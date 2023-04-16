Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

48' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Осер

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' М'Чангама Юссуф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' М'Чангама Юссуф пробил со штрафного прямо в стенку

41' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновлен

39' Зедатка Аким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Жоао Виктор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Удар от ворот произведет Нант

35' Туре Бирама не смог попасть в створ ударом издали

35' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

33' Да Кошта Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Удар от ворот произведет Нант

33' Эн Готье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Осер

30' Жоао Виктор не смог попасть в створ ударом издали

29' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

25' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хорошую попытку сделал Синайоко Лассин . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Равелсон Райан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Удар от ворот произведет Осер

24' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Осер

17' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Осер

17' Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали

16' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Матч возобновлен

15' Перрен Гаэтан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Нант

13' Туре Сулейман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

12' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Нант

8' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

6' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Г О О О О О Л - Жубал Мендес из команды Осер забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.

4' После проверки VAR судья изменил решение - Осер пробьет пенальти!

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Осер начинает с центра поля