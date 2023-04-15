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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Корона Кельце
0:1
Второй тайм: 59'
Ягеллония
0'
0:1
36' Гол
Имас Хесус
45' Желтая карточка
Гуаль Марк

Ход матча

36'
0:1
Имас Хесус
(Пуэрто Исраэль)
45'
 
Гуаль Марк
46'
Jacek Podgorski
Годиньо Маркус
 
46'
 
Купиш Томаш
Романчук Тарас
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Ягеллония
2.75
4.50
3.45
Все Коэффициенты
1
Форенц
Конрад
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
90
Петров
Кирилл
28
Годиньо
Маркус
13
Дякону
Роналдо
8
Такач
Далибор
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
1
Аломерович
Златан
4
Пуэрто
Исраэль
72
Скшипчак
Матеуш
3
Стойинович
Душан
14
Пржикрыл
Томаш
16
Сачек
Михал
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
27
Вдовик
Бартломей
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
Корона Кельце
4-1-4-1
Ягеллония
3-5-2

История личных встреч

Корона Кельце
Ягеллония

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

32 матча

28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Э
4:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
0:3
Э
5:1
Э
2:3
ЭГА
1:1
Э
4:1
Э
1:2
ЭГБ
1:3
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
4:4
Э
1:1
Э
4:1
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
К
0:1
К
3:0
К
3:1
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:0
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.53
0.93

Среднее время на гол

58
96

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

2.07
1.41

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

57
38

Голов в среднем за матч

1.78
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 10 (3) 0.36
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.14
Шикавка Евгений 3 0.11
Dawid Blanik 2 0.07
Дякону Роналдо 2 0.07
Малярчик Петр 2 0.07
Костож Кацпер 2 0.07
Milos Trojak 1 0.04
Петров Кирилл 1 0.04
Jacek Podgorski 1 (1) 0.04
Кильб Яцек 0 0
Ноно Давид 0 0
Дея Адам 0 0
Зарандия Лука 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 12 0.43
Гуаль Марк 10 (2) 0.36
Нене III 4 0.14
Mateusz Kowalski 2 0.07
Черных Фёдор 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 1 0.04
Пржикрыл Томаш 1 0.04
Jakub Lewicki 1 0.04
Паздан Михал 1 0.04
Романчук Тарас 1 0.04
Скшипчак Матеуш 1 0.04
Бортничук Мачей 1 0.04
Wojciech Laski 1 0.04
Вдовик Бартломей 0 0
Настич Боян 0 0
Пуэрто Исраэль 0 0
Сачек Михал 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Milosz Matysik 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 5 1
Milos Trojak 6 0
Петров Кирилл 4 1
Ноно Давид 4 1
Jacek Podgorski 5 0
Шпаковски Марчин 5 0
Adrian Danek 4 0
Bartosz Spiaczka 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Шикавка Евгений 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Такач Далибор 3 0
Запытовски Марцель 3 0
Форенц Конрад 2 0
Малярчик Петр 2 0
Дея Адам 2 0
Jakub Lukowski 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Dawid Blanik 1 0
Корраль Роберто 1 0
Затор Доминик 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 8 1
Романчук Тарас 9 0
Цэру Богдан 8 0
Пуэрто Исраэль 7 0
Гуаль Марк 5 0
Скшипчак Матеуш 3 1
Имас Хесус 4 0
Milosz Matysik 4 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Паздан Михал 2 0
Настич Боян 2 0
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Сачек Михал 2 0
Стойинович Душан 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Бортничук Мачей 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ягеллония
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
12
Корона Кельце
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ягеллония
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

7
20
Корона Кельце
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Ягеллония
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

11
32

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
7%
3
25%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
23%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Забито

16
25
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
6%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
8
50%
6
24%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
6
25%
6
32%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
5
21%
5
26%
61-75
4
17%
3
16%
76-90

Забито

30
37
13 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
2
7%
5
14%
1-15
6
20%
5
14%
16-30
5
17%
7
19%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
2
7%
8
22%
61-75
11
37%
8
22%
76-90

Пропущено

37
35
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
3
8%
3
9%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
10
27%
7
20%
31-45
7
19%
5
14%
46-60
7
19%
8
23%
61-75
6
16%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1
Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Лех - Корона Кельце 3:2 Корона Кельце - Пяст 1:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1
Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0

Результаты матчей

Корона Кельце
Ягеллония

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 46%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Ягеллония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
1
3
10
1.5
8
6
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
22
5
7
20
1.5
11
16
1
26
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 27 19 5 3 52 - 19 62
2.
Легия
 27 16 8 3 44 - 29 56
3.
Лех
 27 13 8 6 38 - 25 47
4.
Погонь Щецин
 27 12 8 7 42 - 39 44
5.
Варта Познань
 28 11 8 9 33 - 26 41
6.
Видзев Лодзь
 27 10 8 9 32 - 31 38
7.
Краковия
 28 10 8 10 34 - 28 38
8.
Висла Плоцк
 27 10 6 11 37 - 35 36
9.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
10.
Ягеллония
 1:0 28 8 12 8 38 - 35 36
11.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
12.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
13.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
14.
Корона Кельце
 0:1 28 8 7 13 29 - 39 31
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 27 7 5 15 25 - 43 26
18.
Медзь
 27 4 8 15 27 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
6.
Ягеллония
 1:0 14 7 2 5 25 - 19 23
7.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
8.
Корона Кельце
 0:1 14 6 2 6 14 - 14 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Варта Познань
 14 4 6 4 18 - 15 18
11.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
12.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
13.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
14.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Легия
 14 7 4 3 18 - 16 25
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
12.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Ягеллония
 1:0 14 1 10 3 13 - 16 13
15.
Корона Кельце
 0:1 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 12 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Гуаль Марк получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Пуэрто Исраэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Корона Кельце.
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Корона Кельце
Ничья
Ягеллония
2.75
4.50
3.45
Все Коэффициенты
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