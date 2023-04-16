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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 21056
Карлсруэ
4:2
Конец матча
Арминия
0'
0:1
9' Пенальти
Хак Робин
53' Желтая карточка
Йенсен Леон
60' Желтая карточка
Кауфманн Миккель
1:1
63' Гол
Рапп Симоне
2:1
70' Пенальти
Ванитцек Марвин
3:1
75' Гол
Кауфманн Миккель
75' Желтая карточка
Клос Фабиан
3:2
80' Гол
Ласм Бриан
4:2
83' Гол
Ванитцек Марвин
89' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Хак Робин
53'
Йенсен Леон
 
60'
Кауфманн Миккель
 
62'
Рапп Симоне
Зивзивадзе Буду
 
62'
Куэто Лукас
Йенсен Леон
 
63'
Рапп Симоне
(Ванитцек Марвин)
1:1
70'
Ванитцек Марвин
2:1
71'
 
Василиадис Себастиан
Консбрух Джомейн
71'
 
Корбяну Теодор
Хак Робин
71'
Брозински Даниэль
Хайзе Филип
 
75'
Кауфманн Миккель
(Ванитцек Марвин)
3:1
75'
 
Клос Фабиан
77'
 
Ласм Бриан
Ржатковски Марк
80'
3:2
Ласм Бриан
83'
Ванитцек Марвин
(Брозински Даниэль)
4:2
84'
 
Белло Джордж
Ощипка Бастиан
85'
Гордон Даниэль
Кауфманн Миккель
 
85'
Tim Rossmann
Небель Пауль
 
85'
 
Серра Янни
Клос Фабиан
89'
Ванитцек Марвин
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 17
  • 8 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 416 Количество передач 307
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
22
Кобальд
Кристоф
15
Амброзиус
Стефан
16
Хайзе
Филип
6
Йенсен
Леон
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
19
Зивзивадзе
Буду
14
Кауфманн
Миккель
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
6
Хюсинг
Оливер
4
Якель
Фредерик
5
Ощипка
Бастиан
14
Консбрух
Джомейн
19
Притль
Мануэль
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
21
Хак
Робин
Карлсруэ
4-4-2
Арминия
4-3-3

История личных встреч

Карлсруэ
Арминия

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

19 матчей

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
3:3
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
3:1
Б3
0:0
Б3
1:0
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:1
Б
0:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
0.9

Среднее время на гол

73
100

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.11
0.95

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
95

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 10 (4) 0.36
Шлойзенер Фабиан 10 0.36
Кауфманн Миккель 8 0.29
Небель Пауль 3 0.11
Рапп Симоне 3 0.11
Йенсен Леон 3 0.11
Гондорф Жером 2 0.07
Хайзе Филип 2 0.07
Батмаз Малик 2 0.07
Юнг Себастьян 1 0.04
Брайтхаупт Тим 1 0.04
Франке Марсель 1 0.04
Куэто Лукас 1 0.04
Брозински Даниэль 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 10 (3) 0.36
Серра Янни 6 0.21
Окугава Масая 5 0.18
Клос Фабиан 5 0.18
Ласм Бриан 5 0.18
Консбрух Джомейн 2 0.07
Василиадис Себастиан 2 0.07
Ощипка Бастиан 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Притль Мануэль 1 0.04
Хюсинг Оливер 1 0.04
Андраде Андреас 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Канурич Беньямин 1 0.04
Ржатковски Марк 0 0
Клюнтер Лукас 0 0
Лепиница Иван 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франке Марсель 9 1
Амброзиус Стефан 6 1
Гондорф Жером 5 1
Небель Пауль 6 0
Кауфманн Миккель 5 0
Хайзе Филип 4 0
Йенсен Леон 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Ванитцек Марвин 3 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Куэто Лукас 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Батмаз Малик 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 8 0
Василиадис Себастиан 6 0
Хак Робин 6 0
Рамос Гильерме 5 0
Клюнтер Лукас 3 1
Ласм Бриан 3 1
Ощипка Бастиан 4 0
Ржатковски Марк 4 0
Клос Фабиан 3 0
Фрайсль Мартин 3 0
Консбрух Джомейн 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Хюсинг Оливер 2 0
Андраде Андреас 2 0
Окугава Масая 2 0
Капино Стефанос 1 0
Притль Мануэль 1 0
Белло Джордж 1 0
Канурич Беньямин 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Арминия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

10
11
Карлсруэ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Арминия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
14

Волевые поражения

16
20
Карлсруэ
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Арминия
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

22
17

Волевые поражения

26
31

Голы по времени матча

Забито

30
19
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
7%
6
32%
1-15
7
23%
2
11%
16-30
6
20%
3
16%
31-45
1
3%
4
21%
46-60
8
27%
0
0%
61-75
6
20%
4
21%
76-90

Пропущено

22
26
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
23%
5
19%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
3
14%
7
27%
61-75
5
23%
5
19%
76-90

Забито

19
24
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
5
26%
2
8%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
3
16%
5
21%
61-75
1
5%
6
25%
76-90

Пропущено

20
23
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
5
25%
11
48%
46-60
6
30%
4
17%
61-75
4
20%
3
13%
76-90

Забито

49
43
26 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
7
14%
8
19%
1-15
11
22%
6
14%
16-30
8
16%
7
16%
31-45
5
10%
7
16%
46-60
11
22%
5
12%
61-75
7
14%
10
23%
76-90

Пропущено

42
49
17 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 26
5
12%
6
12%
1-15
3
7%
6
12%
16-30
9
21%
5
10%
31-45
7
17%
13
27%
46-60
9
21%
11
22%
61-75
9
21%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2
Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2 Виктория Кёльн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4
Арминия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2
Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Арминия

Точный счет

4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Арминия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
8
6
5
10
2.5
4
10
3
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
5
9
2
11
2.5
3
11
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
21
7
13
15
1.5
13
15
7
21
2.5
7
21
4
24
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 28 17 7 4 43 - 23 58
2.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
3.
Гамбург
 28 16 5 7 54 - 35 53
4.
Фортуна
 28 14 5 9 48 - 36 47
5.
Санкт-Паули
 28 13 8 7 42 - 30 47
6.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
7.
Кайзерслаутерн
 28 11 10 7 43 - 37 43
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 28 11 6 11 47 - 44 39
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Айнтрахт Бр
 28 8 8 12 34 - 45 32
13.
Магдебург
 28 9 5 14 37 - 49 32
14.
Нюрнберг
 28 8 6 14 24 - 41 30
15.
Арминия
 28 8 5 15 43 - 49 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 28 7 4 17 23 - 46 25
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
4.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
5.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
9.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
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