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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 27.
Рубин
 
Позже
Шинник
Прогнозы 48
Рубин 93.8% (45)
X 6.3% (3)
Шинник 0% (0)
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Рубин
Ничья
Шинник
1.72
3.50
4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
Шинник

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 9 (1) 0.35
Фамейе Джоэль 7 (1) 0.27
Кабутов Дмитрий 5 0.19
Тесленко Егор 3 0.12
Иванов Олег 2 0.08
Дзагоев Алан 2 0.08
Зотов Александр 2 0.08
Мусаев Леон 2 0.08
Горбунов Игорь 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Бакаев Солтмурад 1 0.04
Безруков Руслан 1 0.04
Нижегородов Константин 1 0.04
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 8 (1) 0.31
Самойлов Дмитрий 5 (1) 0.19
Кулишев Артём 3 0.12
Гонгапшев Альбек 3 0.12
Соколов Игорь 3 0.12
Низамутдинов Эльдар 2 0.08
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.08
Осипов Евгений 2 0.08
Зинков Вячеслав 1 0.04
Батютин Андрей 1 0.04

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 5 1
Кабутов Дмитрий 6 0
Мартынович Александр 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Апшацев Марат 4 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Грицаенко Алексей 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Зотов Александр 1 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тесленко Егор 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 5 2
Осипов Евгений 6 0
Емельянов Роман 5 0
Батютин Андрей 5 0
Семёнов Андрей Игоревич 3 1
Савинов Андрей 3 1
Самойлов Дмитрий 4 0
Зинков Вячеслав 4 0
Леонтьев Игорь 4 0
Кулишев Артём 3 0
Покидышев Николай 3 0
Филиппов Михаил 2 0
Стешин Евгений 2 0
Вамбольт Денис 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0

Результаты матчей

Рубин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Шинник
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

8
6
Рубин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Шинник
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

13
19
Рубин
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Шинник
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
12% (3)
35% (9)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

21
25

Голы по времени матча

Забито

24
11
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
6
25%
3
27%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
4
17%
1
9%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
4
31%
5
24%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
3
19%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
4
21%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
4
40%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Забито

40
30
17 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
4
10%
2
7%
1-15
4
10%
7
23%
16-30
9
23%
7
23%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
9
23%
5
17%
76-90

Пропущено

23
31
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
1
4%
5
16%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
5
22%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0
Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3
Шинник
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2
Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Шинник 1:0 Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1

Результаты матчей

Рубин
Шинник

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
5 раз 38%
0:0
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
1
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 23%
1:2
6 раз 23%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
7 раз 27%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
0
7 раз 27%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Рубин
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
6
1.5
6
8
4
9
2.5
2
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
20
6
14
12
1.5
8
18
4
22
2.5
3
23
1
25
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 26 14 11 1 45 - 22 53
2.
Рубин
 Заявка 26 12 11 3 39 - 24 47
3.
Алания
 Заявка 26 12 8 6 41 - 28 44
4.
Енисей
 Заявка 26 11 11 4 34 - 25 44
5.
Волгарь
 Заявка 26 10 9 7 29 - 23 39
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 26 9 10 7 18 - 18 37
7.
Шинник
 Заявка 26 10 6 10 31 - 30 36
8.
Арсенал Тула
 Заявка 26 10 6 10 33 - 33 36
9.
КАМАЗ
 Заявка 26 9 9 8 28 - 25 36
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 9 8 9 38 - 31 35
11.
Акрон
 Заявка 26 7 13 6 28 - 28 34
12.
Нефтехимик
 Заявка 26 8 9 9 21 - 24 33
13.
Родина Москва
 Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
14.
ФК Кубань
 Заявка 26 8 6 12 28 - 29 30
15.
Велес Москва
 Заявка 26 7 4 15 25 - 42 25
16.
Уфа
 Заявка 26 6 6 14 25 - 35 24
17.
Краснодар-2
 Заявка 26 5 6 15 17 - 41 21
18.
Волга Ульяновск
 Заявка 26 4 9 13 19 - 36 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 41.7% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Рубин 93.8% (45)
    X 6.3% (3)
    Шинник 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Шинник
    1.72
    3.50
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Рубин - Шинник

    Исход игры
    Рубин
    93.8% (45)
    Ничья
    6.3% (3)
    Шинник
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.04% (16)
    Меньше
    65.96% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    36.17% (17)
    Нет
    63.83% (30)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    41.7% (20)
    2:1 Рубин
    27.1% (13)
    2:0 Рубин
    18.8% (9)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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