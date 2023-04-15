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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Краковия
1:0
Второй тайм: 60'
Радомьяк Радом
0'
1:0
19' Гол
Ракочи Михал
51' Желтая карточка
Ярошински Павел

Ход матча

19'
Ракочи Михал
(Takuto Oshima)
1:0
36'
 
Thabo Cele
Донис Христос
51'
Ярошински Павел
 
59'
 
Pedro Justiniano
Машаду Луиш
59'
 
Кайарга Берто
Roberto Alves
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Радомьяк Радом
3.10
4.10
9.00
Все Коэффициенты
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
5
Гицэ
Вирджил
22
Хосконен
Артту
25
Какабадзе
Отар
4
Ярошински
Павел
18
Takuto
Oshima
20
Karol
Knap
17
Бохнак
Матеуш
11
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
1
Gabriel
Kobylak
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
88
Рамуш
Франсишку
77
Донис
Христос
7
Семеду
Лисандру
10
Roberto
Alves
20
Машаду
Луиш
17
Роча
Леонардо
Краковия
3-4-2-1
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Радомьяк Радом

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:2
Э
0:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
54

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 7 0.25
Кялльман Беньямин 4 0.14
Patryk Makuch 4 (1) 0.14
Мишор Якуб 2 0.07
Бохнак Матеуш 2 0.07
Какабадзе Отар 1 0.04
Коноплянка Евгений 1 0.04
Атанасов Яни 1 0.04
Takuto Oshima 1 0.04
Югас Якуб 1 0.04
Хебо Матиас 1 0.04
Лосаж Флорьян 1 0.04
Karol Knap 1 (1) 0.04
Хосконен Артту 1 0.04
Родин Матай 1 0.04
Яблонски Давид 1 0.04
Гицэ Вирджил 1 0.04
Сиплак Михал 0 0
Балай Филип 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 4 0.14
Роча Леонардо 4 (1) 0.14
Roberto Alves 3 0.11
Нашименту Филипе 3 (3) 0.11
Машаду Луиш 3 0.11
Абрамович Давид 3 0.11
Mateusz Grzybek 2 0.07
Бранко Рафаэл 2 0.07
Семеду Лисандру 1 0.04
Michal Feliks 1 0.04
Майк Сестор 0 0
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 7 1
Takuto Oshima 6 1
Какабадзе Отар 6 0
Ярошински Павел 6 0
Сиплак Михал 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Югас Якуб 4 0
Ракочи Михал 4 0
Patryk Makuch 4 0
Атанасов Яни 2 1
Лосаж Флорьян 3 0
Коноплянка Евгений 2 0
Хебо Матиас 2 0
Кялльман Беньямин 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Немчикски Карол 2 0
Karol Knap 2 0
Родин Матай 1 0
Бохнак Матеуш 1 0
Мишор Якуб 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машаду Луиш 11 0
Бранко Рафаэл 9 1
Нашименту Филипе 8 0
Цихоцки Матеуш 5 1
Абрамович Давид 5 0
Pedro Justiniano 3 1
Roberto Alves 4 0
Мауридес Жуниор 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Леандро 2 0
Рамуш Франсишку 2 0
Кайарга Берто 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0

Результаты матчей

Краковия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Радомьяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
3
Краковия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Радомьяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

10
9
Краковия
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Радомьяк Радом
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
0
0%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
5
33%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
4
44%
3
23%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

19
17
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
7
37%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
4
21%
2
12%
76-90

Забито

31
27
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
3
10%
3
11%
1-15
5
16%
5
19%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
6
19%
6
22%
46-60
5
16%
4
15%
61-75
7
23%
7
26%
76-90

Пропущено

28
30
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
3
11%
2
7%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
3
11%
8
27%
31-45
7
25%
5
17%
46-60
4
14%
6
20%
61-75
8
29%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0
Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2
Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3

Результаты матчей

Краковия
Радомьяк Радом

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%
0
12 раз 44%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Краковия
Радомьяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
7
5
8
1.5
4
10
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
15
12
10
17
1.5
8
19
2
25
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 27 19 5 3 52 - 19 62
2.
Легия
 27 16 8 3 44 - 29 56
3.
Лех
 27 13 8 6 38 - 25 47
4.
Погонь Щецин
 27 12 8 7 42 - 39 44
5.
Варта Познань
 28 11 8 9 33 - 26 41
6.
Видзев Лодзь
 27 10 8 9 32 - 31 38
7.
Краковия
 1:0 28 10 8 10 32 - 28 38
8.
Висла Плоцк
 27 10 6 11 37 - 35 36
9.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 0:1 28 9 7 12 27 - 31 34
12.
Ягеллония
 27 7 12 8 37 - 35 33
13.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
14.
Корона Кельце
 27 8 7 12 29 - 38 31
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 27 7 5 15 25 - 43 26
18.
Медзь
 27 4 8 15 27 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Краковия
 1:0 14 7 4 3 17 - 8 25
5.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
6.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
7.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
8.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Варта Познань
 14 4 6 4 18 - 15 18
11.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
12.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
13.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
14.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 0:1 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Легия
 14 7 4 3 18 - 16 25
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 0:1 14 5 4 5 14 - 14 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
12.
Краковия
 1:0 14 3 4 7 15 - 20 13
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Ягеллония
 13 0 10 3 12 - 16 10
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Донис Христос уходит с поля. Thabo Cele выходит вместо него
  • 19'
    Takuto Oshima сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Радомьяк Радом
3.10
4.10
9.00
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Краковия
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