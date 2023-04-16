Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

[player1] создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Белькебла Арис выиграл воздушное противоборство у Билал Браими.

46' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хорошую попытку сделал Бар Мельвен . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ницца

44' Баркли Росс пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

43' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Ницца

41' Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Ницца

40' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

39' Удар от ворот произведет Ницца

38' Билал Браими из команды Ницца в офсайде

37' Удар от ворот произведет Ницца

37' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Ницца

36' Удар от ворот произведет Брест

36' Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Билал Браими создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Менди Антуан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Брест

34' Менди Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Билал Браими создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Ницца

28' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хорошую попытку сделал Буанани Бадредин . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Менди Антуан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Амрауи Аюб получил желтую карточку от судьи

20' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Буанани Бадредин пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

18' Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде

17' Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

12' ГОООООЛ - Жереми Ле Дуарон Брест забивает ударом головой

12' Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Менди Антуан

12' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Билал Браими выиграл воздушное противоборство у Брассье Лилиан

11' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Баркли Росс пробил со штрафного прямо в стенку

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Баркли Росс получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля