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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 15714 Главный судья: Ваттеллье Эрик
Осер
2:1
Конец матча
Нант
0'
1:0
5' Пенальти
Жубал Мендес
33' Желтая карточка
Зедатка Аким
36' Желтая карточка
Жоао Виктор
2:0
43' Гол
Да Кошта Нуну
2:1
55' Гол
Мохамед Мостафа
76' Желтая карточка
Антуан Комбуаре
89' Желтая карточка
Паллуа Николя
90' Желтая карточка
Туре Сулейман
90'+5

Ход матча

5'
Жубал Мендес
1:0
17'
Синайоко Лассин
Перрен Гаэтан
 
33'
Зедатка Аким
 
36'
 
Жоао Виктор
43'
Да Кошта Нуну
2:0
46'
 
Молле Флоран
Мутуссами Самуэль
46'
 
Сентонз Фабьен
Жоао Виктор
55'
2:1
Мохамед Мостафа
(Саймон Мозес)
65'
Аблин Маттис
Да Кошта Нуну
 
70'
 
Ганаго Игнатиус
Саймон Мозес
70'
 
Делор Анди
Сиссоко Мусса
76'
 
Антуан Комбуаре
82'
Ньянг М'Байе
Эн Готье
 
83'
Дембеле Сирики
Синайоко Лассин
 
84'
 
Stredair Appuah
Жиротто Андрей
89'
 
Паллуа Николя
90'
Туре Сулейман
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Осер 32.5% (40)
X 49.6% (61)
Нант 17.9% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Леон
Донован
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
13
Зедатка
Аким
6
М'Чангама
Юссуф
12
Туре
Бирама
95
Туре
Сулейман
7
Эн
Готье
9
Да
Кошта
Нуну
10
Перрен
Гаэтан
1
Лафон
Альбан
38
Жоао
Виктор
4
Паллуа
Николя
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
26
Хаджам
Жауэн
3
Жиротто
Андрей
10
Блас
Людовик
17
Сиссоко
Мусса
8
Мутуссами
Самуэль
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
Осер
3-4-3
Нант
4-1-4-1

История личных встреч

Осер
Нант

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
1:0
К
3:4
КЛ
1:0
Л2
1:1
Л2
0:2
ММ(
1:0
Л1
2:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 5 0.16
Ньянг М'Байе 4 (2) 0.13
Жубал Мендес 3 (1) 0.1
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.1
Отре Матиас 2 (1) 0.06
Эн Готье 2 0.06
Сахи Хамза 1 0.03
Равелсон Райан 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Туре Бирама 1 0.03
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 0.26
Блас Людовик 7 (2) 0.23
Саймон Мозес 5 (1) 0.16
Ганаго Игнатиус 4 0.13
Гессан Эванн 2 0.06
Сиссоко Мусса 2 0.06
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Туре Сулейман 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Зедатка Аким 5 0
Менса Гидеон 5 0
Жубал Мендес 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиротто Андрей 6 0
Мутуссами Самуэль 6 0
Антуан Комбуаре 5 0
Паллуа Николя 3 1
Сиссоко Мусса 3 0
Жоао Виктор 3 0
Коршья Себастьен 3 0
Саймон Мозес 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Блас Людовик 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Молле Флоран 1 0
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Результаты матчей

Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
12
Осер
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Нант
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

27
8

Волевые поражения

9
17
Осер
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Нант
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
58% (18)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

29
8

Волевые поражения

14
29

Голы по времени матча

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
1
8%
7
41%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
17%
5
21%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
5
22%
6
25%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
4
27%
7
39%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Пропущено

31
18
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
6
19%
2
11%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
6
19%
4
22%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
7
23%
2
11%
76-90

Забито

27
35
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 8
10 Не забивали 12
6
22%
1
3%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
5
19%
9
26%
61-75
5
19%
11
31%
76-90

Пропущено

54
42
26 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 22
10
19%
7
17%
1-15
6
11%
10
24%
16-30
10
19%
5
12%
31-45
8
15%
6
14%
46-60
8
15%
6
14%
61-75
12
22%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0
Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2
Нант
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1
Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2

Результаты матчей

Осер
Нант

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осер
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
20
11
7
24
1.5
9
22
1
30
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 23 3 5 73 - 30 72
2.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 2:0 Заявка 31 18 7 6 65 - 42 61
5.
Лилль
 Заявка 31 16 7 8 56 - 39 55
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 0:2 Заявка 31 12 9 10 42 - 42 45
11.
Клермон
 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 31 8 8 15 29 - 52 32
15.
Нант
 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 Заявка 31 6 11 14 41 - 53 29
18.
Аяччо
 Заявка 31 6 3 22 22 - 58 21
19.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
20.
Анже
 Заявка 31 3 5 23 24 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 2:0 Заявка 16 9 2 5 35 - 26 29
6.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
7.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 0:2 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
12.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
14.
Осер
 Заявка 15 5 5 5 14 - 21 20
15.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 2:0 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 0:2 Заявка 16 5 5 6 21 - 27 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Осер: 31%, Нант: 69%.
  • 95'
    Stredair Appuah бьет со штрафного в створ, но Донован Леон держит все под контролем
  • Желтая карточка
    94'
    Туре Сулейман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 93'
    Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Осер
  • 92'
    Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Stredair Appuah нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Контроль мяча: Осер: 31%, Нант: 69%.
  • Желтая карточка
    90'
    Паллуа Николя - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    90'
    Паллуа Николя из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Аблин Маттис.
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    • Фол, нарушение
      85'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 85'
      Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Контроль мяча: Осер: 30%, Нант: 70%.
    • Фол, нарушение
      84'
      Судья сигнализирует, что Аблин Маттис из команды Осер поставил подножку. Пострадал Паллуа Николя
    • 84'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Тактическая замена. Жиротто Андрей уходит с поля и его заменяет Stredair Appuah
    • 84'
      Хорошую попытку сделал Дембеле Сирики. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 83'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 83'
      Тактическая замена. Синайоко Лассин уходит с поля и его заменяет Дембеле Сирики
    • 82'
      Эн Готье получил травму и заменен. Ньянг М'Байе выходит на поле.
    • 81'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Ганаго Игнатиус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Эн Готье нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 80'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Контроль мяча: Осер: 30%, Нант: 70%.
    • 80'
      Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 79'
      Мохамед Мостафа нанес удар головой, но Донован Леон спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      79'
      Молле Флоран из команды Нант подал угловой слева.
    • 78'
      Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Осер начинает контратаку
    • 77'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      77'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
    • 77'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Желтая карточка
      76'
      Рефери не любит споров - именно за это Антуан Комбуаре сейчас получил желтую
    • 75'
      Контроль мяча: Осер: 31%, Нант: 69%.
    • 75'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем
    • Угловой
      75'
      Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Зедатка Аким из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Нант пытается что-то создать.
    • 74'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Аблин Маттис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 73'
      Молле Флоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 73'
      Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Нант пытается что-то создать.
    • 73'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 72'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      72'
      Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Нант поставил подножку. Пострадал Жанвье Жульян
    • 71'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 71'
      Осер пытается что-то создать.
    • 71'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 71'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Жиротто Андрей выиграл воздушное противоборство у М'Чангама Юссуф.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 70'
      Тактическая замена. Сиссоко Мусса уходит с поля и его заменяет Делор Анди
    • 70'
      Тактическая замена. Саймон Мозес уходит с поля и его заменяет Ганаго Игнатиус
    • 70'
      Сиссоко Мусса из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 70'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Нант пытается что-то создать.
    • 68'
      Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Жиротто Андрей бьет со штрафного в створ, но Донован Леон держит все под контролем
    • 65'
      Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
    • Фол, нарушение
      65'
      Судья сигнализирует, что Синайоко Лассин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Мохамед Мостафа
    • 65'
      Контроль мяча: Осер: 33%, Нант: 67%.
    • 65'
      Нант пытается что-то создать.
    • 64'
      Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Синайоко Лассин пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 63'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Нант пытается что-то создать.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 61'
      Кастеллетто Жан-Шарль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      61'
      Жиротто Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Зедатка Аким ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Контроль мяча: Осер: 32%, Нант: 68%.
    • 59'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 58'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Нант пытается что-то создать.
    • 57'
      Контроль мяча: Осер: 34%, Нант: 66%.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 56'
      Да Кошта Нуну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 55'
      Саймон Мозес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      55'
      ГОООООЛ Нант забивает
    • 55'
      Нант пытается что-то создать.
    • 54'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      53'
      Безумный фол. Туре Бирама грубо играет против соперника. Пострадал Молле Флоран
    • 52'
      Хорошую попытку сделал М'Чангама Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Паллуа Николя выиграл воздушное противоборство у Да Кошта Нуну.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 51'
      Мохамед Мостафа не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Нант пытается что-то создать.
    • 51'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Осер: 34%, Нант: 66%.
    • 50'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Нант пытается что-то создать.
    • 48'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      47'
      Зедатка Аким из команды Осер подал угловой справа.
    • 46'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Мутуссами Самуэль уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Осер: 34%, Нант: 66%.
    • 50'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Осер начинает контратаку
    • 49'
      Нант пытается что-то создать.
    • 48'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Мохамед Мостафа
    • 47'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 47'
      Шанс! Сиссоко Мусса из команды Нант пробил головой, но мимо
    • Угловой
      47'
      Мутуссами Самуэль из команды Нант подал угловой слева.
    • 46'
      Равелсон Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Нант пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Осер: 35%, Нант: 65%.
    • 45'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      45'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      43'
      ГОООООЛ Осер забивает
    • 43'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      М'Чангама Юссуф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      М'Чангама Юссуф пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Синайоко Лассин
    • 41'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Жоао Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      40'
      Синайоко Лассин из команды Осер опасно и грубо сыграл. Кастеллетто Жан-Шарль пострадал.
    • 40'
      Контроль мяча: Осер: 34%, Нант: 66%.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      39'
      Зедатка Аким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Желтая карточка
      36'
      Жоао Виктор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Жоао Виктор из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эн Готье
    • 36'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 35'
      Туре Бирама не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Контроль мяча: Осер: 32%, Нант: 68%.
    • 35'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья свистит. Зедатка Аким атаковал сзади соперника. Это Жоао Виктор заработал своей команде штрафной
    • 33'
      Нант пытается что-то создать.
    • 33'
      Да Кошта Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 33'
      Эн Готье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Осер начинает контратаку
    • 32'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Осер начинает контратаку
    • 31'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 30'
      Жоао Виктор не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Контроль мяча: Осер: 38%, Нант: 62%.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Жанвье Жульян из команды Осер поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
    • 29'
      Нант пытается что-то создать.
    • 29'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      28'
      Туре Сулейман из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Жоао Виктор.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья свистит. Мохамед Мостафа атаковал сзади соперника. Это М'Чангама Юссуф заработал своей команде штрафной
    • 27'
      Осер начинает контратаку
    • 27'
      Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Синайоко Лассин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Равелсон Райан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 33%, Нант: 67%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 24'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Нант пытается что-то создать.
    • 21'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      21'
      Мохамед Мостафа из команды Нант в офсайде
    • 21'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Осер: 37%, Нант: 63%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Осер
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Туре Сулейман из команды Осер поставил подножку. Пострадал Жоао Виктор
    • 18'
      Нант пытается что-то создать.
    • 17'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 17'
      Перрен Гаэтан получил травму и заменен. Синайоко Лассин выходит на поле.
    • 17'
      Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      16'
      Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Контроль мяча: Осер: 41%, Нант: 59%.
    • Травма, повреждение
      15'
      Перрен Гаэтан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 13'
      Туре Сулейман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Нант пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 55%, Нант: 45%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Нант поставил подножку. Пострадал М'Чангама Юссуф
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что М'Чангама Юссуф из команды Осер поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
    • 8'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 8'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Нант пытается что-то создать.
    • 6'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О О Л - Жубал Мендес из команды Осер забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.
    • 4'
      После проверки VAR судья изменил решение - Осер пробьет пенальти!
    • 3'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Угловой
      2'
      Туре Бирама из команды Осер подал угловой справа.
    • 2'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Осер начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Осер 32.5% (40)
    X 49.6% (61)
    Нант 17.9% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 2:1 Нант

    Исход игры
    Осер
    32.5% (40)
    Ничья
    49.6% (61)
    Нант
    17.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.01% (25)
    Меньше
    78.99% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    68.91% (82)
    Нет
    31.09% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.3% (57)
    1:0 Осер
    21.1% (26)
    2:1 Осер
    9.8% (12)
    1:2 Нант
    7.3% (9)
    0:1 Нант
    5.7% (7)
    0:2 Нант
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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