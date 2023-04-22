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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Герта
2:4
Второй тайм: 89'
Вердер
0'
0:1
6' Гол
Дукш Марвин
0:2
27' Гол
Дукш Марвин
29' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
36' Желтая карточка
Стаге Йенс
0:3
51' Гол
Дукш Марвин
0:4
63' Гол
Вайзер Митчелл
1:4
68' Гол
Нганкам Жессик
2:4
79' Пенальти
Лукебакио Доди
2:4. Гол Доди Лукебакио с пеналь...
0:3. Гол Марвина Дюкша (видео). ...

Ход матча

6'
0:1
Дукш Марвин
(Стаге Йенс)
27'
0:2
Дукш Марвин
(Гросс Кристиан)
29'
Кемпф Марк-Оливер
 
36'
 
Стаге Йенс
46'
Боатенг Кевин-Принс
Шерхант Дерри
 
46'
Сердар Суат
Джигерджи Толга
 
46'
Рохель Агустин
Дордой Мартон
 
51'
0:3
Дукш Марвин
(Юнг Антони)
63'
0:4
Вайзер Митчелл
66'
 
Динкчи Эрен
Филипп Максимилиан
66'
 
Шмид Романо
Биттенкорт Леонардо
68'
Нганкам Жессик
(Сердар Суат)
1:4
72'
Нидерлехнер Флориан
Рихтер Марко
 
79'
Лукебакио Доди
2:4
80'
Эджуке Чидера
Нганкам Жессик
 
80'
 
Пипер Амос
Велькович Милош
80'
 
Бьюкенен Ли
Юнг Антони

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 194 Количество передач 196
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 121
Герта 35.5% (43)
X 38% (46)
Вердер 26.4% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Вердер
39.00
9.80
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кристенсен
Оливер
2
Пекарик
Петер
20
Кемпф
Марк-Оливер
31
Дордой
Мартон
21
Платтенхардт
Марвин
14
Лукебакио
Доди
6
Джигерджи
Толга
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
24
Нганкам
Жессик
39
Шерхант
Дерри
1
Павленка
Иржи
4
Штарк
Никлас
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
6
Стаге
Йенс
3
Юнг
Антони
17
Филипп
Максимилиан
7
Дукш
Марвин
Герта
4-4-2
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Герта
Вердер

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

25 матчей

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

24%
20%
56%
6 побед 5 ничьих 14 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:4
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.08

Среднее время на гол

63
83

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

2.08
1.67

Среднее время на гол

43
54

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.76
1.36

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

51
66

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 10 (4) 0.34
Рихтер Марко 5 0.17
Сердар Суат 4 0.14
Нганкам Жессик 4 (1) 0.14
Йоветич Стеван 3 0.1
Тусар Люка 3 0.1
Канга Вилфрид 2 0.07
Зельке Дейви 1 (1) 0.03
Дордой Мартон 1 0.03
Шерхант Дерри 1 0.03
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 16 (5) 0.55
Дукш Марвин 11 0.38
Стаге Йенс 3 0.1
Вайзер Митчелл 2 0.07
Юнг Антони 2 0.07
Биттенкорт Леонардо 2 0.07
Пипер Амос 2 0.07
Бёрк Оливер 2 0.07
Шмидт Никлас 2 0.07
Гросс Кристиан 1 0.03
Велькович Милош 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Бьюкенен Ли 1 0.03
Шмид Романо 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 6 1
Лукебакио Доди 7 0
Рохель Агустин 6 0
Кемпф Марк-Оливер 5 0
Рихтер Марко 5 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Нганкам Жессик 4 0
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штарк Никлас 8 0
Пипер Амос 8 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Фридль Марко 5 1
Вайзер Митчелл 6 0
Гросс Кристиан 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 3 0
Шмид Романо 2 0
Груев Илия 2 0
Юнг Антони 1 0
Велькович Милош 1 0
Агу Феликс 1 0
Ole Werner 1 0

Результаты матчей

Герта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Вердер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

9
12
Герта
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Вердер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

32
20

Волевые поражения

4
14
Герта
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Вердер
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

34
23

Волевые поражения

13
26

Голы по времени матча

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
3
16%
12
57%
76-90

Пропущено

21
27
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
10%
4
15%
1-15
3
14%
6
22%
16-30
7
33%
3
11%
31-45
3
14%
6
22%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
4
19%
7
26%
76-90

Забито

14
23
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
0
0%
6
26%
1-15
2
14%
5
22%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
3
21%
1
4%
61-75
6
43%
7
30%
76-90

Пропущено

34
26
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
12%
2
8%
1-15
8
24%
1
4%
16-30
6
18%
6
23%
31-45
7
21%
5
19%
46-60
1
3%
7
27%
61-75
8
24%
5
19%
76-90

Забито

33
44
11 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
2
6%
8
18%
1-15
4
12%
9
20%
16-30
5
15%
2
5%
31-45
6
18%
4
9%
46-60
7
21%
2
5%
61-75
9
27%
19
43%
76-90

Пропущено

55
53
30 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 31
21 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 24
6
11%
6
11%
1-15
11
20%
7
13%
16-30
13
24%
9
17%
31-45
10
18%
11
21%
46-60
3
5%
8
15%
61-75
12
22%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5
Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Клаб Лион 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2
Вердер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2
Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Бавария - Вердер 6:1

Результаты матчей

Герта
Вердер

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
3:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%
4
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Герта
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
7
1.5
7
8
1
13
2.5
3
12
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
3
11
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
23
5
10
18
1.5
14
14
1
27
2.5
4
24
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:3 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
2.
Боруссия Д
 Заявка 28 18 3 7 62 - 39 57
3.
Унион Берлин
 Заявка 28 15 7 6 43 - 31 52
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
5.
Фрайбург
 Заявка 28 14 8 6 41 - 37 50
6.
Майнц
 3:1 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
7.
Байер Л
 Заявка 28 13 5 10 51 - 41 44
8.
Вольфсбург
 5:1 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 11 9 8 49 - 41 42
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 4:2 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
12.
Кёльн
 2:0 Заявка 29 8 11 10 39 - 46 35
13.
Аугсбург
 Заявка 29 8 6 15 38 - 54 30
14.
Хоффенхайм
 0:2 Заявка 29 8 5 16 38 - 49 29
15.
Бохум
 1:5 Заявка 29 8 3 18 32 - 66 27
16.
Штутгарт
 Заявка 29 5 10 14 36 - 51 25
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 2:4 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
3.
Бавария
 1:3 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
8.
Майнц
 3:1 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
9.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
10.
Кёльн
 2:0 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Бохум
 1:5 Заявка 14 6 1 7 21 - 29 19
13.
Вольфсбург
 5:1 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
14.
Герта
 2:4 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
15.
Хоффенхайм
 0:2 Заявка 15 5 2 8 20 - 25 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 4:2 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:3 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 5:1 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
4.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
5.
Байер Л
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
6.
Майнц
 3:1 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Вердер
 4:2 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
11.
Кёльн
 2:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 31 15
12.
Хоффенхайм
 0:2 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Бохум
 1:5 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
17.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
18.
Герта
 2:4 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 9
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Герта: 54%, Вердер: 46%.
  • 96'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Рохель Агустин из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Вердер начинает контратаку
  • 95'
    Контроль мяча: Герта: 55%, Вердер: 45%.
  • Желтая карточка
    94'
    Шмид Романо получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Герта.
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    Прогнозы 121
    Герта 35.5% (43)
    X 38% (46)
    Вердер 26.4% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    Вердер
    39.00
    9.80
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Герта 2:4 Вердер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Герта 2:4 Вердер

    Исход игры
    Герта
    35.5% (43)
    Ничья
    38% (46)
    Вердер
    26.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (96)
    Нет
    17.95% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (40)
    2:1 Герта
    24.8% (30)
    1:2 Вердер
    13.2% (16)
    1:0 Герта
    8.3% (10)
    0:1 Вердер
    6.6% (8)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:3 Вердер
    1.7% (2)
    2:0 Герта
    1.7% (2)
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