев больше на поле.

26' После второго корнера мяч ушел за лицевую уже от игрока Казани. Удар от ворот будет.

25' А вот это хороший угловой! Подача, борьба за мяч, удар Лисаковича с разворота, Филиппов потащил!

24' "Рубин" совсем мяч не отдает сопернику. Вновь грузит мяч в штрафную игрок казанцев. Мяч уходит за лицевую.

23' Гол забили казанцы, но чистейший офсайд зафиксировал арбитр. Тут и без ВАРа было видно.

21' Где-то там был рикошет после удара Лисаковича, так что очередной корнер, и вновь не слишком успешный. Остается мяч у "Рубина".

20' Лисакович на скорости прошел к штрафной и ударил с левой. Мимо цели.

19' Не удается ярославцам выйти из обороны, Уридия отыгрывает с Горбуновым, далее навес в штрафную, без удара.

18' По центру атакует казанская команда, численное превосходство "Шинника" на участке, и мяч отобран.

17' Продолжает натиск "Рубин". Еще один угловой, не заканчивается он чем-то интересным.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Лисакович!!! "Рубин" открывает счет с пенальти!

14' Пенальти назначен в ворота "Шинника"! Мяч попал в руку защитника, и арбитр назначил 11-метровый!

13' "Стеночка" с угла поля, дальше навес, защитники не пускают казанцев к воротам.

12' Вбрасывание из-за боковой, сильно летит мяч на линию штрафной, дальше обратно к флажку. Угловой.

11' Диагональ на Самошникова от правой бровки, защитник снимает мяч. Аут.

10' Штрафной удар "Рубина". Кабутов со стандарта подает, пока верх все еще за оборонцами.

9' Самошников получил мяч в опорной зоне, сместился под правую и пробил. Защитник заблокировал.

8' "Рубин" перехватил мяч, небольшой прессинг ярославцев, Дюпин через вынос отыгрывает.

7' Еще один корнер гостей. На ближний угол вратарской навес, скорее рикошет, чем удар, но так или иначе мяч прилетает в руки голкипера.

6' Подача Горбунова с левого фланга, удара не получается, но подбор за "Рубином".

5' "Шинник" здорово начинает, по крайней мере активничает на чужой половине поля.

4' Подача с углового на ближнюю штангу, оборона снимает второй этаж.

3' Неплохой прострел с левого края штрафной во вратарскую, защитник первый на мяче.

2' "Шинник" в атаке правым краем, Семёнов вбрасывает аут, далее назад.