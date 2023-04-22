  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 30150 Главный судья: Бранд Бенжамин Главный судья: Robin Braun
Хоффенхайм
1:3
Конец матча
Кёльн
0'
0:1
18' Пенальти
Кайнц Флориан
26' Желтая карточка
Зельке Дейви
29' Желтая карточка
Брукс Джон
29' Желтая карточка
Швебе Марвин
0:2
39' Гол
Зельке Дейви
0:3
90' Гол
Тилманн Ян
1:3
90' Гол
Дольберг Каспер
90'+7
1:3. Гол Каспера Дольберга (виде...
0:2. Гол Дави Зельке (видео). Че...

Ход матча

18'
0:1
Кайнц Флориан
26'
 
Зельке Дейви
29'
Брукс Джон
 
29'
 
Швебе Марвин
39'
0:2
Зельке Дейви
(Кайнц Флориан)
46'
Даббур Мунас
Беккер Финн
 
62'
 
Тилманн Ян
Любичич Деян
62'
 
Тиггес Штеффен
Зельке Дейви
67'
Сков Роберт
Акпогума Кевин
 
73'
Руди Себастьян
Гайгер Деннис
 
73'
Бишоф Том
Баумгартнер Кристоф
 
80'
 
Шиндлер Кингсли
Кайнц Флориан
80'
 
Гусенбашич Денис
Майна Линтон
80'
Дольберг Каспер
Анхелиньо Хосе
 
89'
 
Килиан Лука
Шмиц Бенно
90'
0:3
Тилманн Ян
90'
Дольберг Каспер
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 452 Количество передач 380
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Хоффенхайм 76% (92)
X 16.5% (20)
Кёльн 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
8
Гайгер
Деннис
11
Анхелиньо
Хосе
27
Крамарич
Андрей
20
Беккер
Финн
9
Бебу
Ила
14
Баумгартнер
Кристоф
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
6
Мартель
Эрик
28
Схири
Эльес
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
Хоффенхайм
3-3-2-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Кёльн

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

27 матчей

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:2
Б
6:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:0
К
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
3:4
Б
1:1
К
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:3
Б2
3:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

2.38
1.64

Среднее время на гол

37
54

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 9 (2) 0.31
Баумгартнер Кристоф 6 0.21
Даббур Мунас 5 0.17
Бебу Ила 4 (1) 0.14
Сков Роберт 3 (2) 0.1
Кабак Озан 2 0.07
Рюттер Жоржиньо 2 0.07
Гайгер Деннис 1 0.03
Кадержабек Павел 1 0.03
Прёмель Гриша 1 0.03
Штиллер Анджело 1 0.03
Дольберг Каспер 1 0.03
Нсоки Стенли 1 0.03
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.03
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 6 (3) 0.21
Схири Эльес 6 0.21
Тиггес Штеффен 5 0.17
Любичич Деян 4 0.14
Майна Линтон 3 0.1
Гусенбашич Денис 3 0.1
Тилманн Ян 2 0.07
Зельке Дейви 2 0.07
Адамян Саркис 1 0.03
Шмиц Бенно 1 0.03
Хюберс Тимо 1 0.03
Дитц Флориан 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 2
Акпогума Кевин 9 0
Гайгер Деннис 9 0
Фогт Кевин 8 0
Баумгартнер Кристоф 7 0
Брукс Джон 4 0
Даббур Мунас 2 1
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Руди Себастьян 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Нсоки Стенли 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 7 0
Кайнц Флориан 5 1
Килиан Лука 3 2
Схири Эльес 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Мартель Эрик 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Адамян Саркис 3 0
Тилманн Ян 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Швебе Марвин 1 0
Зельке Дейви 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Кёльн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

9
8
Хоффенхайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Кёльн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
6

Волевые поражения

11
21
Хоффенхайм
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Кёльн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
11

Волевые поражения

20
29

Голы по времени матча

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
2
10%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

26
33
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
15%
5
15%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
5
19%
7
21%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
1
4%
7
21%
61-75
7
27%
6
18%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
28%
1
4%
31-45
6
33%
7
30%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
11%
4
17%
76-90

Пропущено

24
14
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
17%
3
21%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
7
29%
29%
3
21%
76-90

Забито

39
40
18 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
4
10%
6
15%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
10
26%
6
15%
31-45
9
23%
8
20%
46-60
3
8%
4
10%
61-75
9
23%
9
23%
76-90

Пропущено

50
47
27 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
8
16%
8
17%
1-15
10
20%
4
9%
16-30
9
18%
10
21%
31-45
5
10%
5
11%
46-60
4
8%
11
23%
61-75
14
28%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1
Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3
Кёльн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1
Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Хоффенхайм
Кёльн

Точный счет

1:3
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
7 раз 24%
3
6 раз 21%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
10
1.5
5
9
3
12
2.5
5
9
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
6
5
9
1.5
5
10
2
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
17
12
10
19
1.5
10
19
5
24
2.5
8
21
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 29 19 3 7 65 - 39 60
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Унион Берлин
 Заявка 28 15 7 6 43 - 31 52
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
5.
Фрайбург
 Заявка 28 14 8 6 41 - 37 50
6.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
7.
Байер Л
 Заявка 28 13 5 10 51 - 41 44
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 29 11 9 9 49 - 44 42
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
12.
Кёльн
 Заявка 29 8 11 10 40 - 47 35
13.
Аугсбург
 Заявка 29 8 6 15 38 - 54 30
14.
Хоффенхайм
 Заявка 29 8 5 16 39 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 29 8 3 18 32 - 66 27
16.
Штутгарт
 Заявка 29 5 10 14 36 - 51 25
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 14 12 1 1 41 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
8.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
9.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Бохум
 Заявка 14 6 1 7 21 - 29 19
13.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
14.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
4.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
5.
Байер Л
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
6.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Вердер
 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
10.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 15 4 5 6 20 - 28 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
17.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 9
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 95'
    Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Дольберг Каспер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 94'
    Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Хоффенхайм пытается что-то создать.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Ян Тильман забивает ударом с правой ноги!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Хоффенхайм контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      Судья сигнализирует, что Мартель Эрик из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Беккер Финн
    • Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Кёльн начинает с центра поля
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хоффенхайм 76% (92)
    X 16.5% (20)
    Кёльн 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хоффенхайм 1:3 Кёльн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:3 Кёльн

    Исход игры
    Хоффенхайм
    76% (92)
    Ничья
    16.5% (20)
    Кёльн
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.52% (79)
    Меньше
    32.48% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    46.3% (56)
    1:0 Хоффенхайм
    14% (17)
    2:0 Хоффенхайм
    7.4% (9)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    7.4% (9)
    3:1 Хоффенхайм
    4.1% (5)
    1:2 Кёльн
    3.3% (4)
    3:2 Хоффенхайм
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     