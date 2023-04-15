Тур: 28. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:0
Перерыв
Ход матча
22'
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
23
Цех
Бенедикт
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Лехия Гданьск
Погонь Щецин
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
28 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
22
Голов в среднем за матч
1.17
1.38
Среднее время на гол
77
65
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Среднее время на гол
68
83
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9 (2)
|0.32
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.25
|Гаёс Мацей
|3
|0.11
|Налепа Михал
|2
|0.07
|Дурмуш Илкай
|1
|0.04
|Кубицки Ярослав
|1
|0.04
|Малоча Марио
|1
|0.04
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|10 (2)
|0.36
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.18
|Захович Лука
|5
|0.18
|Бичахчян Ваан
|5
|0.18
|Алмквист Понтус
|3
|0.11
|Дабровски Дамьян
|3
|0.11
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Горгон Александр
|2
|0.07
|Кутрис Леонардо
|2
|0.07
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Ленговски Матеуш
|1
|0.04
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|7
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Малоча Марио
|3
|1
|Гаёс Мацей
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кастегрен Хенрик
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Ленговски Матеуш
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Захович Лука
|4
|0
|Бартковски Якуб
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
6
10
Лехия Гданьск
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Погонь Щецин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
8
19
Лехия Гданьск
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Погонь Щецин
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
24
14
Волевые поражения
14
29
Голы по времени матча
Забито
14
21
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
0
0%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
6
43%
5
24%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
4
29%
5
23%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
1
7%
4
18%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
14%
4
20%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
4
29%
2
10%
76-90
Пропущено
26
18
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
12%
3
17%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
6
23%
2
11%
31-45
2
8%
7
39%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
8
31%
2
11%
76-90
Забито
28
41
7 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
2
7%
8
20%
1-15
3
11%
6
15%
16-30
2
7%
6
15%
31-45
5
18%
5
12%
46-60
6
21%
9
22%
61-75
10
36%
7
17%
76-90
Пропущено
40
40
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
5
13%
6
15%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
9
23%
5
13%
31-45
6
15%
12
30%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
9
23%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0
Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Погонь Щецин
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
310
76
112
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
212
77
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
225
522
1413
324
522
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|5
|3
|52 - 19
|62
|2.
|27
|16
|8
|3
|44 - 29
|56
|3.
|27
|13
|8
|6
|38 - 25
|47
|4.
|0:0
|28
|12
|9
|7
|42 - 39
|45
|5.
|28
|11
|8
|9
|33 - 26
|41
|6.
|27
|10
|8
|9
|32 - 31
|38
|7.
|28
|10
|8
|10
|34 - 28
|38
|8.
|27
|10
|6
|11
|37 - 35
|36
|9.
|27
|10
|6
|11
|29 - 27
|36
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|28
|9
|7
|12
|27 - 33
|34
|12.
|28
|9
|7
|12
|31 - 39
|34
|13.
|28
|7
|12
|9
|38 - 37
|33
|14.
|28
|8
|8
|12
|35 - 40
|32
|15.
|28
|8
|7
|13
|24 - 40
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|17.
|0:0
|28
|7
|6
|15
|25 - 43
|27
|18.
|27
|4
|8
|15
|27 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|5.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|6.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|7.
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|13.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 16
|17
|14.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|18 - 12
|25
|2.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|5.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|15.
|0:0
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|16.
|14
|0
|10
|4
|13 - 18
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|12 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9