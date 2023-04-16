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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Карлсруэ
0:1
Второй тайм: 49'
Арминия
0'
0:1
9' Пенальти
Хак Робин

Ход матча

9'
0:1
Хак Робин

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Арминия
6.00
3.81
3.75
Все Коэффициенты
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
22
Кобальд
Кристоф
15
Амброзиус
Стефан
16
Хайзе
Филип
6
Йенсен
Леон
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
19
Зивзивадзе
Буду
14
Кауфманн
Миккель
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
6
Хюсинг
Оливер
4
Якель
Фредерик
5
Ощипка
Бастиан
14
Консбрух
Джомейн
19
Притль
Мануэль
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
21
Хак
Робин
Карлсруэ
4-4-2
Арминия
4-3-3

История личных встреч

Карлсруэ
Арминия

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

19 матчей

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
3:3
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
3:1
Б3
0:0
Б3
1:0
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:1
Б
0:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
0.9

Среднее время на гол

73
100

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.11
0.95

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
95

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 10 0.36
Ванитцек Марвин 8 (3) 0.29
Кауфманн Миккель 7 0.25
Небель Пауль 3 0.11
Йенсен Леон 3 0.11
Гондорф Жером 2 0.07
Рапп Симоне 2 0.07
Хайзе Филип 2 0.07
Батмаз Малик 2 0.07
Юнг Себастьян 1 0.04
Брайтхаупт Тим 1 0.04
Франке Марсель 1 0.04
Куэто Лукас 1 0.04
Аразе Кельвин 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 10 (3) 0.36
Серра Янни 6 0.21
Окугава Масая 5 0.18
Клос Фабиан 5 0.18
Ласм Бриан 4 0.14
Консбрух Джомейн 2 0.07
Василиадис Себастиан 2 0.07
Ощипка Бастиан 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Притль Мануэль 1 0.04
Хюсинг Оливер 1 0.04
Андраде Андреас 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Канурич Беньямин 1 0.04
Ржатковски Марк 0 0
Клюнтер Лукас 0 0
Лепиница Иван 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франке Марсель 9 1
Амброзиус Стефан 6 1
Гондорф Жером 5 1
Небель Пауль 6 0
Хайзе Филип 4 0
Кауфманн Миккель 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Йенсен Леон 3 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Куэто Лукас 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Батмаз Малик 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 8 0
Василиадис Себастиан 6 0
Хак Робин 6 0
Рамос Гильерме 5 0
Клюнтер Лукас 3 1
Ласм Бриан 3 1
Ощипка Бастиан 4 0
Ржатковски Марк 4 0
Фрайсль Мартин 3 0
Консбрух Джомейн 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Клос Фабиан 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Андраде Андреас 2 0
Окугава Масая 2 0
Капино Стефанос 1 0
Притль Мануэль 1 0
Белло Джордж 1 0
Канурич Беньямин 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Арминия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

10
9
Карлсруэ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Арминия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
14

Волевые поражения

16
20
Карлсруэ
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Арминия
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
17

Волевые поражения

26
29

Голы по времени матча

Забито

26
17
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
8%
5
29%
29%
1-15
7
27%
2
12%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
5
19%
3
18%
76-90

Пропущено

20
22
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
20%
5
23%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
4
20%
4
18%
76-90

Забито

19
24
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
5
26%
2
8%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
3
16%
5
21%
61-75
1
5%
6
25%
76-90

Пропущено

20
23
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
5
25%
11
48%
46-60
6
30%
4
17%
61-75
4
20%
3
13%
76-90

Забито

45
41
26 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
7
16%
7
17%
1-15
11
24%
6
15%
16-30
8
18%
7
17%
31-45
5
11%
7
17%
46-60
8
18%
5
12%
61-75
6
13%
9
22%
76-90

Пропущено

40
45
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 25
4
10%
6
13%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
9
23%
5
11%
31-45
7
18%
13
29%
46-60
9
23%
8
18%
61-75
8
20%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2
Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2 Виктория Кёльн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4
Арминия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2
Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Арминия

Точный счет

0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Арминия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
8
6
4
10
2.5
4
10
2
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
4
9
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
20
7
12
15
1.5
12
15
6
21
2.5
7
20
3
24
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 28 17 8 3 43 - 22 59
2.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
3.
Гамбург
 28 16 5 7 54 - 35 53
4.
Санкт-Паули
 0:2 28 13 8 7 41 - 30 47
5.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
6.
Фортуна
 0:0 28 13 6 9 47 - 36 45
7.
Кайзерслаутерн
 28 11 10 7 43 - 37 43
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 0:1 28 10 6 12 43 - 43 36
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Арминия
 1:0 28 9 5 14 42 - 45 32
13.
Айнтрахт Бр
 2:0 28 8 8 12 34 - 44 32
14.
Магдебург
 28 9 5 14 37 - 49 32
15.
Нюрнберг
 28 8 6 14 24 - 41 30
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 28 7 4 17 23 - 46 25
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 0:0 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
4.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
5.
Санкт-Паули
 0:2 14 8 5 1 20 - 9 29
6.
Фортуна
 0:0 14 8 4 2 28 - 14 28
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
9.
Айнтрахт Бр
 2:0 14 6 3 5 19 - 17 21
10.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
11.
Карлсруэ
 0:1 15 6 3 6 24 - 23 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 1:0 14 5 2 7 24 - 23 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 14 8 3 3 19 - 13 27
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 0:2 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Фортуна
 0:0 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 0:1 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Арминия
 1:0 14 4 3 7 18 - 22 15
12.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
13.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 2:0 14 2 5 7 15 - 27 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Хак Робин из команды Арминия забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Арминия
6.00
3.81
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Карлсруэ 0:1 Арминия онлайн

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Арминия
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