Тур: 28. Стадион: Suzuki Arena. Зрители: 10133 Главный судья: Марциняк Шимон
2:1
Конец матча
0'
0:1
36' ГолИмас Хесус
45' Желтая карточкаГуаль Марк
1:1
79' ГолЗатор Доминик
90' Желтая карточкаНгиамба Орельен
2:1
90' ГолШикавка Евгений
90'+6
Ход матча
36'
0:1
45'
79'
1:1
90'
90'
2:1
66
Milos
Trojak
16
Сачек
Михал
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Camilo Mena
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Корона Кельце
Ягеллония
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
32 матча
28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.53
0.93
Среднее время на гол
58
96
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
2.07
1.41
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
57
38
Голов в среднем за матч
1.78
1.19
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|10 (3)
|0.36
|Шикавка Евгений
|4
|0.14
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.14
|Dawid Blanik
|2
|0.07
|Дякону Роналдо
|2
|0.07
|Малярчик Петр
|2
|0.07
|Костож Кацпер
|2
|0.07
|Milos Trojak
|1
|0.04
|Затор Доминик
|1
|0.04
|Петров Кирилл
|1
|0.04
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.04
|Кильб Яцек
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Ноно Давид
|0
|0
|Дея Адам
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|12
|0.43
|Гуаль Марк
|10 (2)
|0.36
|Нене III
|4
|0.14
|Mateusz Kowalski
|2
|0.07
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.04
|Купиш Томаш
|1
|0.04
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.04
|Jakub Lewicki
|1
|0.04
|Паздан Михал
|1
|0.04
|Романчук Тарас
|1
|0.04
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.04
|Бортничук Мачей
|1
|0.04
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
|Milosz Matysik
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|5
|1
|Milos Trojak
|6
|0
|Петров Кирилл
|4
|1
|Ноно Давид
|4
|1
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Шпаковски Марчин
|5
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Шикавка Евгений
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Запытовски Марцель
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Jakub Lukowski
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|8
|1
|Романчук Тарас
|9
|0
|Цэру Богдан
|8
|0
|Пуэрто Исраэль
|7
|0
|Гуаль Марк
|5
|0
|Скшипчак Матеуш
|3
|1
|Имас Хесус
|4
|0
|Milosz Matysik
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Паздан Михал
|2
|0
|Настич Боян
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Нгиамба Орельен
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Бортничук Мачей
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Ягеллония
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
13
Корона Кельце
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ягеллония
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
7
20
Корона Кельце
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Ягеллония
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
11
33
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
1
6%
3
23%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
21%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
2
14%
7
39%
76-90
Забито
16
25
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
6%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
8
50%
6
24%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
6
25%
6
32%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
5
21%
5
26%
61-75
4
17%
3
16%
76-90
Забито
32
38
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
2
6%
5
13%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
5
16%
8
21%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
2
6%
8
21%
61-75
13
41%
8
21%
76-90
Пропущено
38
37
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 23
3
8%
3
8%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
11
29%
7
19%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
7
18%
8
22%
61-75
6
16%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1
Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Лех - Корона Кельце 3:2 Корона Кельце - Пяст 1:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1
Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Ягеллония
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Ягеллония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
410
86
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
410
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
235
820
1117
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|5
|3
|52 - 19
|62
|2.
|27
|16
|8
|3
|44 - 29
|56
|3.
|27
|13
|8
|6
|38 - 25
|47
|4.
|0:0
|28
|12
|9
|7
|42 - 39
|45
|5.
|28
|11
|8
|9
|33 - 26
|41
|6.
|27
|10
|8
|9
|32 - 31
|38
|7.
|28
|10
|8
|10
|34 - 28
|38
|8.
|27
|10
|6
|11
|37 - 35
|36
|9.
|27
|10
|6
|11
|29 - 27
|36
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|28
|9
|7
|12
|27 - 33
|34
|12.
|28
|9
|7
|12
|31 - 39
|34
|13.
|28
|7
|12
|9
|38 - 37
|33
|14.
|28
|8
|8
|12
|35 - 40
|32
|15.
|28
|8
|7
|13
|24 - 40
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|17.
|0:0
|28
|7
|6
|15
|25 - 43
|27
|18.
|27
|4
|8
|15
|27 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|5.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|6.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|7.
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|13.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 16
|17
|14.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|18 - 12
|25
|2.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|5.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|15.
|0:0
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|16.
|14
|0
|10
|4
|13 - 18
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|12 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9