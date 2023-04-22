Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Ян Тильман забивает ударом с правой ноги!

86' Брукс Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Сков Роберт пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

84' Удар от ворот произведет Кёльн

84' Руди Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

81' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

80' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Denis Huseinbasic

78' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Кёльн

75' Сков Роберт из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

74' Тиггес Штеффен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

73' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Тактическая замена. Баумгартнер Кристоф уходит с поля и его заменяет Том Бисхоф

72' Хектор Йонас из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Кайнц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Удар от ворот произведет Кёльн

65' Ян Тильман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Акпогума Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Анхелиньо Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Кёльн

62' Тактическая замена. Любичич Деян уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

62' Баумгартнер Кристоф не смог попасть в створ ударом издали

61' Брукс Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Матч возобновлен

59' Любичич Деян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Крамарич Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Брукс Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

54' Любичич Деян не смог попасть в створ ударом издали

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

51' Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Кёльн

50' Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали

50' Удар от ворот произведет Кёльн

50' Бебу Ила не смог попасть в створ ударом издали

49' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хорошую попытку сделал Анхелиньо Хосе . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре