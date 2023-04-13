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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 27.
Волга Ульяновск
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 48
Волга Ульяновск 12.5% (6)
X 39.6% (19)
Арсенал Тула 47.9% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Волга Ульяновск
Ничья
Арсенал Тула
1.93
3.35
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Волга Ульяновск
Арсенал Тула

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билалов Билал 4 0.15
Герюгов Азнаур 3 0.12
Паскин Герман 3 0.12
Ефремов Дмитрий 2 0.08
Магомадов Чингиз 2 (2) 0.08
Махмутов Руслан 1 0.04
Морозов Кирилл 1 0.04
Воронин Евгений 1 0.04
Абазов Астемир 1 0.04
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.31
Панченко Кирилл 8 (2) 0.31
Ткачёв Сергей 5 0.19
Алиев Камран 3 0.12
Григалава Гиа 1 0.04
Померко Алексей 1 0.04
Григорян Арутюн 1 0.04
Яковлев Михаил 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Козлов Иван 1 0.04
Большаков Кирилл 1 0.04
Кайнов Максим 1 0.04

Карточки

Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутин Денис 5 1
Морозов Кирилл 6 0
Хабибуллин Айдар 4 0
Герюгов Азнаур 4 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Сапета Александр 2 1
Махмутов Руслан 3 0
Воронин Евгений 3 0
Магомадов Чингиз 3 0
Максименков Илья 3 0
Арсентьев Даниил 3 0
Абазов Астемир 2 0
Джикия Темур 2 0
Паскин Герман 2 0
Дашаев Аслан 1 0
Беляков Игорь 1 0
Рахманов Дмитрий 1 0
Рахманов Денис 1 0
Аллеф де Андраде 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Билалов Билал 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Григалава Гиа 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Луценко Евгений 4 0
Померко Алексей 4 0
Суханов Артём Романович 4 0
Мануйлов Роман 3 0
Ставпец Александр 2 0
Ткачёв Сергей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кайнов Максим 1 0

Результаты матчей

Волга Ульяновск
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Арсенал Тула
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3
Волга Ульяновск
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Арсенал Тула
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

8
19
Волга Ульяновск
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
62% (16)
31% (8)
Арсенал Тула
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

13
22

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
33%
4
36%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
19%
2
20%
1-15
5
24%
3
30%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
24%
2
20%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
4
19%
1
10%
76-90

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 15
3
30%
3
14%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
1
10%
2
9%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
5
50%
5
23%
76-90

Пропущено

15
23
11 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
3
20%
7
30%
16-30
6
40%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
1
7%
2
9%
76-90

Забито

19
33
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 8
4
21%
4
12%
1-15
3
16%
5
15%
16-30
3
16%
4
12%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
3
16%
8
24%
61-75
6
32%
8
24%
76-90

Пропущено

36
33
21 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
6
17%
3
9%
1-15
8
22%
10
30%
16-30
7
19%
6
18%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
3
8%
6
18%
61-75
5
14%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1
Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0

Результаты матчей

Волга Ульяновск
Арсенал Тула

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 50%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Волга Ульяновск
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
13
0.5
Больше Меньше
18
8
6
20
1.5
11
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 26 14 11 1 45 - 22 53
2.
Рубин
 Заявка 26 12 11 3 39 - 24 47
3.
Алания
 Заявка 26 12 8 6 41 - 28 44
4.
Енисей
 Заявка 26 11 11 4 34 - 25 44
5.
Волгарь
 Заявка 26 10 9 7 29 - 23 39
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 26 9 10 7 18 - 18 37
7.
Шинник
 Заявка 26 10 6 10 31 - 30 36
8.
Арсенал Тула
 Заявка 26 10 6 10 33 - 33 36
9.
КАМАЗ
 Заявка 26 9 9 8 28 - 25 36
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 9 8 9 38 - 31 35
11.
Акрон
 Заявка 26 7 13 6 28 - 28 34
12.
Нефтехимик
 Заявка 26 8 9 9 21 - 24 33
13.
Родина Москва
 Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
14.
ФК Кубань
 Заявка 26 8 6 12 28 - 29 30
15.
Велес Москва
 Заявка 26 7 4 15 25 - 42 25
16.
Уфа
 Заявка 26 6 6 14 25 - 35 24
17.
Краснодар-2
 Заявка 26 5 6 15 17 - 41 21
18.
Волга Ульяновск
 Заявка 26 4 9 13 19 - 36 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 9 минут.



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    1.93 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Волга Ульяновск 12.5% (6)
    X 39.6% (19)
    Арсенал Тула 47.9% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волга Ульяновск
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.93
    3.35
    3.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Волга Ульяновск - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Арсенал Тула

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    12.5% (6)
    Ничья
    39.6% (19)
    Арсенал Тула
    47.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.79% (14)
    Меньше
    70.21% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (29)
    Нет
    38.3% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (15)
    1:2 Арсенал Тула
    20.8% (10)
    0:1 Арсенал Тула
    18.8% (9)
    1:0 Волга Ульяновск
    8.3% (4)
    0:2 Арсенал Тула
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    2:1 Волга Ульяновск
    4.2% (2)
    0:0 Ничья
    4.2% (2)
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    Волга Ульяновск
    Арсенал Тула
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