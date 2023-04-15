Тур: 28. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Wojciech Myc
1:0
Второй тайм: 60'
Ход матча
19'
1:0
51'
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
11
Ракочи
Михал
92
Майк
Сестор
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Краковия
Радомьяк Радом
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
54
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|7
|0.25
|Кялльман Беньямин
|4
|0.14
|Patryk Makuch
|4 (1)
|0.14
|Мишор Якуб
|2
|0.07
|Бохнак Матеуш
|2
|0.07
|Какабадзе Отар
|1
|0.04
|Коноплянка Евгений
|1
|0.04
|Атанасов Яни
|1
|0.04
|Takuto Oshima
|1
|0.04
|Югас Якуб
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Karol Knap
|1 (1)
|0.04
|Хосконен Артту
|1
|0.04
|Родин Матай
|1
|0.04
|Яблонски Давид
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|4
|0.14
|Роча Леонардо
|4 (1)
|0.14
|Roberto Alves
|3
|0.11
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.11
|Машаду Луиш
|3
|0.11
|Абрамович Давид
|3
|0.11
|Mateusz Grzybek
|2
|0.07
|Бранко Рафаэл
|2
|0.07
|Семеду Лисандру
|1
|0.04
|Michal Feliks
|1
|0.04
|Майк Сестор
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|6
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Югас Якуб
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Patryk Makuch
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машаду Луиш
|11
|0
|Бранко Рафаэл
|9
|1
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|1
|Абрамович Давид
|5
|0
|Pedro Justiniano
|3
|1
|Roberto Alves
|4
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|Кайарга Берто
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Радомьяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
3
3
Краковия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Радомьяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
10
9
Краковия
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Радомьяк Радом
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
18
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
0
0%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
5
33%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
4
44%
3
23%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
19
17
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
7
37%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
4
21%
2
12%
76-90
Забито
31
27
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
3
10%
3
11%
1-15
5
16%
5
19%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
6
19%
6
22%
46-60
5
16%
4
15%
61-75
7
23%
7
26%
76-90
Пропущено
28
30
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
3
11%
2
7%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
3
11%
8
27%
31-45
7
25%
5
17%
46-60
4
14%
6
20%
61-75
8
29%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0
Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2
Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3
Результаты матчей
Краковия
Радомьяк Радом
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%
0
12 раз 44%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Краковия
Радомьяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
77
58
410
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
59
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1512
1017
819
225
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|5
|3
|52 - 19
|62
|2.
|27
|16
|8
|3
|44 - 29
|56
|3.
|27
|13
|8
|6
|38 - 25
|47
|4.
|27
|12
|8
|7
|42 - 39
|44
|5.
|28
|11
|8
|9
|33 - 26
|41
|6.
|27
|10
|8
|9
|32 - 31
|38
|7.
|1:0
|28
|10
|8
|10
|32 - 28
|38
|8.
|27
|10
|6
|11
|37 - 35
|36
|9.
|27
|10
|6
|11
|29 - 27
|36
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|0:1
|28
|9
|7
|12
|27 - 31
|34
|12.
|27
|7
|12
|8
|37 - 35
|33
|13.
|28
|8
|8
|12
|35 - 40
|32
|14.
|27
|8
|7
|12
|29 - 38
|31
|15.
|28
|8
|7
|13
|24 - 40
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|17.
|27
|7
|5
|15
|25 - 43
|26
|18.
|27
|4
|8
|15
|27 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|17 - 8
|25
|5.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|6.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|13.
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|14.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|15.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|18 - 12
|25
|2.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|14 - 14
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|12.
|1:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|15.
|13
|0
|10
|3
|12 - 16
|10
|16.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9