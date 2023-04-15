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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 27.
Волга Ульяновск
0:0
Второй тайм: 61'
Арсенал Тула
0'
45' Желтая карточка
Данилкин Егор
58' Желтая карточка
Магомадов Чингиз

Ход матча

45'
Данилкин Егор
 
46'
 
Ставпец Александр
Хабибов Ансор
58'
Магомадов Чингиз
 
58'
Махмутов Руслан
Кубышкин Илья
 
58'
Воронин Евгений
Ефремов Дмитрий
 
59'
Рахманов Денис
Паскин Герман
 
Прогнозы 132
Волга Ульяновск 15.2% (20)
X 34.8% (46)
Арсенал Тула 50% (66)
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Волга Ульяновск
Ничья
Арсенал Тула
9.50
3.25
2.50
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Волга Ульяновск
Арсенал Тула

История личных встреч

Волга Ульяновск
Арсенал Тула

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билалов Билал 4 0.15
Герюгов Азнаур 3 0.11
Паскин Герман 3 0.11
Ефремов Дмитрий 2 0.07
Магомадов Чингиз 2 (2) 0.07
Махмутов Руслан 1 0.04
Морозов Кирилл 1 0.04
Воронин Евгений 1 0.04
Абазов Астемир 1 0.04
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.3
Панченко Кирилл 8 (2) 0.3
Ткачёв Сергей 5 0.19
Алиев Камран 3 0.11
Григалава Гиа 1 0.04
Померко Алексей 1 0.04
Григорян Арутюн 1 0.04
Яковлев Михаил 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Козлов Иван 1 0.04
Большаков Кирилл 1 0.04
Кайнов Максим 1 0.04

Карточки

Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутин Денис 5 1
Морозов Кирилл 6 0
Хабибуллин Айдар 4 0
Герюгов Азнаур 4 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Сапета Александр 2 1
Махмутов Руслан 3 0
Воронин Евгений 3 0
Магомадов Чингиз 3 0
Максименков Илья 3 0
Арсентьев Даниил 3 0
Абазов Астемир 2 0
Джикия Темур 2 0
Паскин Герман 2 0
Дашаев Аслан 1 0
Беляков Игорь 1 0
Данилкин Егор 1 0
Рахманов Дмитрий 1 0
Рахманов Денис 1 0
Аллеф де Андраде 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Билалов Билал 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Григалава Гиа 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Луценко Евгений 4 0
Померко Алексей 4 0
Суханов Артём Романович 4 0
Мануйлов Роман 3 0
Ставпец Александр 2 0
Ткачёв Сергей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кайнов Максим 1 0

Результаты матчей

Волга Ульяновск
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Арсенал Тула
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3
Волга Ульяновск
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Арсенал Тула
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

8
19
Волга Ульяновск
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
62% (16)
31% (8)
Арсенал Тула
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

13
22

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
33%
4
36%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
19%
2
20%
1-15
5
24%
3
30%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
24%
2
20%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
4
19%
1
10%
76-90

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 15
3
30%
3
14%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
1
10%
2
9%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
5
50%
5
23%
76-90

Пропущено

15
23
11 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
3
20%
7
30%
16-30
6
40%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
1
7%
2
9%
76-90

Забито

19
33
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 8
4
21%
4
12%
1-15
3
16%
5
15%
16-30
3
16%
4
12%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
3
16%
8
24%
61-75
6
32%
8
24%
76-90

Пропущено

36
33
21 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
6
17%
3
9%
1-15
8
22%
10
30%
16-30
7
19%
6
18%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
3
8%
6
18%
61-75
5
14%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1
Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0

Результаты матчей

Волга Ульяновск
Арсенал Тула

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 50%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Волга Ульяновск
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
13
0.5
Больше Меньше
18
8
6
20
1.5
11
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 27 14 12 1 46 - 23 54
2.
Рубин
 1:0 Заявка 27 13 11 3 40 - 24 50
3.
Алания
 Заявка 27 12 9 6 43 - 30 45
4.
Енисей
 Заявка 27 11 12 4 35 - 26 45
5.
Волгарь
 Заявка 27 10 10 7 31 - 25 40
6.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 27 10 7 10 33 - 33 37
7.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 27 9 10 8 28 - 25 37
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 9 10 8 18 - 20 37
9.
Шинник
 0:1 Заявка 27 10 6 11 31 - 31 36
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 9 8 9 38 - 31 35
11.
Родина Москва
 Заявка 27 9 8 10 29 - 32 35
12.
Акрон
 Заявка 27 7 14 6 28 - 28 35
13.
Нефтехимик
 Заявка 26 8 9 9 21 - 24 33
14.
ФК Кубань
 Заявка 26 8 6 12 28 - 29 30
15.
Велес Москва
 0:0 Заявка 27 7 5 15 25 - 42 26
16.
Уфа
 Заявка 27 6 7 14 25 - 35 25
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 27 4 10 13 19 - 36 22
18.
Краснодар-2
 Заявка 26 5 6 15 17 - 41 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Шинник
 0:1 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 1:0 Заявка 14 7 6 1 25 - 13 27
5.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 14 6 6 2 17 - 9 24
6.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 0:0 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
16.
Родина Москва
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
2.
Рубин
 1:0 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
6.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
11.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Шинник
 0:1 Заявка 13 2 1 10 11 - 22 7
18.
Велес Москва
 0:0 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Родина Москва Тимошенко Иван 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Удар Билалова справа с двадцати метров заблокировал Большаков.
  • Угловой
    64'
    Махмутов исполнил подачу от углового флага. На дальней штанге борьбу вверху выиграл Влоронин, но по воротам головой пробил слабо. Шамов забрал мяч в руки.
  • Угловой
    63'
    Панченко от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева мяч из штрафной площади выбили.
  • Замена
    62'
    Замена в составе "Волги": вместо Германа Паскина на поле вышел Денис Рахманов.
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Волги": вместо Ильи Кубышкина на поле вышел Руслан Махмутов.
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Волги": вместо Дмитрия Ефремова на поле вышел Евгений Воронин.
  • Желтая карточка
    59'
    Магомадов за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    58'
    Серикову за пределами поля медики оказывают помощь.
  • 57'
    По бровке Манелов попытался уйти от Магомадова, но упустил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    56'
    Манелов слева в штрафной площади не смог обыграть Магомадова и подтолкнул Чингиза в спину.
  • 54'
    Ставпец на правом фланге не догнал мяч после сильной передачи вперёд от Сокола.
  • 53'
    Прострел Стефена слева в штрафную площадь заблокировал Сокол.
  • 52'
    Ткачёв справа со штрафного навесил на Серикова, чей удар головой пришёлся в Климовича. Андрей забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    51'
    Билалов у угла штрафной площади подтолкнул в спину Ткачёва.
  • Фол, нарушение
    50'
    Ефремов в центре поля сбил Степанова.
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    • Угловой
      49'
      Кубышкин от углового флага навесил на Данилкина, чей удар головой пришёлся в Кайнова.
    • Опасный момент
      48'
      Магомадов справа с двадцати четырёх метров пробил в дальний угол. Шамов в прыжке сумел от вести угрозу от ворот.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Арсенала" произошла замена: вместо Ансора Хабибова на поле вышел Александр Ставпец.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Ульяновске!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Волга" (Ульяновск) - "Арсенал" (Тула) - 0:0.
    • 45'
      Большаков со штрафного пробил в стенку, где мяч принял на себя Ефремов.
    • Травма, повреждение
      45'
      Медики оказывают помощь Панченко. Небольшая пауза в матче.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Галимов в первом тайме.
    • Желтая карточка
      45'
      Данилкин у штрафной площади сбил Панченко и получил жёлтую карточку. Двадцать восемь метров до ворот.
    • 44'
      Удар Паскина слева из пределов штрафной площади Шамов отразил.
    • 42'
      Удар Кайнова с двадцати восьми метров заблокировал Кубышкин.
    • 41'
      Следующая подача Кубышкина от углового флага последовала на ближнюю штангу. Удар головой кого-то из ульяновцев пришёлся в Кайнова.
    • Угловой
      40'
      Кубышкин от углового флага навесил навесил на Дашаева, который пробил немного выше ворот.
    • 39'
      Стефен слева прострелил к воротам, где Туре в борьбе с защитниками "Арсенала" не добрался до мяча.
    • 38'
      Стефен слева сделал пас в штрафную площадь на Туре, у которого пас пяткой на Билалова не прошёл.
    • 37'
      Вторую половину тайма "Арсенал" проводит заметно активнее. Игра чаще проходит у штрафной площади хозяев, которые лишь изредка убегают в атаку.
    • Фол, нарушение
      36'
      Туре у чужой штрафной площади подыграл рукой.
    • 34'
      Пас Стефена слева в штрафную площадь на Билалова заблокировал Большаков.
    • 33'
      Паскин через "стенку" с Морозовым попробовал прорваться слева в чужую штрафную площадь, но обратный пас от Кирилла получился слабым.
    • Опасный момент
      32'
      Панченко сыграл на подборе и с двадцати пяти метров пробил рядом с правой штангой.
    • Фол, нарушение
      31'
      Панченко в чужой штрафной площади попал по ногам Дашаеву.
    • Угловой
      30'
      Ткачёв исполнил подачу от углового флага. Хозяева мяч от ворот вынесли.
    • 29'
      Деспотович выкатил мяч в цент на Панченко, чей удар с двадцати двух метров с небольшим рикошетом получился немного правее ворот.
    • 28'
      Хабибов справа прошёл двух соперников, но слишком сильно прокинул мяч себе на ход.
    • Фол, нарушение
      27'
      Большаков у центрального круга опасно сыграл против Билалова.
    • 26'
      Удар Степанова слева из пределов штрафной площади заблокировал Магомадов.
    • Фол, нарушение
      25'
      Кайнов у центрального круга подтолкнул в спину Туре.
    • 24'
      Удар Туре с разворота с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • Опасный момент
      23'
      Манелов сыграл на опережение и пробил по воротам после заброса вперёд. Климович отбил мяч на Деспотовича, который головой пробил немного левее ворот.
    • 22'
      Морозов с двадцати семи метров пробил выше ворот.
    • 20'
      Сокол справа навесил к дальней штанге, куда вышел Климович и забрал мяч в руки.
    • 19'
      После навеса справа со штрафного удар Билалова головой сильным не получился, и Шамов уверенно поймал мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Кайнов на фланге сбил Ефремова.
    • 17'
      Ткачёв справа со штрафного навесил к воротам, где Климович забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      16'
      Кубышкин на фланге сбил Кайнова.
    • 15'
      Большаков со штрафного пробил в стенку.
    • 14'
      Дашаев перед штрафной площадью сбил Манелова. Двадцать шесть метров до ворот.
    • 13'
      Манелову не удалось головой пробить прицельно по воротам после подачи слева.
    • Фол, нарушение
      12'
      Магомадов на фланге уложил на газон Манелова.
    • Фол, нарушение
      11'
      Паскин перед чужой штрафной площадью ударил по ногам Панченко.
    • 10'
      Ефремову по правому флангу не удалось пройти вперёд. Дмитрий сумел заработать только аут.
    • Фол, нарушение
      9'
      Ткачёв отправил мяч в ворота с линии вратарской площади, но перед этим было касание руки Деспотовича, которое арбитры усмотрели.
    • 8'
      Билалов перед чужой штрафной площадью получил мяч, но переиграть Большакова не смог.
    • 7'
      "Волга" активно начала встречу, стараясь быстро доставлять мяч вперёд. гости действуют более осторожно, развивая свои атаки с большим количеством коротких передач.
    • 6'
      Паскин слева прошёл вперёд, а его прострел к воротам заблокировал Сокол.
    • 5'
      Сокол откликнулся на длинный заброс партнёров по правому флангу, но мяч догнал уже за пределами поля.
    • 4'
      Дальний удар Деспотовича получился выше ворот.
    • 3'
      Балалов справа в штрафной площади получил мяч и откатил его в центр на ход Туре. Сокол смог выбить мяч у ульяновского нападающего
    • 2'
      "Волга" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Арсенал" - в красно-жёлтой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Труде" имени Льва Яшина!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать седьмого тура Российской Первой лиги, в котором сыграют ульяновская «Волга» и тульский «Арсенал». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 132
    Волга Ульяновск 15.2% (20)
    X 34.8% (46)
    Арсенал Тула 50% (66)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волга Ульяновск
    Ничья
    Арсенал Тула
    9.50
    3.25
    2.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Волга Ульяновск 0:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    15.2% (20)
    Ничья
    34.8% (46)
    Арсенал Тула
    50% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.54% (43)
    Меньше
    64.46% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    66.12% (80)
    Нет
    33.88% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (37)
    1:2 Арсенал Тула
    25.8% (34)
    0:1 Арсенал Тула
    15.2% (20)
    1:0 Волга Ульяновск
    8.3% (11)
    0:2 Арсенал Тула
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    2:1 Волга Ульяновск
    3% (4)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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    Арсенал Тула
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