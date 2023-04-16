Тур: 28. Стадион: Millerntor Stadion.
0:2
Второй тайм: 49'
Ход матча
1'
0:1
25'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
26 Elias Saad
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
-
13 Бонга ТарсисНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Санкт-Паули
Айнтрахт Бр
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.88
0.43
Среднее время на гол
102
210
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.73
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
122
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|7
|0.25
|Ирвайн Джексон
|7
|0.25
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.18
|Хартель Марсель
|4
|0.14
|Салиакас Манолис
|3
|0.11
|Меткалф Коннор
|3
|0.11
|Медич Яков
|3
|0.11
|Смит Эрик
|2
|0.07
|Oladapo Afolayan
|2
|0.07
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Отто Давид
|1
|0.04
|Немет Давид
|1
|0.04
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|7
|0.25
|Ферай Иммануэль
|6
|0.21
|Лаубербах Лион
|4
|0.14
|Винтцаймер Мануэль
|3 (1)
|0.11
|Кауфманн Фабио
|3
|0.11
|Мультауп Маурице
|2
|0.07
|Виб Данило
|2
|0.07
|Донкор Антон
|2
|0.07
|Краусе Робин
|1
|0.04
|Николау Яннис
|1
|0.04
|Хеннинг Брайан
|1
|0.04
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Василь Никола
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|8
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Николау Яннис
|7
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Донкор Антон
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|Кауфманн Фабио
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Мультауп Маурице
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Hasan Kurucay
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Айнтрахт Бр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
11
Санкт-Паули
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Айнтрахт Бр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
21
17
Санкт-Паули
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
Айнтрахт Бр
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
63% (17)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
25
28
Голы по времени матча
Забито
19
12
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
16%
3
25%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
4
33%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Пропущено
8
28
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 13
1
13%
4
14%
1-15
1
13%
3
11%
16-30
1
13%
2
7%
31-45
2
25%
3
11%
46-60
1
13%
7
25%
61-75
2
25%
9
32%
76-90
Забито
23
19
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
3
13%
6
32%
61-75
5
22%
5
26%
76-90
Пропущено
19
17
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
21%
4
24%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
5
26%
2
12%
76-90
Забито
42
31
23 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
5
12%
4
13%
1-15
9
21%
2
6%
16-30
9
21%
3
10%
31-45
3
7%
7
23%
46-60
7
17%
8
26%
61-75
9
21%
7
23%
76-90
Пропущено
27
45
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 23
5
19%
8
18%
1-15
4
15%
6
13%
16-30
5
19%
3
7%
31-45
4
15%
6
13%
46-60
2
7%
11
24%
61-75
7
26%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Айнтрахт Бр
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
95
67
77
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
68
310
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
198
1215
1017
522
225
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|28
|17
|8
|3
|43 - 22
|59
|2.
|28
|15
|9
|4
|56 - 31
|54
|3.
|28
|16
|5
|7
|54 - 35
|53
|4.
|0:2
|28
|13
|8
|7
|41 - 30
|47
|5.
|28
|14
|4
|10
|54 - 34
|46
|6.
|0:0
|28
|13
|6
|9
|47 - 36
|45
|7.
|28
|11
|10
|7
|43 - 37
|43
|8.
|28
|10
|10
|8
|48 - 46
|40
|9.
|0:1
|28
|10
|6
|12
|43 - 43
|36
|10.
|28
|9
|9
|10
|39 - 41
|36
|11.
|28
|9
|7
|12
|37 - 43
|34
|12.
|1:0
|28
|9
|5
|14
|42 - 45
|32
|13.
|2:0
|28
|8
|8
|12
|34 - 44
|32
|14.
|28
|9
|5
|14
|37 - 49
|32
|15.
|28
|8
|6
|14
|24 - 41
|30
|16.
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|17.
|28
|7
|4
|17
|23 - 46
|25
|18.
|28
|6
|6
|16
|29 - 54
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|2.
|0:0
|14
|9
|5
|0
|24 - 9
|32
|3.
|14
|10
|0
|4
|38 - 16
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|5.
|0:2
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|6.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|7.
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|14
|6
|6
|2
|25 - 20
|24
|9.
|2:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|11.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|13 - 14
|20
|13.
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|14.
|14
|4
|6
|4
|14 - 20
|18
|15.
|1:0
|14
|5
|2
|7
|24 - 23
|17
|16.
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 27
|12
|18.
|14
|3
|1
|10
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|19 - 13
|27
|2.
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|24 - 25
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|6.
|0:2
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|7.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|8.
|14
|5
|2
|7
|23 - 31
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|10.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|11.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|18 - 22
|15
|12.
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|14
|3
|4
|7
|16 - 23
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|15.
|2:0
|14
|2
|5
|7
|15 - 27
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10