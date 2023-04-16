Тур: 28. Стадион: Эсприт-Арена.
Ход матча
23'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Обердорф ТимПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Elione Neto
-
39 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Фортуна
Дармштадт
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
67
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|12 (3)
|0.43
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.21
|Аппелькамп Синта
|5
|0.18
|Клаус Феликс
|4
|0.14
|Петерсон Кристофер
|3
|0.11
|Ийоха Эммануэль
|3
|0.11
|Циммерман Маттиас
|2
|0.07
|Кларер Кристоф
|2
|0.07
|Обердорф Тим
|2
|0.07
|Зоботка Марсель
|2
|0.07
|Карбовник Михал
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Танака Ао
|1
|0.04
|Jona Niemiec
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|8
|0.29
|Ману Брайдон
|6
|0.21
|Хонзак Матиас
|4
|0.14
|Пфайффер Патрик
|4
|0.14
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.11
|Мелем Марвин
|3
|0.11
|Стожилкович Филип
|3
|0.11
|Бадер Маттиас
|2
|0.07
|Ронштадт Франк
|2
|0.07
|Карич Эмир
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Холланд Фабиан
|1
|0.04
|Мюллер Янник
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковнацки Давид
|8
|0
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Де Вейс Йорди
|5
|1
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Карбовник Михал
|4
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|8
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Титц Филлип
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Сейдель Аарон
|2
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Дармштадт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
7
5
Фортуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Дармштадт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
0
Волевые поражения
16
24
Фортуна
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Дармштадт
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
4
Волевые поражения
23
29
Голы по времени матча
Забито
30
18
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
5
17%
4
22%
1-15
8
27%
2
11%
16-30
1
3%
1
6%
31-45
2
7%
5
28%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
8
27%
6
33%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
17%
6
43%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 13
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
6
32%
3
13%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Пропущено
22
9
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
4
18%
1
11%
16-30
3
14%
3
33%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
5
23%
2
22%
76-90
Забито
49
42
21 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 19
5 Не забивали 3
7
14%
9
21%
1-15
10
20%
6
14%
16-30
4
8%
5
12%
31-45
8
16%
8
19%
46-60
9
18%
4
10%
61-75
11
22%
10
24%
76-90
Пропущено
34
23
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 17
2
6%
3
13%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
8
24%
1
4%
46-60
6
18%
5
22%
61-75
7
21%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1
Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2
Дармштадт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0
Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0
Результаты матчей
Фортуна
Дармштадт
Точный счет
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
5
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
10 раз 37%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
86
58
113
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
68
58
113
211
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
252
1512
1314
621
324
324
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|28
|17
|8
|3
|43 - 22
|59
|2.
|28
|15
|9
|4
|56 - 31
|54
|3.
|28
|16
|5
|7
|54 - 35
|53
|4.
|0:2
|28
|13
|8
|7
|41 - 30
|47
|5.
|28
|14
|4
|10
|54 - 34
|46
|6.
|0:0
|28
|13
|6
|9
|47 - 36
|45
|7.
|28
|11
|10
|7
|43 - 37
|43
|8.
|28
|10
|10
|8
|48 - 46
|40
|9.
|0:1
|28
|10
|6
|12
|43 - 43
|36
|10.
|28
|9
|9
|10
|39 - 41
|36
|11.
|28
|9
|7
|12
|37 - 43
|34
|12.
|1:0
|28
|9
|5
|14
|42 - 45
|32
|13.
|2:0
|28
|8
|8
|12
|34 - 44
|32
|14.
|28
|9
|5
|14
|37 - 49
|32
|15.
|28
|8
|6
|14
|24 - 41
|30
|16.
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|17.
|28
|7
|4
|17
|23 - 46
|25
|18.
|28
|6
|6
|16
|29 - 54
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|2.
|0:0
|14
|9
|5
|0
|24 - 9
|32
|3.
|14
|10
|0
|4
|38 - 16
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|5.
|0:2
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|6.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|7.
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|14
|6
|6
|2
|25 - 20
|24
|9.
|2:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|11.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|13 - 14
|20
|13.
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|14.
|14
|4
|6
|4
|14 - 20
|18
|15.
|1:0
|14
|5
|2
|7
|24 - 23
|17
|16.
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 27
|12
|18.
|14
|3
|1
|10
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|19 - 13
|27
|2.
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|24 - 25
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|6.
|0:2
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|7.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|8.
|14
|5
|2
|7
|23 - 31
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|10.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|11.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|18 - 22
|15
|12.
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|14
|3
|4
|7
|16 - 23
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|15.
|2:0
|14
|2
|5
|7
|15 - 27
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10