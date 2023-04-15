Первый тайм

10' Пока больше хозяева поля настаивают на контроле мяча, однако подвижная и высокая игра "Балтики" без мяча не позволяет "Енисею" легко переходить на чужую половину поля.

9' Матч первого круга в Калининграде завершился победой "Балтики" - гол Кузьмина и дубль Мусаева позволили хозяевам оторваться серьезно, дубль Глушкова позволил вернуть интригу, но времени на третий гол у красноярцев не осталось.

8' И вновь капитан "Енисея" подает с углового на ближнюю штангу, где внимательно действуют защитники. Вторым темпом Иванов получил мяч от Ломакина, находясь в офсайде.

7' Иванов подает угловой на ближнюю штангу, Кичин головой пытается скинуть вдоль ворот, но балтийцы вновь отправляют мяч за лицевую.

6' Пока совершенно без ворот проходит встреча, часто команды в последнее время играют без голов, в каждом туре Первой лиги засушливые ничьи встречаются в больших количествах.

5' "Енисей" не проигрывает в этом году и по потерянным очкам идет на третьей позиции. Кроме того, "львы" остаются лучшей домашней командой - в манеже они взяли 30 очков из 36 возможных, не проиграв ни разу.