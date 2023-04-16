  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Марсель
1:0
Первый тайм: 12'
Труа
0'
1:0
2' Гол
Оливейра Витор

Ход матча

2'
Оливейра Витор
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 122
Марсель 97.5% (119)
X 2.5% (3)
Труа 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Труа
1.23
7.54
6.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
23
Колашинац
Сеад
29
Каборе
Исса
7
Клосс
Жонатан
27
Верету
Жордан
21
Ронжье
Валентин
17
Юндер
Дженгиз
70
Санчес
Алексис
9
Оливейра
Витор
30
Галлон
Готье
4
Палмер-Браун
Эрик
23
Рами
Адиль
17
Сальмье
Йоанн
18
Бальде
Тьерно
39
Ларуси
Яссер
6
Куаме
Роминигуе
8
Агум
Люсьен
11
Лопеш
Рони
29
Одоберт
Уилсон
7
Бальде
Мама
Марсель
3-4-2-1
Труа
3-4-2-1

История личных встреч

Марсель
Труа

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
6:0
Л1
2:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

3
1.4

Среднее время на гол

30
64

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 12 (2) 0.4
Тавареш Нуну 6 0.2
Колашинац Сеад 4 0.13
МБемба Шансель 4 0.13
Верету Жордан 3 0.1
Суарес Луис III 3 0.1
Юндер Дженгиз 2 (1) 0.07
Пайе Димитри 2 (1) 0.07
Гендузи Маттео 2 (1) 0.07
Жиго Самуэль 2 0.07
Жерсон Сантос 2 0.07
Клосс Жонатан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Ронжье Валентин 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 10 (1) 0.33
Лопеш Рони 5 0.17
Рипар Рено 4 0.13
Одоберт Уилсон 3 0.1
Тардьё Флориан 3 (3) 0.1
Шавалерин Ксавье 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Поросо Джексон 2 0.07
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Рами Адиль 0 0
Агум Люсьен 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 6 1
Жиго Самуэль 4 2
Ронжье Валентин 6 0
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Малиновский Руслан 4 0
Верету Жордан 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
Санчес Алексис 2 0
Колашинац Сеад 2 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 4 2
Сальмье Йоанн 5 1
Куаме Роминигуе 6 0
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Агум Люсьен 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0

Результаты матчей

Марсель
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Труа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

10
11
Марсель
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Труа
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

1
10

Волевые поражения

26
14
Марсель
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Труа
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

9
15

Волевые поражения

36
25

Голы по времени матча

Забито

26
21
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
6
29%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
9
35%
3
14%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
4
15%
6
29%
76-90

Пропущено

19
41
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
3
16%
8
20%
1-15
4
21%
3
7%
16-30
3
16%
6
15%
31-45
1
5%
10
24%
46-60
1
5%
7
17%
61-75
7
37%
7
17%
76-90

Забито

26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
15%
2
13%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
7
27%
4
25%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
23%
4
25%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
1
8%
6
25%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
4
33%
9
38%
76-90

Забито

52
37
22 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 9
6
12%
5
14%
1-15
5
10%
7
19%
16-30
11
21%
6
16%
31-45
16
31%
5
14%
46-60
4
8%
4
11%
61-75
10
19%
10
27%
76-90

Пропущено

31
65
14 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 41
11 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 29
5
16%
10
15%
1-15
4
13%
6
9%
16-30
5
16%
8
12%
31-45
2
6%
16
25%
46-60
4
13%
9
14%
61-75
11
35%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2
Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2
Труа
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0
Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1

Результаты матчей

Марсель
Труа

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Марсель
Труа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
5
10
3
12
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
11
4
1.5
6
9
4
11
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
21
9
17
13
1.5
11
19
7
23
2.5
5
25
2
28
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 23 3 5 73 - 30 72
2.
Марсель
 1:0 Заявка 31 19 7 5 55 - 29 64
3.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
4.
Монако
 Заявка 31 18 7 6 66 - 43 61
5.
Лилль
 Заявка 31 16 7 8 56 - 39 55
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 Заявка 31 12 9 10 43 - 43 45
11.
Клермон
 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 31 8 8 15 29 - 52 32
15.
Нант
 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 Заявка 31 6 11 14 41 - 53 29
18.
Труа
 0:1 Заявка 31 4 9 18 38 - 65 21
19.
Аяччо
 Заявка 31 6 3 22 22 - 58 21
20.
Анже
 Заявка 31 3 5 23 24 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 1:0 Заявка 16 8 4 4 27 - 19 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
12.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
14.
Осер
 Заявка 15 5 5 5 14 - 21 20
15.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 0:1 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 16 3 0 13 22 - 41 9
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Марсель контролирует мяч.
  • 13'
    Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 13'
    О, нет. Из многообещающей позиции Оливейра Витор из команды Марсель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 13'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 13'
    Колашинац Сеад создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 12'
    Марсель контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 7'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Юндер Дженгиз из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Оливейра Витор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Санчес Алексис из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 6'
      Жиго Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Марсель контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Марсель: 50%, Труа: 50%.
    • 5'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Марсель контролирует мяч.
    • 4'
      Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что МБемба Шансель из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Яссер Ларуси
    • 3'
      Колашинац Сеад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Труа контролирует мяч.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Оливейра Витор забивает ударом с правой ноги!
    • 2'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 2'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Труа контролирует мяч.
    • 1'
      Колашинац Сеад выиграл воздушное противоборство у Тьерно Бальде.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Марсель начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится победой Марсель.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.21. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.21 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Марсель 97.5% (119)
    X 2.5% (3)
    Труа 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Труа
    1.23
    7.54
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марсель 1:0 Труа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:0 Труа

    Исход игры
    Марсель
    97.6% (121)
    Ничья
    2.4% (3)
    Труа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.83% (43)
    Меньше
    64.17% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    29.17% (35)
    Нет
    70.83% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    53.2% (66)
    2:1 Марсель
    15.3% (19)
    3:1 Марсель
    10.5% (13)
    1:0 Марсель
    8.1% (10)
    3:0 Марсель
    6.5% (8)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Марсель
    Труа
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     