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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Страсбург
1:0
Второй тайм: 63'
Аяччо
0'
1:0
26' Пенальти
Гамейро Кевин
34' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем

Ход матча

26'
Гамейро Кевин
1:0
34'
 
Эль-Идрисси Мунем
56'
 
Амума Ромен
Спадануда Кевин
56'
 
Нури Рияд
Эль-Идрисси Мунем
57'
Прчич Саньин
Аолу Жан-Эде
 
63'
Диарра Хабиб
Мотиба Лебо
 
63'
Сиссоко Ибраима
Беллегард Жан-Рикнер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 122
Страсбург 86.9% (106)
X 10.7% (13)
Аяччо 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Аяччо
6.50
7.00
5.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александер
29
Дукуре
Исмаэль
32
Гильберт
Фредерик
77
Соболь
Эдуард
17
Беллегард
Жан-Рикнер
6
Аолу
Жан-Эде
8
Сансон
Морган
9
Гамейро
Кевин
12
Мотиба
Лебо
1
Леруа
Бенжамен
3
Диалло
Исмаэль
25
Гонсалес
Омар
II
21
Авинель
Седрик
99
Коне
Юссуф
23
Мангани
Тома
6
Кутадьер
Матьё
14
Баяла
Сириль
4
Баррето
Микаэль
27
Спадануда
Кевин
7
Эль-Идрисси
Мунем
Страсбург
5-3-2
Аяччо
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Аяччо

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
4:2
Л2
4:2
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
3:1
Л2
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.57
1.14

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

35
78

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 15 (1) 0.48
Гамейро Кевин 9 (1) 0.29
Аолу Жан-Эде 3 0.1
Мотиба Лебо 3 0.1
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Томассон Адриен 0 0
Сансон Морган 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Кандил Нордин 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.19
Эль-Идрисси Мунем 6 0.19
Амума Ромен 2 0.06
Нури Рияд 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Баррето Микаэль 0 0
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 5 1
Джику Александер 6 0
Ньямси Жерзино 4 1
Дукуре Исмаэль 5 0
Аолу Жан-Эде 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Прчич Саньин 2 1
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Перрен Люка 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Дагба Колин 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Идрисси Мунем 9 0
Диалло Исмаэль 7 1
Гонсалес Омар II 8 0
Юссуф Мохамед 5 1
Амума Ромен 3 2
Видаль Клеман 4 1
Баяла Сириль 3 1
Маршетти Венсан 4 0
Мангани Тома 3 0
Нури Рияд 3 0
Коне Юссуф 3 0
Авинель Седрик 1 1
Альфонс Микаэль 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Кутадьер Матьё 1 0
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Сумано Мусса 1 0

Результаты матчей

Страсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Аяччо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

12
7
Страсбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Аяччо
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

22
21

Волевые поражения

11
7
Страсбург
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
17% (5)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
Аяччо
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)

Сухие победы

5
10

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

23
24

Волевые поражения

23
14

Голы по времени матча

Забито

18
11
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
4
22%
1
9%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Пропущено

22
31
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
3
14%
8
26%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
6
27%
2
6%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
5
23%
7
23%
76-90

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
19 Не забивали 24
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
6
60%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
3
30%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90

Пропущено

33
24
20 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 13
5
15%
5
21%
1-15
6
18%
6
25%
16-30
9
27%
1
4%
31-45
6
18%
1
4%
46-60
3
9%
5
21%
61-75
4
12%
6
25%
76-90

Забито

35
21
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
7 Не забивали 15
6
17%
1
5%
1-15
6
17%
2
10%
16-30
7
20%
7
33%
31-45
3
9%
2
10%
46-60
4
11%
6
29%
61-75
9
26%
3
14%
76-90

Пропущено

55
55
32 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 25
27 Не пропускали 27
8
15%
13
24%
1-15
9
16%
11
20%
16-30
15
27%
3
5%
31-45
9
16%
5
9%
46-60
5
9%
10
18%
61-75
9
16%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2
Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2
Аяччо
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1
Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2

Результаты матчей

Страсбург
Аяччо

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
16 раз 53%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Аяччо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
5
10
6
9
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
3
12
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
14
16
12
18
1.5
5
25
2
28
2.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 23 3 5 73 - 30 72
2.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Лилль
 Заявка 31 16 7 8 56 - 39 55
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 0:1 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 2:1 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 2:1 Заявка 31 8 8 15 29 - 52 32
15.
Нант
 1:2 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 1:0 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 1:0 Заявка 31 6 11 14 39 - 52 29
18.
Аяччо
 0:1 Заявка 31 6 3 22 21 - 56 21
19.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
20.
Анже
 1:2 Заявка 31 3 5 23 24 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Клермон
 2:1 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
12.
Ницца
 0:1 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
14.
Осер
 2:1 Заявка 15 5 5 5 14 - 21 20
15.
Нант
 1:2 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 1:0 Заявка 16 4 6 6 19 - 22 18
17.
Брест
 1:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:1 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 1:2 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 0:1 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 2:1 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 1:0 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 2:1 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 1:2 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 0:1 Заявка 16 3 2 11 12 - 31 11
18.
Страсбург
 1:0 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 1:2 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 122
    Страсбург 86.9% (106)
    X 10.7% (13)
    Аяччо 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Аяччо
    6.50
    7.00
    5.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Аяччо

    Исход игры
    Страсбург
    86.9% (106)
    Ничья
    10.7% (13)
    Аяччо
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.38% (54)
    Меньше
    54.62% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    49.58% (59)
    Нет
    50.42% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    37.7% (46)
    1:0 Страсбург
    32% (39)
    2:0 Страсбург
    13.1% (16)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    3:0 Страсбург
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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