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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Брест
1:0
Второй тайм: 65'
Ницца
0'
1:0
12' Гол
Ле Дуарон Жереми
20' Желтая карточка
Амрауи Аюб
58' Желтая карточка
Маньетти Уго

Ход матча

12'
Ле Дуарон Жереми
(Лала Кенни)
1:0
20'
 
Амрауи Аюб
46'
 
Моффи Теремас
Амрауи Аюб
58'
Маньетти Уго
 
60'
 
Лаборд Гаэтан
Браими Билаль
60'
 
Будауи Хишем
Тюрам Кефрен
60'
 
Тодибо Жан-Клер
Данте Бонфим

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 121
Брест 14.9% (18)
X 40.5% (49)
Ницца 44.6% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Ницца
3.15
4.30
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
8
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
10
Дель
Кастильо
Ромен
22
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
1
Шмейхель
Каспер
8
Росарио
Пабло
4
Данте
Бонфим
38
Амрауи
Аюб
33
Менди
Антуан
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
37
Белахяне
Реда
11
Баркли
Росс
35
Буанани
Бадредин
14
Браими
Билаль
Брест
4-2-3-1
Ницца
3-4-1-2

История личных встреч

Брест
Ницца

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:2
КЛ
2:4
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.71
1.14

Среднее время на гол

126
78

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.29
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

70
74

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 8 0.26
Дель Кастильо Ромен 5 (4) 0.16
Онора Франк 5 0.16
Лис-Мелу Пьерр 5 0.16
Мунье Стив 5 (1) 0.16
Слимани Ислам 1 0.03
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Белайли Юсеф 0 0
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0
Лала Кенни 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 8 0.26
Делор Анди 6 (3) 0.19
Пепе Николя 6 (3) 0.19
Баркли Росс 3 0.1
Браими Билаль 3 0.1
Тюрам Кефрен 2 0.06
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Будауи Хишем 0 0
Менди Антуан 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 8 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Бизот Марко 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Камара Махди 2 1
Лала Кенни 3 0
Белькебла Арис 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Онора Франк 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 5 0
Бар Мельвен 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Лемина Марио 1 1
Ремзи Аарон 2 0
Брайан Джо 2 0
Пепе Николя 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Амрауи Аюб 1 0

Результаты матчей

Брест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ницца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
8
Брест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Ницца
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

12
18
Брест
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Ницца
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

20
26

Голы по времени матча

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
3
17%
4
20%
61-75
4
22%
2
10%
76-90

Пропущено

22
14
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
18%
3
21%
1-15
4
18%
5
36%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
4
29%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
24%
3
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
5
28%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
1
6%
5
28%
76-90

Пропущено

25
14
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
4
16%
4
29%
31-45
5
20%
2
14%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
7
28%
4
29%
76-90

Забито

35
38
16 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 8
6
17%
6
16%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
5
14%
9
24%
31-45
6
17%
5
13%
46-60
8
23%
6
16%
61-75
5
14%
7
18%
76-90

Пропущено

47
28
22 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
5
11%
4
14%
1-15
7
15%
7
25%
16-30
10
21%
5
18%
31-45
7
15%
3
11%
46-60
8
17%
1
4%
61-75
10
21%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2
Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0
Ницца
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1
Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1

Результаты матчей

Брест
Ницца

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
8 раз 27%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брест
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
6
4
10
1.5
3
12
2
12
2.5
3
12
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
2
4
12
1.5
5
10
2
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
22
8
8
22
1.5
8
22
4
26
2.5
5
25
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 23 3 5 73 - 30 72
2.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Лилль
 Заявка 31 16 7 8 56 - 39 55
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 0:1 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 2:1 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 2:1 Заявка 31 8 8 15 29 - 52 32
15.
Нант
 1:2 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 1:0 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 1:0 Заявка 31 6 11 14 39 - 52 29
18.
Аяччо
 0:1 Заявка 31 6 3 22 21 - 56 21
19.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
20.
Анже
 1:2 Заявка 31 3 5 23 24 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Клермон
 2:1 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
12.
Ницца
 0:1 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
14.
Осер
 2:1 Заявка 15 5 5 5 14 - 21 20
15.
Нант
 1:2 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 1:0 Заявка 16 4 6 6 19 - 22 18
17.
Брест
 1:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:1 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 1:2 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 0:1 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 2:1 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 1:0 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 2:1 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 1:2 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 0:1 Заявка 16 3 2 11 12 - 31 11
18.
Страсбург
 1:0 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 1:2 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Моффи Теремас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 65'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 65'
    Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 65'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 64'
    Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 64'
    Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 64'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 63'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 63'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 63'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 62'
    Мунье Стив не смог попасть в створ ударом издали
  • 62'
    Брест пытается что-то создать.
  • 62'
    Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 62'
    Брассье Лилиан ошибается в защите.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Ницца: 49%.
    • 47'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Белькебла Арис выиграл воздушное противоборство у Билал Браими.
    • 46'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Бар Мельвен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 45'
      Брест пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Ницца: 49%.
    • 44'
      Баркли Росс пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      43'
      Дюверн Жан-Кевин наказан за толчок Reda Belahyane
    • 43'
      Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Амрауи Аюб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 41'
      Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 41'
      Шанс! Брассье Лилиан из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 41'
      Брассье Лилиан выиграл воздушное противоборство у Данте Бонфим.
    • Угловой
      40'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой справа.
    • 40'
      Росарио Пабло успешно блокирует удар.
    • 40'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 39'
      Брест пытается что-то создать.
    • Офсайд
      38'
      Билал Браими из команды Ницца в офсайде
    • 37'
      Белькебла Арис выиграл воздушное противоборство у Тюрам Кефрен.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 37'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 36'
      Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 36'
      Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Билал Браими создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Менди Антуан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 49%, Ницца: 51%.
    • 34'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 34'
      Бар Мельвен выиграл воздушное противоборство у Онора Франк.
    • 34'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Дель Кастильо Ромен.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 34'
      Менди Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Билал Браими создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Билал Браими
    • 33'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Баркли Росс
    • 31'
      Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 47%, Ницца: 53%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Назначен штрафной. Пострадал Белькебла Арис, его свалил Амрауи Аюб.
    • 30'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Брест контролирует мяч.
    • 28'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 28'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Мунье Стив.
    • 28'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 28'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Онора Франк.
    • 27'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Буанани Бадредин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Менди Антуан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 25'
      Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 49%, Ницца: 51%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Reda Belahyane наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
    • 25'
      Шардонне Брендан успешно блокирует удар.
    • 25'
      Буанани Бадредин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      23'
      Тюрам Кефрен задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      23'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест опасно и грубо сыграл. Росарио Пабло пострадал.
    • 23'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Желтая карточка
      20'
      Амрауи Аюб получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      20'
      Безумный фол. Амрауи Аюб грубо играет против соперника. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Ницца: 50%.
    • 20'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 19'
      Буанани Бадредин пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • Офсайд
      18'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде
    • 17'
      Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 45%, Ницца: 55%.
    • 14'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Ницца контролирует мяч.
    • 12'
      Лала Кенни сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      ГОООООЛ - Жереми Ле Дуарон Брест забивает ударом головой
    • 12'
      Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Менди Антуан.
    • 12'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Билал Браими выиграл воздушное противоборство у Брассье Лилиан.
    • Офсайд
      11'
      Мунье Стив из команды Брест в офсайде
    • 11'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 35%, Ницца: 65%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Бар Мельвен наказан за толчок Лала Кенни
    • 9'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Белькебла Арис выиграл воздушное противоборство у Баркли Росс.
    • 8'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Тюрам Кефрен
    • 6'
      Белькебла Арис из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Маньетти Уго успешно блокирует удар.
    • 5'
      Баркли Росс пробил со штрафного прямо в стенку
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Ницца: 50%.
    • Травма, повреждение
      5'
      Ох, нехорошо это выглядит. Баркли Росс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 3'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Онора Франк из команды Брест поставил подножку. Пострадал Бар Мельвен
    • 1'
      Росарио Пабло выиграл воздушное противоборство у Мунье Стив.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 38% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Брест 14.9% (18)
    X 40.5% (49)
    Ницца 44.6% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Ницца
    3.15
    4.30
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 1:0 Ницца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:0 Ницца

    Исход игры
    Брест
    14.9% (18)
    Ничья
    40.5% (49)
    Ницца
    44.6% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.5% (47)
    Меньше
    60.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    78.15% (93)
    Нет
    21.85% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (46)
    1:2 Ницца
    28.9% (35)
    0:1 Ницца
    10.7% (13)
    2:1 Брест
    5.8% (7)
    1:0 Брест
    5.8% (7)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Ницца
    1.7% (2)
    2:0 Брест
    1.7% (2)
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    Брест
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