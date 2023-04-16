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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 29546
Санкт-Паули
1:2
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
0:1
1' Гол
Мультауп Маурице
0:2
25' Гол
Винтцаймер Мануэль
52' Желтая карточка
Хеннинг Брайан
1:2
85' Гол
Медич Яков
87' Желтая карточка
Elias Saad
90' Желтая карточка
Донкор Антон
90'+5
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Пакарада
Леарт
24
Меткалф
Коннор
13
Дашнер
Лукас
17
Oladapo
Afolayan
1
Хофманн
Роб-Торбен
15
Де
Медина
Натан
18
Бенкович
Филип
29
Hasan
Kurucay
7
Мультауп
Маурице
19
Донкор
Антон
6
Хеннинг
Брайан
4
Николау
Яннис
9
Винтцаймер
Мануэль
20
Лаубербах
Лион
14
Уджа
Энтони
Санкт-Паули
3-4-3
Айнтрахт Бр
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Айнтрахт Бр

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:2
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
5:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.88
0.43

Среднее время на гол

102
210

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.73

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
122

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашнер Лукас 7 0.25
Ирвайн Джексон 7 0.25
Эггештайн Йоханнес 5 0.18
Хартель Марсель 4 0.14
Медич Яков 4 0.14
Салиакас Манолис 3 0.11
Меткалф Коннор 3 0.11
Смит Эрик 2 0.07
Oladapo Afolayan 2 0.07
Пакарада Леарт 1 (1) 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Отто Давид 1 0.04
Немет Давид 1 0.04
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Байфус Марцель 0 0
Матанович Игорь 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 7 0.25
Ферай Иммануэль 6 0.21
Лаубербах Лион 4 0.14
Винтцаймер Мануэль 3 (1) 0.11
Кауфманн Фабио 3 0.11
Мультауп Маурице 2 0.07
Виб Данило 2 0.07
Донкор Антон 2 0.07
Краусе Робин 1 0.04
Николау Яннис 1 0.04
Хеннинг Брайан 1 0.04
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эндо Кейта 0 0
Ихорст Лук 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 7 0
Смит Эрик 4 0
Медич Яков 4 0
Дашнер Лукас 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Пакарада Леарт 3 0
Василь Никола 3 0
Отто Давид 3 0
Меткалф Коннор 3 0
Аремю Афииз 3 0
Матанович Игорь 3 0
Метс Кароль 2 0
Мауридес Жуниор 2 0
Oladapo Afolayan 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Джигала Адам 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Байфус Марцель 1 0
Elias Saad 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 8 0
Де Медина Натан 6 1
Николау Яннис 7 0
Маркс Ян-Хендрик 5 0
Донкор Антон 5 0
Ферай Иммануэль 5 0
Фейзич Ясмин 3 1
Хеннинг Брайан 4 0
Уджа Энтони 3 0
Кауфманн Фабио 3 0
Киевски Нико 3 0
Мультауп Маурице 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Эндо Кейта 2 0
Хофманн Роб-Торбен 2 0
Philipp Strompf 2 0
Декарли Сауло 1 0
Бенкович Филип 1 0
Винтцаймер Мануэль 1 0
Hasan Kurucay 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Бонга Тарсис 1 0
Виб Данило 1 0
Гехтер Линус 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Айнтрахт Бр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
11
Санкт-Паули
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Айнтрахт Бр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

21
17
Санкт-Паули
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
Айнтрахт Бр
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

26
28

Голы по времени матча

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
15%
4
29%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
5
25%
2
14%
76-90

Пропущено

10
29
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 14
2
20%
4
14%
1-15
2
20%
3
10%
16-30
1
10%
2
7%
31-45
2
20%
3
10%
46-60
1
10%
7
24%
61-75
2
20%
10
34%
76-90

Забито

23
19
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
3
13%
6
32%
61-75
5
22%
5
26%
76-90

Пропущено

19
17
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
21%
4
24%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
5
26%
2
12%
76-90

Забито

43
33
23 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
5
12%
5
15%
1-15
9
21%
3
9%
16-30
9
21%
3
9%
31-45
3
7%
7
21%
46-60
7
16%
8
24%
61-75
10
23%
7
21%
76-90

Пропущено

29
46
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 24
6
21%
8
17%
1-15
5
17%
6
13%
16-30
5
17%
3
7%
31-45
4
14%
6
13%
46-60
2
7%
11
24%
61-75
7
24%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Айнтрахт Бр

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
7
7
3
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
20
8
12
16
1.5
11
17
5
23
2.5
2
26
2
26
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 28 17 7 4 43 - 23 58
2.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
3.
Гамбург
 28 16 5 7 54 - 35 53
4.
Фортуна
 28 14 5 9 48 - 36 47
5.
Санкт-Паули
 28 13 8 7 42 - 30 47
6.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
7.
Кайзерслаутерн
 28 11 10 7 43 - 37 43
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 28 11 6 11 47 - 44 39
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Айнтрахт Бр
 28 8 8 12 34 - 45 32
13.
Магдебург
 28 9 5 14 37 - 49 32
14.
Нюрнберг
 28 8 6 14 24 - 41 30
15.
Арминия
 28 8 5 15 43 - 49 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 28 7 4 17 23 - 46 25
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
4.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
5.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
9.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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