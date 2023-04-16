  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Клермон
2:1
Второй тайм: 62'
Анже
0'
0:1
28' Гол
Эну Адриен
32' Желтая карточка
Эну Адриен
1:1
33' Пенальти
Киэ Грежон
2:1
39' Пенальти
Чам Мухаммед
45' Undefined phrase: football_event_
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
45' Красная карточка
Вивальдо Боргес до Сантос Нето

Ход матча

28'
0:1
Эну Адриен
(Бенталеб Набиль)
32'
 
Эну Адриен
32'
 
Рао-Лисоа Лилиан
Шабанович Халид
33'
Киэ Грежон
1:1
39'
Чам Мухаммед
2:1
41'
 
Бамба Абдулайе
Унтонджи Седрик
45'
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
 
45'
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
 
46'
 
Бахойа Жан Маттео
Бенталеб Набиль

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 123
Клермон 78% (96)
X 15.4% (19)
Анже 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Анже
4.80
3.84
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
70
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
1
Бернардони
Поль
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
8
Гулам
Фаузи
4
Шабанович
Халид
6
Бенталеб
Набиль
2
Менди
Батиста
10
Абделли
Химад
17
Justin-Noel
Kalumba
23
Эну
Адриен
7
Ньяне
Ибраима
Клермон
4-2-3-1
Анже
3-5-2

История личных встреч

Клермон
Анже

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л2
2:0
Л2
3:0
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
4:2
Л2
2:2
Л2
2:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.44

Среднее время на гол

64
62

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.53
1.32

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 6 (2) 0.19
Киэ Грежон 6 (3) 0.19
Хауи Саиф-Эдин 4 0.13
Андрич Комнен 4 (1) 0.13
Гастьен Йоан 3 0.1
Рашани Эльбасан 3 0.1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.06
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 4 (2) 0.13
Эну Адриен 4 0.13
Бенталеб Набиль 3 (1) 0.1
Салама Амин 3 0.1
Сима Абдалла 3 0.1
Блажич Миха 2 0.06
Дьони Лои 2 0.06
Ньяне Ибраима 1 0.03
Шабанович Халид 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 7 1
Сейду Алиду 8 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Маньен Йоанн 6 0
Ветеска Матеуш 5 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Киэ Грежон 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 6 0
Бенталеб Набиль 4 1
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Эну Адриен 2 0
Тиуб Сада 2 0
Камара Усман 2 0
Абделли Химад 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0

Результаты матчей

Клермон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Анже
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
7
Клермон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Анже
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

10
26

Волевые поражения

15
4
Клермон
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Анже
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

13
26

Волевые поражения

19
11

Голы по времени матча

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
21 Не забивали 25
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

26
32
14 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 12
5
19%
7
22%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
5
19%
8
25%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
7
27%
3
9%
76-90

Забито

17
17
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 18
1
6%
5
29%
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90

Пропущено

16
30
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
0
0%
5
17%
1-15
3
19%
3
10%
16-30
4
25%
7
23%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
6
38%
3
10%
61-75
1
6%
6
20%
76-90

Забито

30
25
8 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
10%
6
24%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
3
10%
3
12%
31-45
8
27%
2
8%
46-60
5
17%
5
20%
61-75
9
30%
8
32%
76-90

Пропущено

42
62
21 В 1-м тайме 33
21 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 24
22 Не пропускали 26
5
12%
12
19%
1-15
7
17%
6
10%
16-30
9
21%
15
24%
31-45
4
10%
11
18%
46-60
9
21%
9
15%
61-75
8
19%
9
15%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4
Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1
Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2
Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2

Результаты матчей

Клермон
Анже

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
12 раз 40%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Клермон
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
3
4
11
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
5
9
4
11
1.5
2
12
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
18
12
8
22
1.5
5
25
2
28
2.5
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 23 3 5 73 - 30 72
2.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Лилль
 Заявка 31 16 7 8 56 - 39 55
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 0:1 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 2:1 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 2:1 Заявка 31 8 8 15 29 - 52 32
15.
Нант
 1:2 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 1:0 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 1:0 Заявка 31 6 11 14 39 - 52 29
18.
Аяччо
 0:1 Заявка 31 6 3 22 21 - 56 21
19.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
20.
Анже
 1:2 Заявка 31 3 5 23 24 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Клермон
 2:1 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
12.
Ницца
 0:1 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
14.
Осер
 2:1 Заявка 15 5 5 5 14 - 21 20
15.
Нант
 1:2 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 1:0 Заявка 16 4 6 6 19 - 22 18
17.
Брест
 1:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:1 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 1:2 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 0:1 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 2:1 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 1:0 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 2:1 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 1:2 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 0:1 Заявка 16 3 2 11 12 - 31 11
18.
Страсбург
 1:0 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 1:2 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Клермон контролирует мяч.
    • 59'
      Клермон контролирует мяч.
    • 59'
      Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Анже пытается что-то создать.
    • 58'
      Рао-Лисоа Лилиан пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем
    • 58'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Клермон контролирует мяч.
    • 57'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Менди Батиста из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Клермон контролирует мяч.
    • 56'
      Анже начинает контратаку
    • 56'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Клермон контролирует мяч.
    • 55'
      Гулам Фаузи бьет со штрафного в створ, но Mory Diaw держит все под контролем
    • 55'
      Контроль мяча: Клермон: 67%, Анже: 33%.
    • Фол, нарушение
      54'
      Кофрие Максимилиано наказан за толчок Валери Ян
    • 54'
      Анже контролирует мяч.
    • 54'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Клермон контролирует мяч.
    • 53'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Анже пытается что-то создать.
    • 52'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Анже пытается что-то создать.
    • 52'
      Анже пытается что-то создать.
    • 51'
      Анже пытается что-то создать.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 51'
      Оооо... вот это был удар! Киэ Грежон должен был забить с этой позиции.
    • 50'
      Киэ Грежон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Клермон контролирует мяч.
    • 49'
      Клермон контролирует мяч.
    • 49'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Травма, повреждение
      49'
      Аллевина Джим возвращается на поле.
    • 49'
      Анже контролирует мяч.
    • 49'
      Клермон контролирует мяч.
    • 49'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Клермон пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      48'
      Ох, нехорошо это выглядит. Аллевина Джим получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      47'
      Аллевина Джим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      47'
      Ньяне Ибраима наказан за толчок Диао Мори
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Сейду Алиду из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Бахойа Жан Маттео
    • 46'
      Анже пытается что-то создать.
    • 46'
      Ветеска Матеуш из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Бенталеб Набиль получил травму и заменен. Бахойа Жан Маттео выходит на поле.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 39.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Клермон 78% (96)
    X 15.4% (19)
    Анже 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Анже
    4.80
    3.84
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон 2:1 Анже онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 2:1 Анже

    Исход игры
    Клермон
    78% (96)
    Ничья
    15.4% (19)
    Анже
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.61% (40)
    Меньше
    66.39% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    44.54% (53)
    Нет
    55.46% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Клермон
    39.8% (49)
    2:1 Клермон
    25.2% (31)
    1:1 Ничья
    10.6% (13)
    2:0 Клермон
    8.9% (11)
    1:2 Анже
    4.1% (5)
    0:1 Анже
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Клермон
    Анже
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     