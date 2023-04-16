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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лилль
0:0
Первый тайм: 10'
Монпелье
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Прогнозы 119
Лилль 91.6% (109)
X 6.7% (8)
Монпелье 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Монпелье
1.60
6.00
6.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
7
Бамба
Джонатан
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
Лилль
4-2-3-1
Монпелье
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Монпелье

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед

28 матчей

53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.4%
42.9%
10.7%
13 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
2:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.77
1.07

Среднее время на гол

50
84

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.13
0.69

Среднее время на гол

79
130

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.43
0.89

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

63
100

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 19 (6) 0.63
Кабелла Реми 5 0.17
Бамба Джонатан 5 0.17
Байо Мохамед 4 0.13
Жегрова Эдон 3 0.1
Рибейро Александро 3 0.1
Гомес Анхель 2 (1) 0.07
Исмаили Гонсалвес 2 0.07
Джало Тьягу 2 0.07
Диаките Бафоде 2 0.07
Гомеш Андре 1 0.03
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 13 0.43
Саванье Тежи 10 (5) 0.33
Норден Арно 5 0.17
Хазри Вахби 4 0.13
Мауасса Фет 3 0.1
Мавидиди Стефи 2 0.07
Коцца Николя 2 0.07
Жермен Валер 2 0.07
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Силла Иссиага 0 0
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Жюльен Кристофер 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Джало Тьягу 7 0
Гомеш Андре 6 0
Фонте Жозе 5 0
Бамба Джонатан 5 0
Гомес Анхель 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Дэвид Джонатан 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Рибейро Александро 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 4 2
Ферри Жордан 5 1
Вахи Элю 5 1
Леруа Лео 6 0
Хазри Вахби 4 1
Шотар Жорис 4 0
Жюльен Кристофер 3 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Сако Фалае 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Куяте Кики 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Лилль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Монпелье
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

7
9
Лилль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

19
18
Лилль
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (15)
33% (10)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Монпелье
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

26
27

Голы по времени матча

Забито

32
22
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
16 Не забивали 19
5
16%
8
36%
1-15
6
19%
2
9%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
5
16%
4
18%
61-75
5
16%
5
23%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
4
19%
5
21%
61-75
5
24%
4
17%
76-90

Забито

25
25
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
4
16%
5
20%
61-75
10
40%
7
28%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
3
12%
1-15
4
29%
1
4%
16-30
1
7%
6
24%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
5
36%
9
36%
76-90

Забито

57
47
25 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
7
12%
11
23%
1-15
8
14%
7
15%
16-30
10
18%
4
9%
31-45
8
14%
4
9%
46-60
9
16%
9
19%
61-75
15
26%
12
26%
76-90

Пропущено

35
49
15 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
3
9%
7
14%
1-15
7
20%
4
8%
16-30
5
14%
11
22%
31-45
4
11%
6
12%
46-60
6
17%
8
16%
61-75
10
29%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3
Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2
Монпелье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1
Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1

Результаты матчей

Лилль
Монпелье

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
3
7 раз 23%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лилль
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
2
8
7
1.5
6
10
5
10
2.5
3
13
3
12
3.5
1
15
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
5
9
5
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
25
5
15
15
1.5
11
19
10
20
2.5
4
26
3
27
3.5
2
28
1
29
4.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 23 3 5 73 - 30 72
2.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
6.
Лилль
 0:0 Заявка 31 15 8 8 54 - 38 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Монпелье
 0:0 Заявка 31 11 5 15 46 - 50 38
13.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
14.
Нант
 Заявка 30 6 13 11 32 - 42 31
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 0:0 Заявка 16 9 5 2 31 - 22 32
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 0:0 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 0:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Монпелье
 0:0 Заявка 15 5 3 7 21 - 25 18
12.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Куяте Кики ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 2'
      Лилль контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лилль 91.6% (109)
    X 6.7% (8)
    Монпелье 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Монпелье
    1.60
    6.00
    6.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 0:0 Монпелье онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 0:0 Монпелье

    Исход игры
    Лилль
    91.6% (109)
    Ничья
    6.7% (8)
    Монпелье
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.9% (66)
    Меньше
    43.1% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    59.48% (69)
    Нет
    40.52% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    46.2% (55)
    1:0 Лилль
    21% (25)
    2:0 Лилль
    16.8% (20)
    3:1 Лилль
    5% (6)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    1:2 Монпелье
    1.7% (2)
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    Монпелье
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