Следующая подача Головина от углового флага последовала к дальней штанге, откуда мяч выбил Силва.

Заброс Меите по левому флангу вперёд на Катлайна получился слишком сильным. Йоанн догнал мяч уже за боковой линией поля.

Катдлайн слева обыграл Марипана и навесил к линии штрафной площади, где Диарра помешал сыграть Силве, набегавшему на подачу.

Катлайн от углового флага навесил на Тальби, которому в борьбе с соперниками не удалось пробить в сторону ворот.

Фолланд попытался слева вывести к воротам Бен-Йеддера, но Виссама смутил набегавший Силва и нападающий "Монако" пропустил мяч под ногой.

Как мяч не зашёл в ворота? Дьятта с Фолландом прорвались в центр штрафной площади, уложили Манноне на газон и били по очереди по воротам, но на пути мяча постоянно вставал кто-то из защитников.

Камара в центре поля подтолкнул в спину Бамба.

Силва справа прострелил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.

Катлайн от углового флага навесил на Макенго, который не смог сделать адресную скидку к воротам.

У Катлайна не получилась подача справа. Мяч в воздухе улетел за пределы поля.

Головин от углового флага навесил к ближней штанге. Бамба выбить мяч далеко не удалось, но в верховой борьбе нарушил правила Дисаси. Арбитр остановил встречу и отдал мяч гостям.

Силва на фланге сзади ударил по ноге Головина.

Кайо слева со штрафного навесил на Марипана, который головой пробил по центру ворот. Манноне мяч поймал.

Силва в центре поля грубо сыграл против Кайо, чем едва не спровоцировал потасовку у скамеек запасных. Арбитр ограничился жёлтой карточкой.

"Лорьян" покатал мяч на своей половине поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ГОЛОВИН!!! Бен-Йеддер отличным пасом слева вывел к воротам Головина. Александр сместился к центр у и низом точно пробил в правый угол.

Фолланд в центральном круге подтолкнул в спину Макенго.

Дьятта после паса Бен-Йеддера справа прострелил к воротам, где Фолланд из офсайда пробил выше ворот.

Скардовелли справа в штрафной площади получил мяч и сразу пробил по воротам. Тальби едва не срезал мяч в собственные ворота.

Кайо исполнил подачу от углового флага. Гости на ближней штанге выиграли борьбу вверху и выбили мяч от ворот.

23' Бен-Йеддер у чужой штрафной площади сыграл в отборе и справа отправил вперёд Фолланда. Кевин попытался ответным прострелом в центр вывести Виссама к воротам, но передачу перехватили соперники.

22' Прострел Катлайна слева в центр штрафной площади перехватил Дисаси.

21' Головин в центре поля активно запрессинговал Понсо, а арбитр рассмотрел фол со стороны Александра.

20' Ле Гофф у центрального круга подтолкнул в спину Дьятта.

18' Камара с дальней дистанции пробил правее ворот.

17' Головин сильно сделал заброс справа к воротам. У Дьятта не было шансов догнать мяч.

16' ВАР долго проверяет эпизод с голом. Пытаются рассмотреть игру рукой у Дьятта.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ДЬЯТТА!!! Головин слева от угла штрафной площади сделал заброс к воротам. Мяч попал в грудь Дьятта, от которой и залетел в ворота.

13' "Лорьян" заиграл активнее. Гости организовали пару позиционных атак.

12' Катлайн справа со штрафного навесил к дальней штанге, где партнёрам выиграть борьбу вверху не удалось.

10' Макенго с двадцати шести метров низом пробил несильно в правый угол. Нюбель сделал пару шагов в сторону и забрал мяч в руки.

9' Территориальное преимущество полностью на стороне "Монако". Гости лишь изредка отправляют мяч вперёд, где за него не могут зацепиться.

8' Забросами по флангам обменялись команды. Мяч легко перехватывали соперники.

7' Кайо на левом фланге встретили два соперника и не позволили Энрике доставить мяч к воротам.

6' Бен-Йеддер справа с двадцати трёх метров пробил очень неточно по воротам.

5' Головин слева со штрафного подачу исполнил слишком низко и слабо. Мяч достался гостям, которые сразу переправили его к центральному кругу.

4' Диарра у угла штрафной площади сбил Кайо.

3' Гости левым флангом организовали атаку. Последовал прострел в центр, и после рикошета мяч оказался у Понсо. Удар Жульена с линии штрафной площади соперники заблокировали.

2' "Монако" играет в бело-красной форме, "Лорьян" - в чёрной.