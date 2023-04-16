Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Феликс Лемарешаль выиграл воздушное противоборство у Баркли Росс

83' Удар от ворот произведет Брест

82' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Лала Кенни пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

80' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тактическая замена. Маньетти Уго уходит с поля и его заменяет Феликс Лемарешаль

78' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Перейра-Лаже Матиаш

77' Будауи Хишем получил желтую карточку от судьи

76' Удар от ворот произведет Ницца

76' Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Менди Антуан

75' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

73' Мунье Стив выиграл воздушное противоборство у Reda Belahyane.

73' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Онора Франк пробил со штрафного прямо в стенку

71' Reda Belahyane наказан за толчок Белькебла Арис

69' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Камара Махди получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Камара Махди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Моффи Теремас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Брест

62' Удар от ворот произведет Ницца

62' Мунье Стив не смог попасть в створ ударом издали

62' Хорошую попытку сделал Моффи Теремас . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Удар от ворот произведет Брест

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Тактическая замена. Билал Браими уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан

59' Данте Бонфим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Баркли Росс из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Удар от ворот произведет Брест

58' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Билал Браими наказан за толчок Бизот Марко

56' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Буанани Бадредин

54' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Ницца

53' [player1] создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Жереми Ле Дуарон из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Ницца

49' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Брест

48' Буанани Бадредин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Баркли Росс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Буанани Бадредин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.