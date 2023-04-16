Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Клермон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Гулам Фаузи из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Клермон

45' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Анже

44' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бенталеб Набиль нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.

43' Абделли Химад из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Ох, нехорошо это выглядит. Унтонджи Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Унтонджи Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Унтонджи Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Матч возобновлен

37' Унтонджи Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Чам Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' О, нет. Из многообещающей позиции Киэ Грежон из команды Клермон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

35' Аллевина Джим из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Команда Клермон сравняла счет! Игра продолжается!

33' 'Г О О О О О Л - Киэ Грежон из команды Клермон забивает с пенальти! Он пробил правой. Поль Бернардони был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

32' Эну Адриен получил желтую карточку от судьи

31' Гастьен Йоан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Команда Анже забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Г О О О О Л - Эну Адриен забивает с правой ноги!

28' Аллевина Джим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Рашани Эльбасан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Анже

26' Аллевина Джим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Киэ Грежон получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Киэ Грежон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Киэ Грежон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

17' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Эну Адриен пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

14' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Анже

12' Аллевина Джим пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

11' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Justin-Noel Kalumba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Justin-Noel Kalumba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Клермон

2' Ньяне Ибраима навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Ньяне Ибраима навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Анже начинает с центра поля