Тур: 28. Стадион: BBBank Wildpark.
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
21
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Tim Rossmann
-
29 Max Weiss
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
История личных встреч
Карлсруэ
Арминия
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
19 матчей
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
0.9
Среднее время на гол
73
100
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.11
0.95
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
95
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|10
|0.36
|Ванитцек Марвин
|8 (3)
|0.29
|Кауфманн Миккель
|7
|0.25
|Небель Пауль
|3
|0.11
|Йенсен Леон
|3
|0.11
|Гондорф Жером
|2
|0.07
|Рапп Симоне
|2
|0.07
|Хайзе Филип
|2
|0.07
|Батмаз Малик
|2
|0.07
|Юнг Себастьян
|1
|0.04
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.04
|Франке Марсель
|1
|0.04
|Куэто Лукас
|1
|0.04
|Аразе Кельвин
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|10 (3)
|0.36
|Серра Янни
|6
|0.21
|Окугава Масая
|5
|0.18
|Клос Фабиан
|5
|0.18
|Ласм Бриан
|4
|0.14
|Консбрух Джомейн
|2
|0.07
|Василиадис Себастиан
|2
|0.07
|Ощипка Бастиан
|1
|0.04
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Притль Мануэль
|1
|0.04
|Хюсинг Оливер
|1
|0.04
|Андраде Андреас
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Канурич Беньямин
|1
|0.04
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|9
|1
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Гондорф Жером
|5
|1
|Небель Пауль
|6
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Кауфманн Миккель
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Йенсен Леон
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|8
|0
|Василиадис Себастиан
|6
|0
|Хак Робин
|6
|0
|Рамос Гильерме
|5
|0
|Клюнтер Лукас
|3
|1
|Ласм Бриан
|3
|1
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|Ржатковски Марк
|4
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Консбрух Джомейн
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Клос Фабиан
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Канурич Беньямин
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Арминия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
10
9
Карлсруэ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Арминия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
14
Волевые поражения
16
20
Карлсруэ
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Арминия
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
17
Волевые поражения
26
29
Голы по времени матча
Забито
26
17
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
8%
5
29%
29%
1-15
7
27%
2
12%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
5
19%
3
18%
76-90
Пропущено
20
22
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
20%
5
23%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
4
20%
4
18%
76-90
Забито
19
24
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
5
26%
2
8%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
3
16%
5
21%
61-75
1
5%
6
25%
76-90
Пропущено
20
23
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
5
25%
11
48%
46-60
6
30%
4
17%
61-75
4
20%
3
13%
76-90
Забито
45
41
26 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
7
16%
7
17%
1-15
11
24%
6
15%
16-30
8
18%
7
17%
31-45
5
11%
7
17%
46-60
8
18%
5
12%
61-75
6
13%
9
22%
76-90
Пропущено
40
45
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 25
4
10%
6
13%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
9
23%
5
11%
31-45
7
18%
13
29%
46-60
9
23%
8
18%
61-75
8
20%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2
Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2 Виктория Кёльн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4
Арминия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2
Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0
Результаты матчей
Карлсруэ
Арминия
Точный счет
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Арминия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
77
86
410
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
58
49
211
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
207
1215
1215
621
720
324
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|28
|17
|8
|3
|43 - 22
|59
|2.
|28
|15
|9
|4
|56 - 31
|54
|3.
|28
|16
|5
|7
|54 - 35
|53
|4.
|0:2
|28
|13
|8
|7
|41 - 30
|47
|5.
|28
|14
|4
|10
|54 - 34
|46
|6.
|0:0
|28
|13
|6
|9
|47 - 36
|45
|7.
|28
|11
|10
|7
|43 - 37
|43
|8.
|28
|10
|10
|8
|48 - 46
|40
|9.
|0:1
|28
|10
|6
|12
|43 - 43
|36
|10.
|28
|9
|9
|10
|39 - 41
|36
|11.
|28
|9
|7
|12
|37 - 43
|34
|12.
|1:0
|28
|9
|5
|14
|42 - 45
|32
|13.
|2:0
|28
|8
|8
|12
|34 - 44
|32
|14.
|28
|9
|5
|14
|37 - 49
|32
|15.
|28
|8
|6
|14
|24 - 41
|30
|16.
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|17.
|28
|7
|4
|17
|23 - 46
|25
|18.
|28
|6
|6
|16
|29 - 54
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|2.
|0:0
|14
|9
|5
|0
|24 - 9
|32
|3.
|14
|10
|0
|4
|38 - 16
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|5.
|0:2
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|6.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|7.
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|14
|6
|6
|2
|25 - 20
|24
|9.
|2:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|11.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|13 - 14
|20
|13.
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|14.
|14
|4
|6
|4
|14 - 20
|18
|15.
|1:0
|14
|5
|2
|7
|24 - 23
|17
|16.
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 27
|12
|18.
|14
|3
|1
|10
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|19 - 13
|27
|2.
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|24 - 25
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|6.
|0:2
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|7.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|8.
|14
|5
|2
|7
|23 - 31
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|10.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|11.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|18 - 22
|15
|12.
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|14
|3
|4
|7
|16 - 23
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|15.
|2:0
|14
|2
|5
|7
|15 - 27
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10