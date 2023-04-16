Тур: 31. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Леонард Томас
0'
0:1
28' ГолЭну Адриен
32' Желтая карточкаЭну Адриен
1:1
33' ПенальтиКиэ Грежон
2:1
39' ПенальтиЧам Мухаммед
45' Undefined phrase: football_event_Вивальдо Боргес до Сантос Нето
45' Красная карточкаВивальдо Боргес до Сантос Нето
90' Желтая карточкаСейду Алиду
90' Красная карточкаСейду Алиду
90' Желтая карточкаВалери Ян
90' Желтая карточкаАбделли Химад
90'+8
Ход матча
28'
0:1
32'
33'
1:1
39'
2:1
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
70
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
94
Валери
Ян
23
Эну
Адриен
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
-
22 Маурер АйманПолузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
-
-
33 Stan Berkani
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Тиуб СадаПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
29 Камара УсманНападающий
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Клермон
Анже
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.44
Среднее время на гол
64
62
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.53
1.32
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
68
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|6 (2)
|0.19
|Киэ Грежон
|6 (3)
|0.19
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0.13
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.13
|Гастьен Йоан
|3
|0.1
|Рашани Эльбасан
|3
|0.1
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|2
|0.06
|Бела Жереми
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.13
|Эну Адриен
|4
|0.13
|Бенталеб Набиль
|3 (1)
|0.1
|Салама Амин
|3
|0.1
|Сима Абдалла
|3
|0.1
|Блажич Миха
|2
|0.06
|Дьони Лои
|2
|0.06
|Ньяне Ибраима
|1
|0.03
|Шабанович Халид
|1
|0.03
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|9
|1
|Кофрие Максимилиано
|7
|1
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|2
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Маньен Йоанн
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|5
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Ожье Флоран
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Киэ Грежон
|2
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Cheick Oumar Konate
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Капель Пьеррик
|7
|0
|Унтонджи Седрик
|6
|0
|Бенталеб Набиль
|4
|1
|Блажич Миха
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Думбия Сулейман
|2
|1
|Абделли Химад
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Эну Адриен
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Валери Ян
|2
|0
|Камара Усман
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Четти Ильес
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Салама Амин
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Анже
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
8
Клермон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Анже
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
10
26
Волевые поражения
15
4
Клермон
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Анже
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
14
26
Волевые поражения
19
12
Голы по времени матча
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
21 Не забивали 25
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
27
34
15 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
5
19%
7
21%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
5
19%
10
29%
29%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
7
26%
3
9%
76-90
Забито
17
17
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 19
1
6%
5
29%
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90
Пропущено
16
30
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
0
0%
5
17%
1-15
3
19%
3
10%
16-30
4
25%
7
23%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
6
38%
3
10%
61-75
1
6%
6
20%
76-90
Забито
32
26
10 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
9%
6
23%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
8
25%
2
8%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
9
28%
8
31%
76-90
Пропущено
43
64
22 В 1-м тайме 35
21 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 27
5
12%
12
19%
1-15
8
19%
6
9%
16-30
9
21%
17
27%
31-45
4
9%
11
17%
46-60
9
21%
9
14%
61-75
8
19%
9
14%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4
Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1
Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2
Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2
Результаты матчей
Клермон
Анже
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
7 раз 23%
1:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
12 раз 39%
2
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Клермон
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
511
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
69
411
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
1912
922
526
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|3
|5
|73 - 30
|72
|2.
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|51 - 25
|63
|3.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 29
|61
|4.
|2:0 Заявка
|31
|18
|7
|6
|65 - 42
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 39
|55
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 29
|45
|10.
|0:2 Заявка
|31
|12
|9
|10
|42 - 42
|45
|11.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|33 - 42
|43
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|33 - 44
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 48
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|41 - 53
|29
|18.
|Заявка
|31
|6
|3
|22
|22 - 58
|21
|19.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|20.
|Заявка
|31
|3
|5
|23
|24 - 66
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|2:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|35 - 26
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|0:2 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|2:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|0:2 Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|20 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8