Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Лилль

83' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Лилль

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Г О О О О О О Л - Кабелла Реми из команды Лилль с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

72' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

72' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с левой ноги!

70' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Лилль

63' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Андре Бенжамин пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

58' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гомес Анхель нанес удар в каркас ворот!

58' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

56' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Монпелье

48' Гомеш Андре не смог попасть в створ ударом издали

48' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Alexsandro Ribeiro нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.