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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Осер
2:1
Второй тайм: 62'
Нант
0'
1:0
5' Пенальти
Жубал Мендес
33' Желтая карточка
Зедатка Аким
36' Желтая карточка
Жоао Виктор
2:0
43' Гол
Да Кошта Нуну
2:1
55' Гол
Мохамед Мостафа

Ход матча

5'
Жубал Мендес
1:0
17'
Синайоко Лассин
Перрен Гаэтан
 
33'
Зедатка Аким
 
36'
 
Жоао Виктор
43'
Да Кошта Нуну
2:0
46'
 
Молле Флоран
Мутуссами Самуэль
46'
 
Сентонз Фабьен
Жоао Виктор
55'
2:1
Мохамед Мостафа
(Саймон Мозес)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 123
Осер 32.5% (40)
X 49.6% (61)
Нант 17.9% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осер
Ничья
Нант
2.95
4.10
44.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Леон
Донован
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
13
Зедатка
Аким
6
М'Чангама
Юссуф
12
Туре
Бирама
95
Туре
Сулейман
7
Эн
Готье
9
Да
Кошта
Нуну
10
Перрен
Гаэтан
1
Лафон
Альбан
38
Жоао
Виктор
4
Паллуа
Николя
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
26
Хаджам
Жауэн
3
Жиротто
Андрей
10
Блас
Людовик
17
Сиссоко
Мусса
8
Мутуссами
Самуэль
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
Осер
3-4-3
Нант
4-1-4-1

История личных встреч

Осер
Нант

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
1:0
К
3:4
КЛ
1:0
Л2
1:1
Л2
0:2
ММ(
1:0
Л1
2:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 5 0.16
Ньянг М'Байе 4 (2) 0.13
Жубал Мендес 3 (1) 0.1
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.1
Отре Матиас 2 (1) 0.06
Эн Готье 2 0.06
Сахи Хамза 1 0.03
Равелсон Райан 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Туре Бирама 1 0.03
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 7 (2) 0.23
Мохамед Мостафа 7 0.23
Саймон Мозес 5 (1) 0.16
Ганаго Игнатиус 4 0.13
Гессан Эванн 2 0.06
Сиссоко Мусса 2 0.06
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Зедатка Аким 5 0
Менса Гидеон 5 0
Туре Сулейман 3 1
Жубал Мендес 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиротто Андрей 6 0
Мутуссами Самуэль 6 0
Антуан Комбуаре 4 0
Паллуа Николя 2 1
Сиссоко Мусса 3 0
Жоао Виктор 3 0
Коршья Себастьен 3 0
Саймон Мозес 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Блас Людовик 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Молле Флоран 1 0
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Результаты матчей

Осер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
11
Осер
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Нант
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

27
8

Волевые поражения

9
17
Осер
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Нант
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
60% (18)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

28
8

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
1
10%
7
44%
76-90

Пропущено

22
22
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
18%
4
18%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
6
27%
2
9%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
5
23%
6
27%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
4
27%
7
39%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Пропущено

31
18
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
6
19%
2
11%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
6
19%
4
22%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
7
23%
2
11%
76-90

Забито

25
34
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 8
10 Не забивали 12
5
20%
1
3%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
4
16%
4
12%
46-60
5
20%
9
26%
61-75
5
20%
11
32%
76-90

Пропущено

53
40
26 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 21
10
19%
6
15%
1-15
6
11%
10
25%
16-30
10
19%
4
10%
31-45
7
13%
6
15%
46-60
8
15%
6
15%
61-75
12
23%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0
Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2
Нант
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1
Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2

Результаты матчей

Осер
Нант

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осер
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
6
3
11
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
5
3
13
1.5
4
11
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
19
11
6
24
1.5
9
21
1
29
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 23 3 5 73 - 30 72
2.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Лилль
 Заявка 31 16 7 8 56 - 39 55
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 0:1 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 2:1 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 2:1 Заявка 31 8 8 15 29 - 52 32
15.
Нант
 1:2 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 1:0 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 1:0 Заявка 31 6 11 14 39 - 52 29
18.
Аяччо
 0:1 Заявка 31 6 3 22 21 - 56 21
19.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
20.
Анже
 1:2 Заявка 31 3 5 23 24 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Клермон
 2:1 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
12.
Ницца
 0:1 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
14.
Осер
 2:1 Заявка 15 5 5 5 14 - 21 20
15.
Нант
 1:2 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 1:0 Заявка 16 4 6 6 19 - 22 18
17.
Брест
 1:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:1 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 1:2 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 0:1 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 2:1 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 1:0 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 2:1 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 1:2 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 0:1 Заявка 16 3 2 11 12 - 31 11
18.
Страсбург
 1:0 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 1:2 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Синайоко Лассин пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
  • 63'
    Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 62'
    Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 62'
    Нант пытается что-то создать.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Осер
  • 61'
    Кастеллетто Жан-Шарль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    61'
    Жиротто Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 61'
    Зедатка Аким ослабляет давление, выбив мяч.
  • 61'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 60'
    Контроль мяча: Осер: 32%, Нант: 68%.
  • 59'
    Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 59'
    Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 58'
    Удар от ворот произведет Осер
  • 58'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 58'
    Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Нант пытается что-то создать.
    • 57'
      Контроль мяча: Осер: 34%, Нант: 66%.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 56'
      Да Кошта Нуну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 55'
      Саймон Мозес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      55'
      ГОООООЛ Нант забивает
    • 55'
      Нант пытается что-то создать.
    • 54'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      53'
      Безумный фол. Туре Бирама грубо играет против соперника. Пострадал Молле Флоран
    • 52'
      Хорошую попытку сделал М'Чангама Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Паллуа Николя выиграл воздушное противоборство у Да Кошта Нуну.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 51'
      Мохамед Мостафа не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Нант пытается что-то создать.
    • 51'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Осер: 34%, Нант: 66%.
    • 50'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Нант пытается что-то создать.
    • 48'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      47'
      Зедатка Аким из команды Осер подал угловой справа.
    • 46'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Мутуссами Самуэль уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Осер: 34%, Нант: 66%.
    • 50'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Осер начинает контратаку
    • 49'
      Нант пытается что-то создать.
    • 48'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Мохамед Мостафа
    • 47'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 47'
      Шанс! Сиссоко Мусса из команды Нант пробил головой, но мимо
    • Угловой
      47'
      Мутуссами Самуэль из команды Нант подал угловой слева.
    • 46'
      Равелсон Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Нант пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Осер: 35%, Нант: 65%.
    • 45'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      45'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      43'
      ГОООООЛ Осер забивает
    • 43'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      М'Чангама Юссуф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      М'Чангама Юссуф пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Синайоко Лассин
    • 41'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Жоао Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      40'
      Синайоко Лассин из команды Осер опасно и грубо сыграл. Кастеллетто Жан-Шарль пострадал.
    • 40'
      Контроль мяча: Осер: 34%, Нант: 66%.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      39'
      Зедатка Аким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Желтая карточка
      36'
      Жоао Виктор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Жоао Виктор из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эн Готье
    • 36'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 35'
      Туре Бирама не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Контроль мяча: Осер: 32%, Нант: 68%.
    • 35'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья свистит. Зедатка Аким атаковал сзади соперника. Это Жоао Виктор заработал своей команде штрафной
    • 33'
      Нант пытается что-то создать.
    • 33'
      Да Кошта Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 33'
      Эн Готье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Осер начинает контратаку
    • 32'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Осер начинает контратаку
    • 31'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 30'
      Жоао Виктор не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Контроль мяча: Осер: 38%, Нант: 62%.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Жанвье Жульян из команды Осер поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
    • 29'
      Нант пытается что-то создать.
    • 29'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      28'
      Туре Сулейман из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Жоао Виктор.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья свистит. Мохамед Мостафа атаковал сзади соперника. Это М'Чангама Юссуф заработал своей команде штрафной
    • 27'
      Осер начинает контратаку
    • 27'
      Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Синайоко Лассин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Равелсон Райан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 33%, Нант: 67%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 24'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Нант пытается что-то создать.
    • 21'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      21'
      Мохамед Мостафа из команды Нант в офсайде
    • 21'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Осер: 37%, Нант: 63%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Осер
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Туре Сулейман из команды Осер поставил подножку. Пострадал Жоао Виктор
    • 18'
      Нант пытается что-то создать.
    • 17'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 17'
      Перрен Гаэтан получил травму и заменен. Синайоко Лассин выходит на поле.
    • 17'
      Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      16'
      Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Контроль мяча: Осер: 41%, Нант: 59%.
    • Травма, повреждение
      15'
      Перрен Гаэтан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 13'
      Туре Сулейман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Нант пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 55%, Нант: 45%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Нант поставил подножку. Пострадал М'Чангама Юссуф
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что М'Чангама Юссуф из команды Осер поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
    • 8'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 8'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Нант пытается что-то создать.
    • 6'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О О Л - Жубал Мендес из команды Осер забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.
    • 4'
      После проверки VAR судья изменил решение - Осер пробьет пенальти!
    • 3'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Угловой
      2'
      Туре Бирама из команды Осер подал угловой справа.
    • 2'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Осер начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 94 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 123
    Осер 32.5% (40)
    X 49.6% (61)
    Нант 17.9% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Нант
    2.95
    4.10
    44.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осер 2:1 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 2:1 Нант

    Исход игры
    Осер
    32.5% (40)
    Ничья
    49.6% (61)
    Нант
    17.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.01% (25)
    Меньше
    78.99% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    68.91% (82)
    Нет
    31.09% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.3% (57)
    1:0 Осер
    21.1% (26)
    2:1 Осер
    9.8% (12)
    1:2 Нант
    7.3% (9)
    0:1 Нант
    5.7% (7)
    0:2 Нант
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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