  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лилль
2:1
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
24' Гол
Силла Иссиага
35' Желтая карточка
Рибейро Александро
43' Желтая карточка
Вахи Элю
51' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
1:1
70' Гол
Дэвид Джонатан
2:1
72' Гол
Кабелла Реми
90' Желтая карточка
Куяте Кики
90'+5

Ход матча

24'
0:1
Силла Иссиага
(Вахи Элю)
35'
Рибейро Александро
 
43'
 
Вахи Элю
46'
Исмаили Гонсалвес
Гудмундссон Габриэль
 
46'
Жегрова Эдон
Бамба Джонатан
 
46'
Диаките Бафоде
Веа Тимоти
 
51'
 
Жюльен Кристофер
67'
 
Мауасса Фет
Хазри Вахби
67'
 
Мавидиди Стефи
Вахи Элю
70'
Дэвид Джонатан
(Кабелла Реми)
1:1
72'
Кабелла Реми
2:1
80'
 
Жермен Валер
Норден Арно
80'
 
Леруа Лео
Шотар Жорис
86'
Мартен Жонас
Гомес Анхель
 
88'
 
Фаяд Халил
Саванье Тежи
90'
Йоро Лени
Кабелла Реми
 
90'
 
Куяте Кики

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лилль 91.8% (112)
X 6.6% (8)
Монпелье 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
10
Кабелла
Реми
20
Гомес
Анхель
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
Лилль
4-2-3-1
Монпелье
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Монпелье

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед

28 матчей

53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.4%
42.9%
10.7%
13 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
2:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.77
1.07

Среднее время на гол

50
84

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.13
0.69

Среднее время на гол

79
130

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.43
0.89

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

63
100

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 20 (6) 0.65
Кабелла Реми 6 0.19
Бамба Джонатан 5 0.16
Байо Мохамед 4 0.13
Жегрова Эдон 3 0.1
Рибейро Александро 3 0.1
Гомес Анхель 2 (1) 0.06
Исмаили Гонсалвес 2 0.06
Джало Тьягу 2 0.06
Диаките Бафоде 2 0.06
Гомеш Андре 1 0.03
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 13 0.42
Саванье Тежи 10 (5) 0.32
Норден Арно 5 0.16
Хазри Вахби 4 0.13
Мауасса Фет 3 0.1
Мавидиди Стефи 2 0.06
Коцца Николя 2 0.06
Жермен Валер 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Жюльен Кристофер 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Джало Тьягу 7 0
Гомеш Андре 6 0
Фонте Жозе 5 0
Бамба Джонатан 5 0
Гомес Анхель 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Дэвид Джонатан 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Рибейро Александро 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 6 1
Саванье Тежи 4 2
Ферри Жордан 5 1
Леруа Лео 6 0
Хазри Вахби 4 1
Жюльен Кристофер 4 0
Шотар Жорис 4 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Сако Фалае 2 0
Куяте Кики 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Лилль
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Монпелье
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
10
Лилль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Монпелье
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

19
18
Лилль
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Монпелье
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

26
28

Голы по времени матча

Забито

34
23
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
16 Не забивали 19
5
15%
8
35%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
5
15%
1
4%
46-60
7
21%
4
17%
61-75
5
15%
5
22%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
5%
4
15%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
4
18%
7
27%
61-75
5
23%
4
15%
76-90

Забито

25
25
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
4
16%
5
20%
61-75
10
40%
7
28%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
3
12%
1-15
4
29%
1
4%
16-30
1
7%
6
24%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
5
36%
9
36%
76-90

Забито

59
48
25 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
7
12%
11
23%
1-15
8
14%
8
17%
16-30
10
17%
4
8%
31-45
8
14%
4
8%
46-60
11
19%
9
19%
61-75
15
25%
12
25%
76-90

Пропущено

36
51
16 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 24
3
8%
7
14%
1-15
8
22%
4
8%
16-30
5
14%
11
22%
31-45
4
11%
6
12%
46-60
6
17%
10
20%
61-75
10
28%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3
Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2
Монпелье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1
Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1

Результаты матчей

Лилль
Монпелье

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
3
7 раз 23%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 48%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лилль
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
2
9
7
1.5
6
10
5
11
2.5
3
13
3
13
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
5
10
5
10
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
26
5
16
15
1.5
11
20
10
21
2.5
4
27
3
28
3.5
2
29
1
30
4.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 23 3 5 73 - 30 72
2.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Лилль
 Заявка 31 16 7 8 56 - 39 55
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 0:1 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 2:1 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 2:1 Заявка 31 8 8 15 29 - 52 32
15.
Нант
 1:2 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 1:0 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 1:0 Заявка 31 6 11 14 39 - 52 29
18.
Аяччо
 0:1 Заявка 31 6 3 22 21 - 56 21
19.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
20.
Анже
 1:2 Заявка 31 3 5 23 24 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Клермон
 2:1 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
12.
Ницца
 0:1 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
14.
Осер
 2:1 Заявка 15 5 5 5 14 - 21 20
15.
Нант
 1:2 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 1:0 Заявка 16 4 6 6 19 - 22 18
17.
Брест
 1:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:1 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 1:2 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 0:1 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 2:1 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 1:0 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 2:1 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 1:2 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 0:1 Заявка 16 3 2 11 12 - 31 11
18.
Страсбург
 1:0 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 1:2 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лилль: 69%, Монпелье: 31%.
  • 95'
    Сако Фалае ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Лилль начинает контратаку
  • 94'
    Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Жегрова Эдон бьет со штрафного в створ, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лилль 91.8% (112)
    X 6.6% (8)
    Монпелье 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"