Тур: 31. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
1:0
12' ГолЛе Дуарон Жереми
20' Желтая карточкаАмрауи Аюб
58' Желтая карточкаМаньетти Уго
76' Желтая карточкаБудауи Хишем
85' Желтая карточкаБрайан Джо
90'+5
Ход матча
12'
1:0
20'
58'
76'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
15
Мунье
Стив
38
Амрауи
Аюб
33
Менди
Антуан
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
11
Баркли
Росс
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Амрауи АюбЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
-
15 Брайан ДжоЗащитник
- Защитник
-
34 Нахуну ЯнисЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
31 Тринкер ТеоПолузащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Ницца
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.71
1.14
Среднее время на гол
126
78
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.29
1.21
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
70
74
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|8
|0.26
|Дель Кастильо Ромен
|5 (4)
|0.16
|Онора Франк
|5
|0.16
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0.16
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.16
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.03
|Белькебла Арис
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Маньетти Уго
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|8
|0.26
|Делор Анди
|6 (3)
|0.19
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.19
|Баркли Росс
|3
|0.1
|Браими Билаль
|3
|0.1
|Тюрам Кефрен
|2
|0.06
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Вити Маттиа
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|8
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Бизот Марко
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Камара Махди
|2
|1
|Лала Кенни
|3
|0
|Белькебла Арис
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|5
|0
|Бар Мельвен
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Брайан Джо
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Ремзи Аарон
|2
|0
|Пепе Николя
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Амрауи Аюб
|1
|0
Результаты матчей
Брест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Ницца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
8
8
Брест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Ницца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
12
18
Брест
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Ницца
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
20
26
Голы по времени матча
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
16%
3
15%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
3
16%
4
20%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
4
21%
2
10%
76-90
Пропущено
22
15
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
18%
4
27%
1-15
4
18%
5
33%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
24%
3
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
5
28%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
1
6%
5
28%
76-90
Пропущено
25
14
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
4
16%
4
29%
31-45
5
20%
2
14%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
7
28%
4
29%
76-90
Забито
36
38
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
7
19%
6
16%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
5
14%
9
24%
31-45
6
17%
5
13%
46-60
8
22%
6
16%
61-75
5
14%
7
18%
76-90
Пропущено
47
29
22 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 22
5
11%
5
17%
1-15
7
15%
7
24%
16-30
10
21%
5
17%
31-45
7
15%
3
10%
46-60
8
17%
1
3%
61-75
10
21%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2
Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0
Ницца
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1
Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1
Результаты матчей
Брест
Ницца
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брест
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
411
312
213
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
412
511
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
229
823
823
427
526
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|3
|5
|73 - 30
|72
|2.
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|51 - 25
|63
|3.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 29
|61
|4.
|2:0 Заявка
|31
|18
|7
|6
|65 - 42
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 39
|55
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 29
|45
|10.
|0:2 Заявка
|31
|12
|9
|10
|42 - 42
|45
|11.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|33 - 42
|43
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|33 - 44
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 48
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|41 - 53
|29
|18.
|Заявка
|31
|6
|3
|22
|22 - 58
|21
|19.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|20.
|Заявка
|31
|3
|5
|23
|24 - 66
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|2:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|35 - 26
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|0:2 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|2:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|0:2 Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|20 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:0 Ницца
Исход игры
Брест
14.9% (18)
Ничья
40.5% (49)
Ницца
44.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
39.5% (47)
Меньше
60.5% (72)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (46)
1:2 Ницца
28.9% (35)
0:1 Ницца
10.7% (13)
2:1 Брест
5.8% (7)
1:0 Брест
5.8% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:2 Ницца
1.7% (2)
2:0 Брест
1.7% (2)
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