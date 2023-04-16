Тур: 28. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 30179
0'
23' Желтая карточкаИйоха Эммануэль
1:0
51' ГолИйоха Эммануэль
80' Желтая карточкаРидель Клеменс
87' Желтая карточкаТитц Филлип
90' Желтая карточкаСейдель Аарон
90'+6
Ход матча
23'
51'
80'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 17
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 13
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
337 Количество передач 450
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Обердорф ТимПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Elione Neto
-
39 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Фортуна
Дармштадт
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
67
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|12 (3)
|0.43
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.21
|Аппелькамп Синта
|5
|0.18
|Клаус Феликс
|4
|0.14
|Ийоха Эммануэль
|4
|0.14
|Петерсон Кристофер
|3
|0.11
|Циммерман Маттиас
|2
|0.07
|Кларер Кристоф
|2
|0.07
|Обердорф Тим
|2
|0.07
|Зоботка Марсель
|2
|0.07
|Карбовник Михал
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Танака Ао
|1
|0.04
|Jona Niemiec
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|8
|0.29
|Ману Брайдон
|6
|0.21
|Хонзак Матиас
|4
|0.14
|Пфайффер Патрик
|4
|0.14
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.11
|Мелем Марвин
|3
|0.11
|Стожилкович Филип
|3
|0.11
|Бадер Маттиас
|2
|0.07
|Ронштадт Франк
|2
|0.07
|Карич Эмир
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Холланд Фабиан
|1
|0.04
|Мюллер Янник
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковнацки Давид
|8
|0
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Де Вейс Йорди
|5
|1
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Карбовник Михал
|4
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|8
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Сейдель Аарон
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Дармштадт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
7
5
Фортуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Дармштадт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
0
Волевые поражения
16
24
Фортуна
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Дармштадт
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
19
4
Волевые поражения
23
29
Голы по времени матча
Забито
31
18
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
5
16%
4
22%
1-15
8
26%
2
11%
16-30
1
3%
1
6%
31-45
3
10%
5
28%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
26%
6
33%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
17%
6
40%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
6
32%
3
13%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Пропущено
22
9
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
4
18%
1
11%
16-30
3
14%
3
33%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
5
23%
2
22%
76-90
Забито
50
42
21 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 19
5 Не забивали 4
7
14%
9
21%
1-15
10
20%
6
14%
16-30
4
8%
5
12%
31-45
9
18%
8
19%
46-60
9
18%
4
10%
61-75
11
22%
10
24%
76-90
Пропущено
34
24
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 18
2
6%
3
13%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
8
24%
2
8%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
7
21%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1
Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2
Дармштадт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0
Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0
Результаты матчей
Фортуна
Дармштадт
Точный счет
2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
10 раз 36%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
86
59
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
59
113
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
253
1513
1315
622
325
325
226
127
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10