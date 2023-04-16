Тур: 31. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
1:0
26' ПенальтиГамейро Кевин
34' Желтая карточкаЭль-Идрисси Мунем
63' Желтая карточкаКутадьер Матьё
70' Желтая карточкаАвинель Седрик
2:0
71' ГолДиарра Хабиб
2:1
76' ГолБаррето Микаэль
78' Желтая карточкаПрчич Саньин
83' Желтая карточкаДиалло Исмаэль
3:1
89' ГолСудзуки Юито
90' Желтая карточкаДиарра Хабиб
90' Желтая карточкаКоне Юссуф
90'+5
Ход матча
26'
1:0
63'
70'
71'
2:0
76'
78'
83'
89'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мотиба
Лебо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Судзуки ЮитоНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Амума РоменНападающий
-
33 Tony Strata
-
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Аяччо
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.57
1.14
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
35
78
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|15 (1)
|0.48
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.29
|Аолу Жан-Эде
|3
|0.1
|Мотиба Лебо
|3
|0.1
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|Джику Александер
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.03
|Судзуки Юито
|1
|0.03
|Диарра Хабиб
|1
|0.03
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.03
|Томассон Адриен
|0
|0
|Сансон Морган
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|6 (5)
|0.19
|Эль-Идрисси Мунем
|6
|0.19
|Амума Ромен
|2
|0.06
|Нури Рияд
|1
|0.03
|Баррето Микаэль
|1
|0.03
|Баяла Сириль
|1
|0.03
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.03
|Авинель Седрик
|1
|0.03
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.03
|Сумано Мусса
|1
|0.03
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|5
|1
|Джику Александер
|6
|0
|Ньямси Жерзино
|4
|1
|Дукуре Исмаэль
|5
|0
|Прчич Саньин
|3
|1
|Аолу Жан-Эде
|3
|1
|Диалло Хабиб
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Льенар Димитри
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Гамейро Кевин
|1
|1
|Соболь Эдуард
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Томассон Адриен
|2
|0
|Дагба Колин
|2
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Исмаэль
|8
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|9
|0
|Гонсалес Омар II
|8
|0
|Юссуф Мохамед
|5
|1
|Амума Ромен
|3
|2
|Видаль Клеман
|4
|1
|Баяла Сириль
|3
|1
|Коне Юссуф
|4
|0
|Маршетти Венсан
|4
|0
|Авинель Седрик
|2
|1
|Мангани Тома
|3
|0
|Нури Рияд
|3
|0
|Кутадьер Матьё
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Баррето Микаэль
|1
|0
|Леруа Бенжамен
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Шаброль Флорьян
|1
|0
|Сумано Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Аяччо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
12
8
Страсбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Аяччо
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
22
21
Волевые поражения
11
7
Страсбург
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (15)
16% (5)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Аяччо
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
24
24
Волевые поражения
23
15
Голы по времени матча
Забито
21
12
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
4
19%
1
8%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
5
24%
3
25%
76-90
Пропущено
23
34
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
3
13%
8
24%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
6
26%
2
6%
31-45
3
13%
4
12%
46-60
2
9%
6
18%
61-75
6
26%
8
24%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
20 Не забивали 25
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
6
60%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
3
30%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90
Пропущено
33
24
20 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 13
5
15%
5
21%
1-15
6
18%
6
25%
16-30
9
27%
1
4%
31-45
6
18%
1
4%
46-60
3
9%
5
21%
61-75
4
12%
6
25%
76-90
Забито
38
22
20 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
7 Не забивали 15
6
16%
1
5%
1-15
7
18%
2
9%
16-30
7
18%
7
32%
31-45
3
8%
2
9%
46-60
5
13%
6
27%
61-75
10
26%
4
18%
76-90
Пропущено
56
58
32 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 26
28 Не пропускали 28
8
14%
13
22%
1-15
9
16%
12
21%
16-30
15
27%
3
5%
31-45
9
16%
5
9%
46-60
5
9%
11
19%
61-75
10
18%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2
Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2
Аяччо
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1
Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2
Результаты матчей
Страсбург
Аяччо
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
2
10 раз 32%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
0
16 раз 52%
1
10 раз 32%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Аяччо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
510
79
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
69
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
1516
1318
526
328
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|3
|5
|73 - 30
|72
|2.
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|51 - 25
|63
|3.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 29
|61
|4.
|2:0 Заявка
|31
|18
|7
|6
|65 - 42
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 39
|55
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 29
|45
|10.
|0:2 Заявка
|31
|12
|9
|10
|42 - 42
|45
|11.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|33 - 42
|43
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|33 - 44
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 48
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|41 - 53
|29
|18.
|Заявка
|31
|6
|3
|22
|22 - 58
|21
|19.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|20.
|Заявка
|31
|3
|5
|23
|24 - 66
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|2:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|35 - 26
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|0:2 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|2:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|0:2 Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|20 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Аяччо
Исход игры
Страсбург
86.9% (106)
Ничья
10.7% (13)
Аяччо
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (54)
Меньше
54.62% (65)
Обе команды забьют
Да
49.58% (59)
Нет
50.42% (60)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
37.7% (46)
1:0 Страсбург
32% (39)
2:0 Страсбург
13.1% (16)
1:1 Ничья
7.4% (9)
3:0 Страсбург
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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