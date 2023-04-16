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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Монако
2:0
Перерыв
Лорьян
0'
1:0
14' Гол
Дьятта Крепен
25' Желтая карточка
Силва Игор
2:0
28' Гол
Головин Александр

Ход матча

14'
Дьятта Крепен
1:0
25'
 
Силва Игор
28'
Головин Александр
(Бен-Йеддер Виссам)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 125
Монако 93.6% (117)
X 4.8% (6)
Лорьян 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Лорьян
1.41
9.10
8.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
27
Дьятта
Крепен
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
VII
17
Головин
Александр
31
Фолланд
Кевин
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Манноне
Вито
2
Силва
Игор
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
17
Макенго
Жан-Виктор
19
Абергель
Лоран
7
Диарра
Стефан
21
Понсо
Жульен
22
Катлайн
Йоанн
11
Бамба
Дьенг
Монако
4-4-2
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Монако
Лорьян

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

21 матч

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
2:5
КЛ
1:0
Л1
4:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.9

Среднее время на гол

52
47

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.73

Среднее время на гол

75
123

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.48
1.29

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (4) 0.55
Эмболо Брель 12 0.39
Головин Александр 7 0.23
Дьятта Крепен 4 0.13
Бен Сехир Элиссе 4 0.13
Дисаси Аксель 3 0.1
Марипан Гильермо 3 0.1
Фолланд Кевин 2 0.06
Фофана Юссуф 2 0.06
Боаду Мирон 2 0.06
Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 14 (1) 0.45
Уттара Данго 6 0.19
Ле Фе Энцо 4 0.13
Коне Ибраима 4 (1) 0.13
Ле Бри Тео 2 0.06
Диарра Стефан 2 0.06
Бамба Дьенг 2 (1) 0.06
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Февр Ромен 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 5 1
Фофана Юссуф 3 2
Головин Александр 4 0
Марипан Гильермо 2 1
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Клемент Филипп 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 1
Инносент Бонке 4 0
Калюлю Гедеон 4 0
Силва Игор 2 1
Уттара Данго 2 1
Ле Фе Энцо 3 0
Меите Бамо 3 0
Коне Ибраима 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0

Результаты матчей

Монако
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Лорьян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

7
13
Монако
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Лорьян
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

27
18
Монако
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Лорьян
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

34
31

Голы по времени матча

Забито

35
20
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
7
20%
4
20%
1-15
6
17%
3
15%
16-30
6
17%
5
25%
31-45
5
14%
4
20%
46-60
8
23%
0
0%
61-75
3
9%
4
20%
76-90

Пропущено

24
26
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
6
25%
3
12%
31-45
5
21%
5
19%
46-60
1
4%
6
23%
61-75
7
29%
29%
7
27%
76-90

Забито

30
20
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
2
7%
4
20%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
6
20%
4
20%
31-45
6
20%
4
20%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
8
27%
3
15%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
4
25%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
6
38%
5
31%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Забито

65
40
31 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
9
14%
8
20%
1-15
10
15%
6
15%
16-30
12
18%
9
23%
31-45
11
17%
8
20%
46-60
12
18%
2
5%
61-75
11
17%
7
18%
76-90

Пропущено

40
42
16 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
3
8%
6
14%
1-15
5
13%
5
12%
16-30
8
20%
3
7%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
7
18%
11
26%
61-75
11
28%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1
Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0
Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0

Результаты матчей

Монако
Лорьян

Точный счет

1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 43%
1
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
2
11 раз 37%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Монако
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
8
7
5
10
2.5
3
12
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
7
8
3
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
23
7
21
9
1.5
15
15
8
22
2.5
4
26
3
27
3.5
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 23 3 5 73 - 30 72
2.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 2:0 Заявка 31 18 7 6 65 - 42 61
5.
Лилль
 Заявка 31 16 7 8 56 - 39 55
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 0:2 Заявка 31 12 9 10 42 - 42 45
11.
Клермон
 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 31 8 8 15 29 - 52 32
15.
Нант
 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 Заявка 31 6 11 14 41 - 53 29
18.
Аяччо
 Заявка 31 6 3 22 22 - 58 21
19.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
20.
Анже
 Заявка 31 3 5 23 24 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 2:0 Заявка 16 9 2 5 35 - 26 29
6.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
7.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 0:2 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
12.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
14.
Осер
 Заявка 15 5 5 5 14 - 21 20
15.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 2:0 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 0:2 Заявка 16 5 5 6 21 - 27 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Монако" - "Лорьян" - 2:0.
  • 45'
    Фолланд попытался слева вывести к воротам Бен-Йеддера, но Виссама смутил набегавший Силва и нападающий "Монако" пропустил мяч под ногой.
  • Угловой
    45'
    Катлайн от углового флага навесил на Тальби, которому в борьбе с соперниками не удалось пробить в сторону ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Дешепи во втором тайме.
  • 45'
    Катдлайн слева обыграл Марипана и навесил к линии штрафной площади, где Диарра помешал сыграть Силве, набегавшему на подачу.
  • 44'
    Заброс Меите по левому флангу вперёд на Катлайна получился слишком сильным. Йоанн догнал мяч уже за боковой линией поля.
  • Угловой
    43'
    Следующая подача Головина от углового флага последовала к дальней штанге, откуда мяч выбил Силва.
  • 42'
    Навес Головина слева к воротам прервал Тальби.
  • Угловой
    41'
    Головин от углового флага навесил к ближней штанге. Бамба выбить мяч далеко не удалось, но в верховой борьбе нарушил правила Дисаси. Арбитр остановил встречу и отдал мяч гостям.
  • 40'
    Подачу Фолланда слева к воротам заблокировал Силва.
  • 39'
    У Катлайна не получилась подача справа. Мяч в воздухе улетел за пределы поля.
  • Угловой
    38'
    Катлайн от углового флага навесил на Макенго, который не смог сделать адресную скидку к воротам.
  • 37'
    Силва справа прострелил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
  • Фол, нарушение
    36'
    Камара в центре поля подтолкнул в спину Бамба.
  • Опасный момент
    34'
    Как мяч не зашёл в ворота? Дьятта с Фолландом прорвались в центр штрафной площади, уложили Манноне на газон и били по очереди по воротам, но на пути мяча постоянно вставал кто-то из защитников.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      33'
      Кайо исполнил подачу от углового флага. Гости на ближней штанге выиграли борьбу вверху и выбили мяч от ворот.
    • Опасный момент
      32'
      Скардовелли справа в штрафной площади получил мяч и сразу пробил по воротам. Тальби едва не срезал мяч в собственные ворота.
    • Офсайд
      31'
      Дьятта после паса Бен-Йеддера справа прострелил к воротам, где Фолланд из офсайда пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      30'
      Фолланд в центральном круге подтолкнул в спину Макенго.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      ГОЛОВИН!!! Бен-Йеддер отличным пасом слева вывел к воротам Головина. Александр сместился к центр у и низом точно пробил в правый угол.
    • 28'
      "Лорьян" покатал мяч на своей половине поля.
    • Травма, повреждение
      27'
      Медики быстро оказали Кайо помощь. Энрике уже готов продолжить встречу.
    • Желтая карточка
      26'
      Силва в центре поля грубо сыграл против Кайо, чем едва не спровоцировал потасовку у скамеек запасных. Арбитр ограничился жёлтой карточкой.
    • 25'
      Кайо слева со штрафного навесил на Марипана, который головой пробил по центру ворот. Манноне мяч поймал.
    • Фол, нарушение
      24'
      Силва на фланге сзади ударил по ноге Головина.
    • 23'
      Бен-Йеддер у чужой штрафной площади сыграл в отборе и справа отправил вперёд Фолланда. Кевин попытался ответным прострелом в центр вывести Виссама к воротам, но передачу перехватили соперники.
    • 22'
      Прострел Катлайна слева в центр штрафной площади перехватил Дисаси.
    • Фол, нарушение
      21'
      Головин в центре поля активно запрессинговал Понсо, а арбитр рассмотрел фол со стороны Александра.
    • Фол, нарушение
      20'
      Ле Гофф у центрального круга подтолкнул в спину Дьятта.
    • 18'
      Камара с дальней дистанции пробил правее ворот.
    • 17'
      Головин сильно сделал заброс справа к воротам. У Дьятта не было шансов догнать мяч.
    • Видеоповтор
      16'
      ВАР долго проверяет эпизод с голом. Пытаются рассмотреть игру рукой у Дьятта.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ДЬЯТТА!!! Головин слева от угла штрафной площади сделал заброс к воротам. Мяч попал в грудь Дьятта, от которой и залетел в ворота.
    • 13'
      "Лорьян" заиграл активнее. Гости организовали пару позиционных атак.
    • 12'
      Катлайн справа со штрафного навесил к дальней штанге, где партнёрам выиграть борьбу вверху не удалось.
    • 10'
      Макенго с двадцати шести метров низом пробил несильно в правый угол. Нюбель сделал пару шагов в сторону и забрал мяч в руки.
    • 9'
      Территориальное преимущество полностью на стороне "Монако". Гости лишь изредка отправляют мяч вперёд, где за него не могут зацепиться.
    • 8'
      Забросами по флангам обменялись команды. Мяч легко перехватывали соперники.
    • 7'
      Кайо на левом фланге встретили два соперника и не позволили Энрике доставить мяч к воротам.
    • 6'
      Бен-Йеддер справа с двадцати трёх метров пробил очень неточно по воротам.
    • 5'
      Головин слева со штрафного подачу исполнил слишком низко и слабо. Мяч достался гостям, которые сразу переправили его к центральному кругу.
    • Фол, нарушение
      4'
      Диарра у угла штрафной площади сбил Кайо.
    • 3'
      Гости левым флангом организовали атаку. Последовал прострел в центр, и после рикошета мяч оказался у Понсо. Удар Жульена с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • 2'
      "Монако" играет в бело-красной форме, "Лорьян" - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Луи II"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 2:0 Лорьян

    Исход игры
    Монако
    93.6% (117)
    Ничья
    4.8% (6)
    Лорьян
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.18% (74)
    Меньше
    37.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    63.87% (76)
    Нет
    36.13% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    45.6% (57)
    2:0 Монако
    23.2% (29)
    3:1 Монако
    9.6% (12)
    1:0 Монако
    8.8% (11)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    3:0 Монако
    1.6% (2)
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    Лорьян
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