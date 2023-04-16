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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Клермон
2:1
Конец матча
Анже
0'
0:1
28' Гол
Эну Адриен
32' Желтая карточка
Эну Адриен
1:1
33' Пенальти
Киэ Грежон
2:1
39' Пенальти
Чам Мухаммед
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Вивальдо Боргес до Сантос Нето
45' Красная карточка
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
90' Желтая карточка
Сейду Алиду
90' Красная карточка
Сейду Алиду
90' Желтая карточка
Валери Ян
90' Желтая карточка
Абделли Химад
90'+8

Ход матча

28'
0:1
Эну Адриен
(Бенталеб Набиль)
32'
 
Эну Адриен
32'
 
Рао-Лисоа Лилиан
Шабанович Халид
33'
Киэ Грежон
1:1
39'
Чам Мухаммед
2:1
41'
 
Бамба Абдулайе
Унтонджи Седрик
45'
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
 
45'
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
 
46'
 
Бахойа Жан Маттео
Бенталеб Набиль
65'
Маньен Йоанн
Чам Мухаммед
 
68'
 
Сима Абдалла
Justin-Noel Kalumba
68'
 
Думбия Сулейман
Гулам Фаузи
70'
Ожье Флоран
Ветеска Матеуш
 
70'
Зеффан Мехди
Рашани Эльбасан
 
90'
Cheick Oumar Konate
Аллевина Джим
 
90'
Сейду Алиду
 
90'
Сейду Алиду
 
90'
 
Валери Ян
90'
 
Абделли Химад

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Клермон 78% (96)
X 15.4% (19)
Анже 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
70
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
1
Бернардони
Поль
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
8
Гулам
Фаузи
4
Шабанович
Халид
6
Бенталеб
Набиль
2
Менди
Батиста
10
Абделли
Химад
17
Justin-Noel
Kalumba
23
Эну
Адриен
7
Ньяне
Ибраима
Клермон
4-2-3-1
Анже
3-5-2

История личных встреч

Клермон
Анже

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л2
2:0
Л2
3:0
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
4:2
Л2
2:2
Л2
2:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.44

Среднее время на гол

64
62

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.53
1.32

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 6 (2) 0.19
Киэ Грежон 6 (3) 0.19
Хауи Саиф-Эдин 4 0.13
Андрич Комнен 4 (1) 0.13
Гастьен Йоан 3 0.1
Рашани Эльбасан 3 0.1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.06
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 4 (2) 0.13
Эну Адриен 4 0.13
Бенталеб Набиль 3 (1) 0.1
Салама Амин 3 0.1
Сима Абдалла 3 0.1
Блажич Миха 2 0.06
Дьони Лои 2 0.06
Ньяне Ибраима 1 0.03
Шабанович Халид 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 9 1
Кофрие Максимилиано 7 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Маньен Йоанн 6 0
Ветеска Матеуш 5 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Киэ Грежон 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 6 0
Бенталеб Набиль 4 1
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Абделли Химад 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Эну Адриен 2 0
Тиуб Сада 2 0
Валери Ян 2 0
Камара Усман 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0

Результаты матчей

Клермон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Анже
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
8
Клермон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Анже
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

10
26

Волевые поражения

15
4
Клермон
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Анже
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

14
26

Волевые поражения

19
12

Голы по времени матча

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
21 Не забивали 25
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

27
34
15 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
5
19%
7
21%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
5
19%
10
29%
29%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
7
26%
3
9%
76-90

Забито

17
17
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 19
1
6%
5
29%
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90

Пропущено

16
30
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
0
0%
5
17%
1-15
3
19%
3
10%
16-30
4
25%
7
23%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
6
38%
3
10%
61-75
1
6%
6
20%
76-90

Забито

32
26
10 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
9%
6
23%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
8
25%
2
8%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
9
28%
8
31%
76-90

Пропущено

43
64
22 В 1-м тайме 35
21 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 27
5
12%
12
19%
1-15
8
19%
6
9%
16-30
9
21%
17
27%
31-45
4
9%
11
17%
46-60
9
21%
9
14%
61-75
8
19%
9
14%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4
Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1
Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2
Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2

Результаты матчей

Клермон
Анже

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
7 раз 23%
1:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
12 раз 39%
2
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Клермон
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
6
9
4
11
1.5
2
13
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
19
12
9
22
1.5
5
26
2
29
2.5
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 23 3 5 73 - 30 72
2.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 2:0 Заявка 31 18 7 6 65 - 42 61
5.
Лилль
 Заявка 31 16 7 8 56 - 39 55
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 0:2 Заявка 31 12 9 10 42 - 42 45
11.
Клермон
 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 31 8 8 15 29 - 52 32
15.
Нант
 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 Заявка 31 6 11 14 41 - 53 29
18.
Аяччо
 Заявка 31 6 3 22 22 - 58 21
19.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
20.
Анже
 Заявка 31 3 5 23 24 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 2:0 Заявка 16 9 2 5 35 - 26 29
6.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
7.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 0:2 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
12.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
14.
Осер
 Заявка 15 5 5 5 14 - 21 20
15.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 2:0 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 0:2 Заявка 16 5 5 6 21 - 27 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Клермон вырывает победу
  • Желтая карточка
    98'
    Абделли Химад получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Клермон: 53%, Анже: 47%.
  • 98'
    Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    96'
    Валери Ян грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Клермон пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      93'
      Думбия Сулейман наказан за толчок Гастьен Йоан
    • 93'
      Клермон контролирует мяч.
    • 93'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Анже контролирует мяч.
    • 92'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Рао-Лисоа Лилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      92'
      Рао-Лисоа Лилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Клермон 78% (96)
    X 15.4% (19)
    Анже 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"