Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Бальде Мама пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

84' Пайе Димитри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Труа

84' Клосс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Малиновский Руслан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

80' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Палаверса Анте навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Палаверса Анте из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Юндер Дженгиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Оливейра Витор нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.

73' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Труа

72' Санчес Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Зукру Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

68' Рами Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Г О О О О Л - Оливейра Витор первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

64' ШТАНГА! Пробил головой Колашинац Сеад прямо в каркас ворот!

63' Юндер Дженгиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Труа

61' Клосс Жонатан из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

61' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Куаме Роминигуе получил желтую карточку от судьи

57' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Оливейра Витор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Труа

56' Оливейра Витор нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

56' Каборе Исса из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Агум Люсьен получил желтую карточку от судьи

54' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Труа

54' Юндер Дженгиз из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Юндер Дженгиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Труа

50' Оооо... вот это был удар! Оливейра Витор должен был забить с этой позиции.

50' Каборе Исса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.