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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Лехия Гданьск
0:0
Перерыв
Погонь Щецин
0'
22' Желтая карточка
Ленговски Матеуш

Ход матча

22'
 
Ленговски Матеуш
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Погонь Щецин
4.60
3.88
3.75
Все Коэффициенты
12
Куцяк
Душан
3
Кастегрен
Хенрик
23
Малоча
Марио
97
Абу-Ханна
Джоэл
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
4
Кристерс
Тоберс
10
Bassekou
Diabate
28
Пайшау
Флавиу
33
Терраццино
Марко
9
Зволински
Лукаш
1
Стипица
Данте
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
23
Цех
Бенедикт
32
Кутрис
Леонардо
8
Дабровски
Дамьян
99
Ленговски
Матеуш
22
Бичахчян
Ваан
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
20
Горгон
Александр
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Погонь Щецин

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
1:0
Э
0:1
ЭГА
0:1
Э
1:1
Э
0:1
ЭГА
3:4
Э
2:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:0
ЭГА
4:0
Э
3:1
Э
1:1
ЭГА
2:0
Э
1:0
Э
1:1
EFR
1:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2

Голы

Всего голов

14
22

Голов в среднем за матч

1.17
1.38

Среднее время на гол

77
65

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Среднее время на гол

68
83

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 9 (2) 0.32
Пайшау Флавиу 7 (3) 0.25
Гаёс Мацей 3 0.11
Налепа Михал 2 0.07
Дурмуш Илкай 1 0.04
Кубицки Ярослав 1 0.04
Малоча Марио 1 0.04
Петшак Рафаль 0 0
Конрадо 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Bassekou Diabate 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 10 (2) 0.36
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.18
Захович Лука 5 0.18
Бичахчян Ваан 5 0.18
Алмквист Понтус 3 0.11
Дабровски Дамьян 3 0.11
Салес Жеан Карлос 2 0.07
Горгон Александр 2 0.07
Кутрис Леонардо 2 0.07
Вендрыховски Марцел 1 0.04
Ленговски Матеуш 1 0.04
Бартковски Якуб 1 0.04
Смолиньски Кацпер 1 0.04
Дрыгас Камил 1 (1) 0.04
Вальквист Линус 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 7 0
Де Кампс Юри 5 0
Кубицки Ярослав 5 0
Штек Давид 5 0
Малоча Марио 3 1
Гаёс Мацей 4 0
Куцяк Душан 3 0
Зволински Лукаш 3 0
Конрадо 3 0
Кастегрен Хенрик 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Фризенбихлер Кевин 2 0
Дурмуш Илкай 2 0
Абу-Ханна Джоэл 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Терраццино Марко 1 0
Бухалик Михал 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Dominik Pila 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триантафиллопулос Константинос 5 1
Леонардо Родригес 6 0
Ленговски Матеуш 6 0
Бичахчян Ваан 5 0
Цех Бенедикт 4 0
Захович Лука 4 0
Бартковски Якуб 4 0
Дабровски Дамьян 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Стипица Данте 2 0
Кужава Рафал 2 0
Малец Мариуш 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Мата Луиш 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

6
10
Лехия Гданьск
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Погонь Щецин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

8
19
Лехия Гданьск
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Погонь Щецин
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

24
14

Волевые поражения

14
29

Голы по времени матча

Забито

14
21
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
0
0%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
6
43%
5
24%
76-90

Пропущено

14
22
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
4
29%
5
23%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
1
7%
4
18%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
14%
4
20%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
4
29%
2
10%
76-90

Пропущено

26
18
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
12%
3
17%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
6
23%
2
11%
31-45
2
8%
7
39%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
8
31%
2
11%
76-90

Забито

28
41
7 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
2
7%
8
20%
1-15
3
11%
6
15%
16-30
2
7%
6
15%
31-45
5
18%
5
12%
46-60
6
21%
9
22%
61-75
10
36%
7
17%
76-90

Пропущено

40
40
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
5
13%
6
15%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
9
23%
5
13%
31-45
6
15%
12
30%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
9
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0
Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Погонь Щецин

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
2
12
1.5
7
7
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
22
5
5
22
1.5
14
13
3
24
2.5
5
22
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 27 19 5 3 52 - 19 62
2.
Легия
 27 16 8 3 44 - 29 56
3.
Лех
 27 13 8 6 38 - 25 47
4.
Погонь Щецин
 0:0 28 12 9 7 42 - 39 45
5.
Варта Познань
 28 11 8 9 33 - 26 41
6.
Видзев Лодзь
 27 10 8 9 32 - 31 38
7.
Краковия
 28 10 8 10 34 - 28 38
8.
Висла Плоцк
 27 10 6 11 37 - 35 36
9.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
12.
Корона Кельце
 28 9 7 12 31 - 39 34
13.
Ягеллония
 28 7 12 9 38 - 37 33
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 0:0 28 7 6 15 25 - 43 27
18.
Медзь
 27 4 8 15 27 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
6.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
7.
Корона Кельце
 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Погонь Щецин
 0:0 13 6 4 3 20 - 18 22
9.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Варта Познань
 14 4 6 4 18 - 15 18
11.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
12.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
13.
Лехия Гданьск
 0:0 14 4 5 5 12 - 16 17
14.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Легия
 14 7 4 3 18 - 16 25
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
5.
Погонь Щецин
 0:0 15 6 5 4 22 - 21 23
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
12.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Лехия Гданьск
 0:0 14 3 1 10 13 - 27 10
16.
Ягеллония
 14 0 10 4 13 - 18 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 12 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Ленговски Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Погонь Щецин
4.60
3.88
3.75
Все Коэффициенты
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