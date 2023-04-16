Тур: 31. Стадион: Аббе-Дешам. Зрители: 15714 Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
1:0
5' ПенальтиЖубал Мендес
33' Желтая карточкаЗедатка Аким
36' Желтая карточкаЖоао Виктор
2:0
43' ГолДа Кошта Нуну
2:1
55' ГолМохамед Мостафа
76' Желтая карточкаАнтуан Комбуаре
89' Желтая карточкаПаллуа Николя
90' Желтая карточкаТуре Сулейман
90'+5
Ход матча
5'
1:0
33'
36'
43'
2:0
55'
2:1
76'
82'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Леон
Донован
13
Зедатка
Аким
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
38
Жоао
Виктор
26
Хаджам
Жауэн
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зедатка АкимПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Эн ГотьеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
-
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Жоао ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Делор АндиНападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осер
Нант
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|5
|0.16
|Ньянг М'Байе
|4 (2)
|0.13
|Жубал Мендес
|3 (1)
|0.1
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.1
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.06
|Эн Готье
|2
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.03
|Равелсон Райан
|1
|0.03
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Туре Бирама
|1
|0.03
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8
|0.26
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.23
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.16
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.13
|Гессан Эванн
|2
|0.06
|Сиссоко Мусса
|2
|0.06
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
|Жоао Виктор
|0
|0
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
|Хаджам Жауэн
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|4
|1
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Туре Сулейман
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Зедатка Аким
|5
|0
|Менса Гидеон
|5
|0
|Жубал Мендес
|4
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Массенжо Хан-Ноа
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|М'Чангама Юссуф
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Камара Усман
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиротто Андрей
|6
|0
|Мутуссами Самуэль
|6
|0
|Антуан Комбуаре
|5
|0
|Паллуа Николя
|3
|1
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Жоао Виктор
|3
|0
|Коршья Себастьен
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Результаты матчей
Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
12
Осер
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Нант
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
27
8
Волевые поражения
9
17
Осер
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Нант
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
58% (18)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
29
8
Волевые поражения
14
29
Голы по времени матча
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
1
8%
7
41%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
17%
5
21%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
5
22%
6
25%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
4
27%
7
39%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Пропущено
31
18
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
6
19%
2
11%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
6
19%
4
22%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
7
23%
2
11%
76-90
Забито
27
35
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 8
10 Не забивали 12
6
22%
1
3%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
5
19%
9
26%
61-75
5
19%
11
31%
76-90
Пропущено
54
42
26 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 22
10
19%
7
17%
1-15
6
11%
10
24%
16-30
10
19%
5
12%
31-45
8
15%
6
14%
46-60
8
15%
6
14%
61-75
12
22%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0
Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2
Нант
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1
Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2
Результаты матчей
Осер
Нант
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Осер
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
411
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
313
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
2011
724
922
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|3
|5
|73 - 30
|72
|2.
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|51 - 25
|63
|3.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 29
|61
|4.
|2:0 Заявка
|31
|18
|7
|6
|65 - 42
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 39
|55
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 29
|45
|10.
|0:2 Заявка
|31
|12
|9
|10
|42 - 42
|45
|11.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|33 - 42
|43
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|33 - 44
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 48
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|41 - 53
|29
|18.
|Заявка
|31
|6
|3
|22
|22 - 58
|21
|19.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|20.
|Заявка
|31
|3
|5
|23
|24 - 66
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|2:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|35 - 26
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|0:2 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|2:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|0:2 Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|20 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осер 2:1 Нант
Исход игры
Осер
32.5% (40)
Ничья
49.6% (61)
Нант
17.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
21.01% (25)
Меньше
78.99% (94)
Обе команды забьют
Да
68.91% (82)
Нет
31.09% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (57)
1:0 Осер
21.1% (26)
2:1 Осер
9.8% (12)
1:2 Нант
7.3% (9)
0:1 Нант
5.7% (7)
0:2 Нант
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!