Тур: 27.
Позже
История личных встреч
Волга Ульяновск
Арсенал Тула
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Билалов Билал
|4
|0.15
|Герюгов Азнаур
|3
|0.12
|Паскин Герман
|3
|0.12
|Ефремов Дмитрий
|2
|0.08
|Магомадов Чингиз
|2 (2)
|0.08
|Махмутов Руслан
|1
|0.04
|Морозов Кирилл
|1
|0.04
|Воронин Евгений
|1
|0.04
|Абазов Астемир
|1
|0.04
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|8
|0.31
|Панченко Кирилл
|8 (2)
|0.31
|Ткачёв Сергей
|5
|0.19
|Алиев Камран
|3
|0.12
|Григалава Гиа
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1
|0.04
|Григорян Арутюн
|1
|0.04
|Яковлев Михаил
|1
|0.04
|Хабибов Ансор
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Козлов Иван
|1
|0.04
|Большаков Кирилл
|1
|0.04
|Кайнов Максим
|1
|0.04
Карточки
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутин Денис
|5
|1
|Морозов Кирилл
|6
|0
|Хабибуллин Айдар
|4
|0
|Герюгов Азнаур
|4
|0
|Ефремов Дмитрий
|4
|0
|Сапета Александр
|2
|1
|Махмутов Руслан
|3
|0
|Воронин Евгений
|3
|0
|Магомадов Чингиз
|3
|0
|Максименков Илья
|3
|0
|Арсентьев Даниил
|3
|0
|Абазов Астемир
|2
|0
|Джикия Темур
|2
|0
|Паскин Герман
|2
|0
|Дашаев Аслан
|1
|0
|Беляков Игорь
|1
|0
|Рахманов Дмитрий
|1
|0
|Рахманов Денис
|1
|0
|Аллеф де Андраде
|1
|0
|Камлашев Даниил
|1
|0
|Билалов Билал
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|4
|1
|Григалава Гиа
|5
|0
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Луценко Евгений
|4
|0
|Померко Алексей
|4
|0
|Суханов Артём Романович
|4
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Хабибов Ансор
|2
|0
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
Результаты матчей
Волга Ульяновск
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Арсенал Тула
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
3
Волга Ульяновск
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Арсенал Тула
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
8
19
Волга Ульяновск
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
62% (16)
31% (8)
Арсенал Тула
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
13
22
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
33%
4
36%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
19%
2
20%
1-15
5
24%
3
30%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
24%
2
20%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
4
19%
1
10%
76-90
Забито
10
22
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 15
3
30%
3
14%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
1
10%
2
9%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
5
50%
5
23%
76-90
Пропущено
15
23
11 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
3
20%
7
30%
16-30
6
40%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
1
7%
2
9%
76-90
Забито
19
33
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 8
4
21%
4
12%
1-15
3
16%
5
15%
16-30
3
16%
4
12%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
3
16%
8
24%
61-75
6
32%
8
24%
76-90
Пропущено
36
33
21 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
6
17%
3
9%
1-15
8
22%
10
30%
16-30
7
19%
6
18%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
3
8%
6
18%
61-75
5
14%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Волга Ульяновск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1
Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0
Результаты матчей
Волга Ульяновск
Арсенал Тула
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 50%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Волга Ульяновск
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
211
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
49
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1313
Больше Меньше
188
620
1115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|11
|1
|45 - 22
|53
|2.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 24
|47
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 28
|44
|4.
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|34 - 25
|44
|5.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|29 - 23
|39
|6.
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|18 - 18
|37
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|31 - 30
|36
|8.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|28 - 25
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 31
|35
|11.
|Заявка
|26
|7
|13
|6
|28 - 28
|34
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|21 - 24
|33
|13.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 32
|32
|14.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 29
|30
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|25 - 42
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 35
|24
|17.
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|17 - 41
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|19 - 36
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|10.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9
Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Арсенал Тула
Исход игры
Волга Ульяновск
12.5% (6)
Ничья
39.6% (19)
Арсенал Тула
47.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
29.79% (14)
Меньше
70.21% (33)
Обе команды забьют
Да
61.7% (29)
Нет
38.3% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (15)
1:2 Арсенал Тула
20.8% (10)
0:1 Арсенал Тула
18.8% (9)
1:0 Волга Ульяновск
8.3% (4)
0:2 Арсенал Тула
6.3% (3)
2:2 Ничья
4.2% (2)
2:1 Волга Ульяновск
4.2% (2)
0:0 Ничья
4.2% (2)
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