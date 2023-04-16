Тур: 31. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Брисар Жером
0'
0:1
24' ГолСилла Иссиага
35' Желтая карточкаРибейро Александро
43' Желтая карточкаВахи Элю
51' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
1:1
70' ГолДэвид Джонатан
2:1
72' ГолКабелла Реми
90' Желтая карточкаКуяте Кики
90'+5
Ход матча
24'
0:1
43'
51'
70'
1:1
72'
2:1
80'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
28
Гомеш
Андре
10
Кабелла
Реми
20
Гомес
Анхель
77
Сако
Фалае
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Веа ТимотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Негрель ТомВратарь
- Вратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
99 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Монпелье
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед
28 матчей
53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.4%
42.9%
10.7%
13 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.77
1.07
Среднее время на гол
50
84
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.13
0.69
Среднее время на гол
79
130
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.43
0.89
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
63
100
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|20 (6)
|0.65
|Кабелла Реми
|6
|0.19
|Бамба Джонатан
|5
|0.16
|Байо Мохамед
|4
|0.13
|Жегрова Эдон
|3
|0.1
|Рибейро Александро
|3
|0.1
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.06
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|Джало Тьягу
|2
|0.06
|Диаките Бафоде
|2
|0.06
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Андре Бенжамин
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|13
|0.42
|Саванье Тежи
|10 (5)
|0.32
|Норден Арно
|5
|0.16
|Хазри Вахби
|4
|0.13
|Мауасса Фет
|3
|0.1
|Мавидиди Стефи
|2
|0.06
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Жермен Валер
|2
|0.06
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|10
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Гомеш Андре
|6
|0
|Фонте Жозе
|5
|0
|Бамба Джонатан
|5
|0
|Гомес Анхель
|5
|0
|Диаките Бафоде
|5
|0
|Дэвид Джонатан
|4
|0
|Балеба Карлос
|2
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Рибейро Александро
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|6
|1
|Саванье Тежи
|4
|2
|Ферри Жордан
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Хазри Вахби
|4
|1
|Жюльен Кристофер
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Куяте Кики
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Монпелье
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
10
Лилль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Монпелье
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
19
18
Лилль
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Монпелье
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
18
Волевые поражения
26
28
Голы по времени матча
Забито
34
23
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
16 Не забивали 19
5
15%
8
35%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
5
15%
1
4%
46-60
7
21%
4
17%
61-75
5
15%
5
22%
76-90
Пропущено
22
26
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
5%
4
15%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
4
18%
7
27%
61-75
5
23%
4
15%
76-90
Забито
25
25
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
4
16%
5
20%
61-75
10
40%
7
28%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
3
12%
1-15
4
29%
1
4%
16-30
1
7%
6
24%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
5
36%
9
36%
76-90
Забито
59
48
25 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
7
12%
11
23%
1-15
8
14%
8
17%
16-30
10
17%
4
8%
31-45
8
14%
4
8%
46-60
11
19%
9
19%
61-75
15
25%
12
25%
76-90
Пропущено
36
51
16 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 24
3
8%
7
14%
1-15
8
22%
4
8%
16-30
5
14%
11
22%
31-45
4
11%
6
12%
46-60
6
17%
10
20%
61-75
10
28%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3
Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2
Монпелье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1
Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1
Результаты матчей
Лилль
Монпелье
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
3
7 раз 23%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 48%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лилль
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
97
610
511
313
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
78
510
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
265
1615
1120
1021
427
328
229
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|3
|5
|73 - 30
|72
|2.
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|51 - 25
|63
|3.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 29
|61
|4.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|63 - 42
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 39
|55
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|0:1 Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 29
|45
|10.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 40
|45
|11.
|2:1 Заявка
|31
|12
|7
|12
|33 - 42
|43
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|2:1 Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 52
|32
|15.
|1:2 Заявка
|31
|6
|13
|12
|33 - 44
|31
|16.
|1:0 Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 48
|31
|17.
|1:0 Заявка
|31
|6
|11
|14
|39 - 52
|29
|18.
|0:1 Заявка
|31
|6
|3
|22
|21 - 56
|21
|19.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|20.
|1:2 Заявка
|31
|3
|5
|23
|24 - 66
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|2:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|12.
|0:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|14.
|2:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 21
|20
|15.
|1:2 Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|16.
|1:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 22
|18
|17.
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|0:1 Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|1:2 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|0:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|7.
|2:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|1:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|2:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|1:2 Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 31
|11
|18.
|1:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|1:2 Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|20 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|9