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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 30179
Фортуна
1:0
Конец матча
Дармштадт
0'
23' Желтая карточка
Ийоха Эммануэль
1:0
51' Гол
Ийоха Эммануэль
80' Желтая карточка
Ридель Клеменс
87' Желтая карточка
Титц Филлип
90' Желтая карточка
Сейдель Аарон
90'+6

Ход матча

23'
Ийоха Эммануэль
 
51'
Ийоха Эммануэль
(Ковнацки Давид)
1:0
61'
Хеннингс Роувен
Гинчек Даниэль
 
71'
Николя Гавори
Ийоха Эммануэль
 
71'
Де Вейс Йорди
Клаус Феликс
 
80'
 
Ридель Клеменс
83'
 
Пфайффер Патрик
Ридель Клеменс
83'
 
Хонзак Матиас
Стожилкович Филип
83'
 
Сейдель Аарон
Шнелльхардт Фабиан
87'
 
Титц Филлип
88'
 
Беннеттс Кинан
Ману Брайдон
90'
 
Сейдель Аарон
90'
Jona Niemiec
Карбовник Михал
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 17
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 13
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 337 Количество передач 450
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
31
Зоботка
Марсель
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
9
Ковнацки
Давид
19
Ийоха
Эммануэль
10
Гинчек
Даниэль
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
19
Карич
Эмир
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
9
Титц
Филлип
40
Стожилкович
Филип
7
Ману
Брайдон
Фортуна
4-2-3-1
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Фортуна
Дармштадт

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
1:3
Б2
1:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:4

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
67

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 12 (3) 0.43
Хеннингс Роувен 6 (2) 0.21
Аппелькамп Синта 5 0.18
Клаус Феликс 4 0.14
Ийоха Эммануэль 4 0.14
Петерсон Кристофер 3 0.11
Циммерман Маттиас 2 0.07
Кларер Кристоф 2 0.07
Обердорф Тим 2 0.07
Зоботка Марсель 2 0.07
Карбовник Михал 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Николя Гавори 1 0.04
Танака Ао 1 0.04
Jona Niemiec 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Хендрикс Йоррит 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 8 0.29
Ману Брайдон 6 0.21
Хонзак Матиас 4 0.14
Пфайффер Патрик 4 0.14
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.11
Мелем Марвин 3 0.11
Стожилкович Филип 3 0.11
Бадер Маттиас 2 0.07
Ронштадт Франк 2 0.07
Карич Эмир 2 0.07
Вильхельмссон Оскар 2 0.07
Холланд Фабиан 1 0.04
Мюллер Янник 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Шуэн Марсель 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковнацки Давид 8 0
Зоботка Марсель 6 1
Де Вейс Йорди 5 1
Кларер Кристоф 6 0
Хеннингс Роувен 5 0
Хендрикс Йоррит 5 0
Клаус Феликс 4 0
Карбовник Михал 4 0
Хоффманн Андре 3 0
Николя Гавори 3 0
Петерсон Кристофер 3 0
Обердорф Тим 3 0
Гинчек Даниэль 2 0
Циммерман Маттиас 2 0
Ийоха Эммануэль 2 0
Танака Ао 2 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 10 0
Мелем Марвин 8 0
Пфайффер Патрик 6 1
Мюллер Янник 4 0
Титц Филлип 4 0
Карич Эмир 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Кемпе Тобиас 3 0
Шнелльхардт Фабиан 3 0
Шуэн Марсель 3 0
Циммерман Кристоф 3 0
Сейдель Аарон 3 0
Ману Брайдон 3 0
Вильхельмссон Оскар 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Стожилкович Филип 1 0

Результаты матчей

Фортуна
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Дармштадт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

7
5
Фортуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Дармштадт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
0

Волевые поражения

16
24
Фортуна
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Дармштадт
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

19
4

Волевые поражения

23
29

Голы по времени матча

Забито

31
18
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
5
16%
4
22%
1-15
8
26%
2
11%
16-30
1
3%
1
6%
31-45
3
10%
5
28%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
26%
6
33%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
17%
6
40%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
6
32%
3
13%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Пропущено

22
9
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
4
18%
1
11%
16-30
3
14%
3
33%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
5
23%
2
22%
76-90

Забито

50
42
21 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 19
5 Не забивали 4
7
14%
9
21%
1-15
10
20%
6
14%
16-30
4
8%
5
12%
31-45
9
18%
8
19%
46-60
9
18%
4
10%
61-75
11
22%
10
24%
76-90

Пропущено

34
24
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 18
2
6%
3
13%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
8
24%
2
8%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
7
21%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1
Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2
Дармштадт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0
Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0

Результаты матчей

Фортуна
Дармштадт

Точный счет

2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
10 раз 36%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
1.5
8
6
5
9
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
25
3
15
13
1.5
13
15
6
22
2.5
3
25
3
25
3.5
2
26
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 28 17 7 4 43 - 23 58
2.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
3.
Гамбург
 28 16 5 7 54 - 35 53
4.
Фортуна
 28 14 5 9 48 - 36 47
5.
Санкт-Паули
 28 13 8 7 42 - 30 47
6.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
7.
Кайзерслаутерн
 28 11 10 7 43 - 37 43
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 28 11 6 11 47 - 44 39
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Айнтрахт Бр
 28 8 8 12 34 - 45 32
13.
Магдебург
 28 9 5 14 37 - 49 32
14.
Нюрнберг
 28 8 6 14 24 - 41 30
15.
Арминия
 28 8 5 15 43 - 49 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 28 7 4 17 23 - 46 25
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
4.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
5.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
9.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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