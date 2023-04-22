Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

84' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

79' 'Г О О О О О Л - Лукебакио Доди из команды Герта забивает с пенальти! Он пробил левой. Иржи Павленка был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

79' После проверки VAR судья не изменил решения - Герта пробьет пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

76' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

75' Рохель Агустин выиграл воздушное противоборство у Эрен Динкчи.

75' Тусар Люка пробует нанести удар издали, но Иржи Павленка держит все под контролем

74' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Вердер

73' Удар от ворот произведет Герта

73' Эрен Динкчи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Удар от ворот произведет Герта

70' Шмид Романо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Эрен Динкчи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Г О О О О Л - Нганкам Жессик забивает с правой ноги!

68' Сердар Суат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Удар от ворот произведет Вердер

68' Боатенг Кевин-Принс из команды Герта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Тактическая замена. Филипп Максимилиан уходит с поля и его заменяет Эрен Динкчи

65' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Команда Герта фактически перестала играть и ждет финального свистка.

64' Кристенсен Оливер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

63' Г О О О О Л - Вайзер Митчелл первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

63' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Вердер

63' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

61' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Юнг Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Оооо... вот это был удар! Нганкам Жессик должен был забить с этой позиции.

55' Хорошую попытку сделал Нганкам Жессик . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Нганкам Жессик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

53' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Третий свой гол забил Дукш Марвин . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

51' Г О О О О Л - Дукш Марвин забивает с левой ноги!

51' Юнг Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

46' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Мартон Дардаи уходит с поля и его заменяет Рохель Агустин