Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Yuito Suzuki забивает ударом с левой ноги!

86' Удар от ворот произведет Аяччо

86' Yuito Suzuki оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Сансон Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Диалло Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Матч возобновлен

79' Маршетти Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Прчич Саньин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Маршетти Венсан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Г О О О О Л - Баррето Микаэль забивает с правой ноги!

76' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Тактическая замена. Гамейро Кевин уходит с поля и его заменяет Yuito Suzuki

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Прчич Саньин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Г О О О О Л - Диарра Хабиб первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

71' Авинель Седрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Шанс! Люка Перрен из команды Страсбург пробил головой, но мимо

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Гильберт Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Аяччо

64' Прчич Саньин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Кутадьер Матьё получает желтую карточку за неспортивное поведение

63' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Страсбург

62' Удар от ворот произведет Аяччо

61' Оооо... вот это был удар! Гамейро Кевин должен был забить с этой позиции.

61' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Авинель Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Мотиба Лебо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Страсбург

57' Удар от ворот произведет Аяччо

56' Гильберт Фредерик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

54' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Авинель Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Страсбург

52' Удар от ворот произведет Аяччо

51' Соболь Эдуард из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Эль-Идрисси Мунем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Люка Перрен ошибается в защите.

47' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе