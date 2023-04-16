Тур: 28. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29546
1:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолМультауп Маурице
0:2
25' ГолВинтцаймер Мануэль
52' Желтая карточкаХеннинг Брайан
1:2
85' ГолМедич Яков
87' Желтая карточкаElias Saad
90' Желтая карточкаДонкор Антон
90'+5
Ход матча
1'
0:1
25'
52'
85'
1:2
87'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
5 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
716 Количество передач 311
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
26 Elias Saad
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
-
13 Бонга ТарсисНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Санкт-Паули
Айнтрахт Бр
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.88
0.43
Среднее время на гол
102
210
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.73
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
122
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|7
|0.25
|Ирвайн Джексон
|7
|0.25
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.18
|Хартель Марсель
|4
|0.14
|Медич Яков
|4
|0.14
|Салиакас Манолис
|3
|0.11
|Меткалф Коннор
|3
|0.11
|Смит Эрик
|2
|0.07
|Oladapo Afolayan
|2
|0.07
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Отто Давид
|1
|0.04
|Немет Давид
|1
|0.04
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|7
|0.25
|Ферай Иммануэль
|6
|0.21
|Лаубербах Лион
|4
|0.14
|Винтцаймер Мануэль
|3 (1)
|0.11
|Кауфманн Фабио
|3
|0.11
|Мультауп Маурице
|2
|0.07
|Виб Данило
|2
|0.07
|Донкор Антон
|2
|0.07
|Краусе Робин
|1
|0.04
|Николау Яннис
|1
|0.04
|Хеннинг Брайан
|1
|0.04
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Василь Никола
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Elias Saad
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|8
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Николау Яннис
|7
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Донкор Антон
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Кауфманн Фабио
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Мультауп Маурице
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Hasan Kurucay
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Айнтрахт Бр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
11
Санкт-Паули
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Айнтрахт Бр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
21
17
Санкт-Паули
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
Айнтрахт Бр
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
26
28
Голы по времени матча
Забито
20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
15%
4
29%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
5
25%
2
14%
76-90
Пропущено
10
29
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 14
2
20%
4
14%
1-15
2
20%
3
10%
16-30
1
10%
2
7%
31-45
2
20%
3
10%
46-60
1
10%
7
24%
61-75
2
20%
10
34%
76-90
Забито
23
19
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
3
13%
6
32%
61-75
5
22%
5
26%
76-90
Пропущено
19
17
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
21%
4
24%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
5
26%
2
12%
76-90
Забито
43
33
23 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
5
12%
5
15%
1-15
9
21%
3
9%
16-30
9
21%
3
9%
31-45
3
7%
7
21%
46-60
7
16%
8
24%
61-75
10
23%
7
21%
76-90
Пропущено
29
46
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 24
6
21%
8
17%
1-15
5
17%
6
13%
16-30
5
17%
3
7%
31-45
4
14%
6
13%
46-60
2
7%
11
24%
61-75
7
24%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Айнтрахт Бр
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
68
77
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
410
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
208
1216
1117
523
226
226
127
127
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10