Тур: 29. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Бранд Бенжамин
0:2
Второй тайм: 90'
0'
0:1
18' ПенальтиКайнц Флориан
26' Желтая карточкаЗельке Дейви
29' Желтая карточкаБрукс Джон
29' Желтая карточкаШвебе Марвин
0:2
39' ГолЗельке Дейви
Бонусы букмекеров
Ход матча
18'
0:1
26'
29'
29'
39'
0:2
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
207 Количество передач 214
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
20
Беккер
Финн
9
Бебу
Ила
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Кёльн
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
27 матчей
48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
2.38
1.64
Среднее время на гол
37
54
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.21
1
Среднее время на гол
74
90
Всего голов
48
36
Голов в среднем за матч
1.78
1.33
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|9 (2)
|0.31
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0.21
|Даббур Мунас
|5
|0.17
|Бебу Ила
|4 (1)
|0.14
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.1
|Кабак Озан
|2
|0.07
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.07
|Гайгер Деннис
|1
|0.03
|Кадержабек Павел
|1
|0.03
|Прёмель Гриша
|1
|0.03
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Нсоки Стенли
|1
|0.03
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.03
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|6 (3)
|0.21
|Схири Эльес
|6
|0.21
|Тиггес Штеффен
|5
|0.17
|Любичич Деян
|4
|0.14
|Майна Линтон
|3
|0.1
|Гусенбашич Денис
|3
|0.1
|Зельке Дейви
|2
|0.07
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Тилманн Ян
|1
|0.03
|Шмиц Бенно
|1
|0.03
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|Дитц Флориан
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|10
|2
|Акпогума Кевин
|9
|0
|Гайгер Деннис
|9
|0
|Фогт Кевин
|8
|0
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0
|Брукс Джон
|4
|0
|Даббур Мунас
|2
|1
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Руди Себастьян
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Нсоки Стенли
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Андре Брейтенрейтер
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|7
|0
|Кайнц Флориан
|5
|1
|Килиан Лука
|3
|2
|Схири Эльес
|5
|0
|Шиндлер Кингсли
|4
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Мартель Эрик
|4
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Кёльн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
8
Хоффенхайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Кёльн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
6
Волевые поражения
11
21
Хоффенхайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Кёльн
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
25
10
Волевые поражения
19
29
Голы по времени матча
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
2
10%
3
21%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
5
25%
4
29%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
4
29%
76-90
Пропущено
23
32
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
17%
5
16%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
4
17%
7
22%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
1
4%
7
22%
61-75
6
26%
5
16%
76-90
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
28%
1
4%
31-45
6
33%
7
30%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Пропущено
24
14
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
17%
3
21%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
7
29%
29%
3
21%
76-90
Забито
38
37
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
4
11%
6
16%
1-15
4
11%
6
16%
16-30
10
26%
5
14%
31-45
9
24%
8
22%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
8
21%
8
22%
76-90
Пропущено
47
46
25 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
8
17%
8
17%
1-15
9
19%
4
9%
16-30
8
17%
10
22%
31-45
5
11%
5
11%
46-60
4
9%
11
24%
61-75
13
28%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1
Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3
Кёльн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1
Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2
Результаты матчей
Хоффенхайм
Кёльн
Точный счет
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
59
59
311
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
59
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1612
1018
919
523
721
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|2.
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|62 - 39
|57
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|43 - 31
|52
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 37
|50
|6.
|3:1 Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|7.
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|51 - 41
|44
|8.
|5:1 Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|49 - 41
|42
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|4:2 Заявка
|29
|10
|5
|14
|47 - 56
|35
|12.
|2:0 Заявка
|29
|8
|11
|10
|39 - 46
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|38 - 54
|30
|14.
|0:2 Заявка
|29
|8
|5
|16
|38 - 49
|29
|15.
|1:5 Заявка
|29
|8
|3
|18
|32 - 66
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|36 - 51
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|2:4 Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|3.
|1:3 Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|25 - 9
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|3:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|10.
|2:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|1:5 Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 29
|19
|13.
|5:1 Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|14.
|2:4 Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|15.
|0:2 Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|4:2 Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|5:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|6.
|3:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|4:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|11.
|2:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 31
|15
|12.
|0:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|1:5 Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|18.
|2:4 Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 9
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:2 Кёльн
Исход игры
Хоффенхайм
76% (92)
Ничья
16.5% (20)
Кёльн
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
67.52% (79)
Меньше
32.48% (38)
Обе команды забьют
Да
74.36% (87)
Нет
25.64% (30)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
46.3% (56)
1:0 Хоффенхайм
14% (17)
2:0 Хоффенхайм
7.4% (9)
1:1 Ничья
7.4% (9)
2:2 Ничья
7.4% (9)
3:1 Хоффенхайм
4.1% (5)
1:2 Кёльн
3.3% (4)
3:2 Хоффенхайм
1.7% (2)
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