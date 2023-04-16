Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Аяччо

44' Соболь Эдуард из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Беллегард Жан-Рикнер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Мотиба Лебо нанес удар головой, но Бенжамин Лерой спокойно отбил мяч.

40' Аолу Жан-Эде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

35' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Матч остановлен

33' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Диалло Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Г О О О О О Л - Гамейро Кевин из команды Страсбург забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Бенжамин Лерой прыгнул вправо!

25' После проверки VAR судья изменил решение - Страсбург пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Ох, нехорошо это выглядит. Баяла Сириль получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Баяла Сириль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Мангани Тома не смог попасть в створ ударом издали

6' Баяла Сириль из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Беллегард Жан-Рикнер пробует нанести удар издали, но Бенжамин Лерой держит все под контролем

1' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аяччо начинает с центра поля