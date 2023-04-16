Тур: 31. Стадион: Велодром. Главный судья: Мийо Бенуа
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
29
Каборе
Исса
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
39
Ларуси
Яссер
11
Лопеш
Рони
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
-
33 Муге ФрансуаНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Зукру ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Труа
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
3
1.4
Среднее время на гол
30
64
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|12 (2)
|0.4
|Тавареш Нуну
|6
|0.2
|Колашинац Сеад
|4
|0.13
|МБемба Шансель
|4
|0.13
|Верету Жордан
|3
|0.1
|Суарес Луис III
|3
|0.1
|Юндер Дженгиз
|2 (1)
|0.07
|Пайе Димитри
|2 (1)
|0.07
|Гендузи Маттео
|2 (1)
|0.07
|Жиго Самуэль
|2
|0.07
|Жерсон Сантос
|2
|0.07
|Клосс Жонатан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|Каборе Исса
|1
|0.03
|Унаи Аззедин
|1
|0.03
|Лопес Пау
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|10 (1)
|0.33
|Лопеш Рони
|5
|0.17
|Рипар Рено
|4
|0.13
|Одоберт Уилсон
|3
|0.1
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.1
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.07
|Угбо Ике
|2
|0.07
|Поросо Джексон
|2
|0.07
|Конте Абду
|1
|0.03
|Куаме Роминигуе
|1
|0.03
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Ларуси Яссер
|1
|0.03
|Бруус Андреас
|0
|0
|Рами Адиль
|0
|0
|Агум Люсьен
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|6
|1
|Жиго Самуэль
|4
|2
|Ронжье Валентин
|6
|0
|Тавареш Нуну
|4
|1
|Игорь Тудор
|5
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Лопес Пау
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|Санчес Алексис
|2
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальде Мама
|4
|2
|Сальмье Йоанн
|5
|1
|Куаме Роминигуе
|6
|0
|Рипар Рено
|4
|0
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|Агум Люсьен
|4
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Поросо Джексон
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|1
|Рами Адиль
|2
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Труа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
10
11
Марсель
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Труа
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
1
10
Волевые поражения
26
14
Марсель
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Труа
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
9
15
Волевые поражения
36
25
Голы по времени матча
Забито
26
21
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
6
29%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
9
35%
3
14%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
4
15%
6
29%
76-90
Пропущено
19
41
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
3
16%
8
20%
1-15
4
21%
3
7%
16-30
3
16%
6
15%
31-45
1
5%
10
24%
46-60
1
5%
7
17%
61-75
7
37%
7
17%
76-90
Забито
26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
15%
2
13%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
7
27%
4
25%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
23%
4
25%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
1
8%
6
25%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
4
33%
9
38%
76-90
Забито
52
37
22 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 9
6
12%
5
14%
1-15
5
10%
7
19%
16-30
11
21%
6
16%
31-45
16
31%
5
14%
46-60
4
8%
4
11%
61-75
10
19%
10
27%
76-90
Пропущено
31
65
14 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 41
11 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 29
5
16%
10
15%
1-15
4
13%
6
9%
16-30
5
16%
8
12%
31-45
2
6%
16
25%
46-60
4
13%
9
14%
61-75
11
35%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2
Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2
Труа
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0
Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1
Результаты матчей
Марсель
Труа
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Марсель
Труа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
69
510
312
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
114
69
411
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
219
1713
1119
723
525
228
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|3
|5
|73 - 30
|72
|2.
|1:0 Заявка
|31
|19
|7
|5
|55 - 29
|64
|3.
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|51 - 25
|63
|4.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|66 - 43
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 39
|55
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 29
|45
|10.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|43 - 43
|45
|11.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|33 - 42
|43
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|33 - 44
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 48
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|41 - 53
|29
|18.
|0:1 Заявка
|31
|4
|9
|18
|38 - 65
|21
|19.
|Заявка
|31
|6
|3
|22
|22 - 58
|21
|20.
|Заявка
|31
|3
|5
|23
|24 - 66
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|0:1 Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|0:1 Заявка
|16
|3
|0
|13
|22 - 41
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|20 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Труа
Исход игры
Марсель
97.6% (121)
Ничья
2.4% (3)
Труа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.83% (43)
Меньше
64.17% (77)
Обе команды забьют
Да
29.17% (35)
Нет
70.83% (85)
Популярный счёт
2:0 Марсель
53.2% (66)
2:1 Марсель
15.3% (19)
3:1 Марсель
10.5% (13)
1:0 Марсель
8.1% (10)
3:0 Марсель
6.5% (8)
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