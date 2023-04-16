Тур: 28. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 21056
0'
0:1
9' ПенальтиХак Робин
53' Желтая карточкаЙенсен Леон
60' Желтая карточкаКауфманн Миккель
1:1
63' ГолРапп Симоне
2:1
70' ПенальтиВанитцек Марвин
3:1
75' ГолКауфманн Миккель
75' Желтая карточкаКлос Фабиан
3:2
80' ГолЛасм Бриан
4:2
83' ГолВанитцек Марвин
89' Желтая карточкаВанитцек Марвин
90'+6
Ход матча
9'
0:1
53'
60'
63'
1:1
70'
2:1
75'
75'
80'
3:2
83'
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 17
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
416 Количество передач 307
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
21
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Tim Rossmann
-
29 Max Weiss
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
История личных встреч
Карлсруэ
Арминия
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
19 матчей
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
0.9
Среднее время на гол
73
100
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.11
0.95
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
95
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|10 (4)
|0.36
|Шлойзенер Фабиан
|10
|0.36
|Кауфманн Миккель
|8
|0.29
|Небель Пауль
|3
|0.11
|Рапп Симоне
|3
|0.11
|Йенсен Леон
|3
|0.11
|Гондорф Жером
|2
|0.07
|Хайзе Филип
|2
|0.07
|Батмаз Малик
|2
|0.07
|Юнг Себастьян
|1
|0.04
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.04
|Франке Марсель
|1
|0.04
|Куэто Лукас
|1
|0.04
|Брозински Даниэль
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|10 (3)
|0.36
|Серра Янни
|6
|0.21
|Окугава Масая
|5
|0.18
|Клос Фабиан
|5
|0.18
|Ласм Бриан
|5
|0.18
|Консбрух Джомейн
|2
|0.07
|Василиадис Себастиан
|2
|0.07
|Ощипка Бастиан
|1
|0.04
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Притль Мануэль
|1
|0.04
|Хюсинг Оливер
|1
|0.04
|Андраде Андреас
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Канурич Беньямин
|1
|0.04
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|9
|1
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Гондорф Жером
|5
|1
|Небель Пауль
|6
|0
|Кауфманн Миккель
|5
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Ванитцек Марвин
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|8
|0
|Василиадис Себастиан
|6
|0
|Хак Робин
|6
|0
|Рамос Гильерме
|5
|0
|Клюнтер Лукас
|3
|1
|Ласм Бриан
|3
|1
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|Ржатковски Марк
|4
|0
|Клос Фабиан
|3
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Консбрух Джомейн
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Канурич Беньямин
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Арминия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
10
11
Карлсруэ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Арминия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
14
Волевые поражения
16
20
Карлсруэ
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Арминия
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
22
17
Волевые поражения
26
31
Голы по времени матча
Забито
30
19
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
7%
6
32%
1-15
7
23%
2
11%
16-30
6
20%
3
16%
31-45
1
3%
4
21%
46-60
8
27%
0
0%
61-75
6
20%
4
21%
76-90
Пропущено
22
26
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
23%
5
19%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
3
14%
7
27%
61-75
5
23%
5
19%
76-90
Забито
19
24
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
5
26%
2
8%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
3
16%
5
21%
61-75
1
5%
6
25%
76-90
Пропущено
20
23
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
5
25%
11
48%
46-60
6
30%
4
17%
61-75
4
20%
3
13%
76-90
Забито
49
43
26 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
7
14%
8
19%
1-15
11
22%
6
14%
16-30
8
16%
7
16%
31-45
5
10%
7
16%
46-60
11
22%
5
12%
61-75
7
14%
10
23%
76-90
Пропущено
42
49
17 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 26
5
12%
6
12%
1-15
3
7%
6
12%
16-30
9
21%
5
10%
31-45
7
17%
13
27%
46-60
9
21%
11
22%
61-75
9
21%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2
Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2 Виктория Кёльн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4
Арминия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2
Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0
Результаты матчей
Карлсруэ
Арминия
Точный счет
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Арминия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
87
86
510
410
312
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
58
59
211
311
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
217
1315
1315
721
721
424
226
127
127
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10