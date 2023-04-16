Тур: 31. Стадион: Луи II. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
14'
1:0
25'
28'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
18
Меите
Бамо
21
Понсо
Жульен
11
Бамба
Дьенг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
42 Диоп ЭденПолузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
21 Аклиуш МанесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аушиш АдильПолузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Лорьян
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
21 матч
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.73
1.9
Среднее время на гол
52
47
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.73
Среднее время на гол
75
123
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.48
1.29
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|0.55
|Эмболо Брель
|12
|0.39
|Головин Александр
|7
|0.23
|Дьятта Крепен
|4
|0.13
|Бен Сехир Элиссе
|4
|0.13
|Дисаси Аксель
|3
|0.1
|Марипан Гильермо
|3
|0.1
|Фолланд Кевин
|2
|0.06
|Фофана Юссуф
|2
|0.06
|Боаду Мирон
|2
|0.06
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Матазо Элио
|1
|0.03
|Диоп Эден
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|14 (1)
|0.45
|Уттара Данго
|6
|0.19
|Ле Фе Энцо
|4
|0.13
|Коне Ибраима
|4 (1)
|0.13
|Ле Бри Тео
|2
|0.06
|Диарра Стефан
|2
|0.06
|Бамба Дьенг
|2 (1)
|0.06
|Понсо Жульен
|1
|0.03
|Тальби Монтассар
|1
|0.03
|Февр Ромен
|1
|0.03
|Катлайн Йоанн
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Лорьенте Арман
|1
|0.03
|Меите Бамо
|1
|0.03
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|5
|1
|Фофана Юссуф
|3
|2
|Головин Александр
|4
|0
|Марипан Гильермо
|2
|1
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Якобс Исмаил
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|4
|1
|Инносент Бонке
|4
|0
|Калюлю Гедеон
|4
|0
|Силва Игор
|2
|1
|Уттара Данго
|2
|1
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|Меите Бамо
|3
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Манноне Вито
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
Результаты матчей
Монако
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Лорьян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
7
13
Монако
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Лорьян
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
27
18
Монако
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Лорьян
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
34
31
Голы по времени матча
Забито
35
20
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
7
20%
4
20%
1-15
6
17%
3
15%
16-30
6
17%
5
25%
31-45
5
14%
4
20%
46-60
8
23%
0
0%
61-75
3
9%
4
20%
76-90
Пропущено
24
26
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
6
25%
3
12%
31-45
5
21%
5
19%
46-60
1
4%
6
23%
61-75
7
29%
29%
7
27%
76-90
Забито
30
20
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
2
7%
4
20%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
6
20%
4
20%
31-45
6
20%
4
20%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
8
27%
3
15%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
4
25%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
6
38%
5
31%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Забито
65
40
31 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
9
14%
8
20%
1-15
10
15%
6
15%
16-30
12
18%
9
23%
31-45
11
17%
8
20%
46-60
12
18%
2
5%
61-75
11
17%
7
18%
76-90
Пропущено
40
42
16 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
3
8%
6
14%
1-15
5
13%
5
12%
16-30
8
20%
3
7%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
7
18%
11
26%
61-75
11
28%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1
Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0
Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0
Результаты матчей
Монако
Лорьян
Точный счет
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 43%
1
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
2
11 раз 37%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Монако
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
96
87
510
312
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
78
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
237
219
1515
822
426
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|3
|5
|73 - 30
|72
|2.
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|51 - 25
|63
|3.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 29
|61
|4.
|2:0 Заявка
|31
|18
|7
|6
|65 - 42
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 39
|55
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 29
|45
|10.
|0:2 Заявка
|31
|12
|9
|10
|42 - 42
|45
|11.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|33 - 42
|43
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|33 - 44
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 48
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|41 - 53
|29
|18.
|Заявка
|31
|6
|3
|22
|22 - 58
|21
|19.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|20.
|Заявка
|31
|3
|5
|23
|24 - 66
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|2:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|35 - 26
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|0:2 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|2:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|0:2 Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|20 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 2:0 Лорьян
Исход игры
Монако
93.6% (117)
Ничья
4.8% (6)
Лорьян
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.18% (74)
Меньше
37.82% (45)
Обе команды забьют
Да
63.87% (76)
Нет
36.13% (43)
Популярный счёт
2:1 Монако
45.6% (57)
2:0 Монако
23.2% (29)
3:1 Монако
9.6% (12)
1:0 Монако
8.8% (11)
1:1 Ничья
4% (5)
3:0 Монако
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!